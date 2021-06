Das neue MMORPG Lost Ark hat seine technische Alpha auf Steam gestartet. Auf dieser liegt eine NDA, sodass eigentlich keine Details verraten werden dürfen. Doch gleichzeitig sind die Bewertungen auf Steam aktiv und das haben einige der Tester genutzt.

Was ist das für eine Alpha? Der Release von Lost Ark im Westen soll im Herbst 2021 stattfinden. Das hat Amazon beim Summer Game Fest am 10. Juni verkündet. Direkt am 11. Juni startete Lost Ark in eine geschlossene Alpha, die vor allem die Technik stressen sollte.

Die Alpha läuft bis zum 15. Juni und es liegt eine Verschwiegenheitsvereinbahrung (NDA) darauf. Darin heißt es, das über die Inhalte, das Spielgeschehen und mögliche Änderungen nicht gesprochen werden darf.

Gleichzeitig sind jedoch die Reviews auf Steam aktiv, was einige Tester nutzen, um eben doch ihre Meinung zu teilen. Immerhin wurden zigtausende über Giveaways auf verschiedenen Gaming-Webseiten und von Amazon selbst zu dem Test eingeladen. Außerdem durften ausgewählte Streamer wie Saintone erste Einblicke in die Alpha geben (via Twitter).

Wie kommt Lost Ark auf Steam an? Derzeit gibt es 565 Reviews auf Steam, von denen 93 % positiv ausfallen. Zwar ist die Gesamtmenge der Reviews noch recht gering, aber die erste Tendenz zeigt, dass Lost Ark bei den Spielern gut ankommt.

Die Reviews loben vor allem das gute und spaßige Kampfsystem. Allerdings mischen sich hier Erfahrungsberichte direkt aus der Alpha und die Dinge, die Spieler bereits in Russland oder Korea erlebt haben.

Einen Einblick in das Gameplay von Lost Ark bekommt ihr in diesem YouTube-Video, in dem Sywo euch die verschiedenen Klassen vorstellt:

Holpriger Start, aber viel Lob von den Spielern

Wie verlief der Start der Alpha? In den ersten Stunden ging bei Lost Ark gar nichts. Schon kurz vor dem offiziellen Start um 21:00 Uhr verkündete Amazon, dass es zu Verzögerungen kommen wird. Diese dauerten bis etwa 3:00 Uhr unserer Zeit an.

Seitdem jedoch kam es zu keinen nennenswerten Problemen. Tatsächlich loben die Reviews auf Steam die sehr stabilen Server des Spiels.

Was sagen die positiven Stimmen? Derzeit gibt es 521 positive Reviews. Einen Auszug davon haben wir euch hier zusammengestellt:

Bullstone94 ist restlos begeistert vom neuen MMORPG (via Steam): “Hammer Grafik, mega coole Klassen, mega Story, geiles Gameplay und geiles Kampfsystem.”

Dolo, Eater of Pancakes spielte bereits Lost Ark und sagt (via Steam): “Wir haben alle die koreanischen und russischen Versionen ausprobiert und endlich ist es da. Ich kann dieses Meisterwerk nur wärmstens empfehlen. Das ist das, was Diablo hätte sein sollen. Wenn Amazon nicht gierig wird und P2W ausschließt, wird es eine Menge Leute beschäftigen, wenn es raus kommt.”

Der Nutzer Your Senpai gibt dem Spiel 8 von 10 Sternen (via Steam): “Es ist ein koreanisches Spiel und es hat Grind, aber man kann sich einige Dinge sparen, wenn man nicht perfekt ausgerüstet sein will. […]. Gute Grafik, guter Sound, schöne Lore und Cinematics, gutes Gameplay. Die Community ist jedoch etwas toxisch, beleidigt und spricht schon jetzt über Pay-to-Win. […]. Meiner Meinung nach wird mich das Spiel rund 5.000 Stunden beschäftigen und es wird sein Geld von Skins und Abo wert sein.”

Gottzilla ist vor allem von den wenigen Fehlern angetan (via Steam): “Deutlich besser als andere Genre-Vertreter. Besser als Diablo und komplett in Deutsch, kein einziger Absturz obwohl man erst in der Alpha ist, kein Bug oder Fehler entdeckt, Spiel läuft absolut sauber und fehlerfrei. Es macht einfach Spaß. Mit bleibt zu sagen “take my money!””

5 Gründe, warum sich MMORPG- und Diablo-Fans Lost Ark anschauen sollten

Was sagen die Kritiker? Die 41 negativen Stimmen kritisieren vor allem die Charakterentwicklung und bisherigen Übersetzungen und Vertonungen. Letztere sind jedoch noch nicht final:

Der Nutzer Lolonoa Zolo stört sich vor allem an der Steuerung und dem Aussehen der Charaktere (via Steam): “Ihr habt die Wahl entweder mit rechter Maustaste anzugreifen und mit der linken zu laufen, oder andersherum. Es gibt keine Möglichkeit, sich mit Tasten zu bewegen und anzugreifen. Die Steuerung ist meiner Meinung nach sowohl sehr schlecht als auch sehr verwirrend. Eine andere Sache, die mich stört, ist, dass der Charakter schon von Anfang an wie ein Clown aussieht. Was ist damit passiert, dass man von Anfang an wie ein Bauer und dann nach vielen Stunden harter Arbeit, wie ein Clown aussieht? Das gibt ein Gefühl der Progression … Aber jetzt habe ich Angst, dass man später wie ein noch größerer Clown aussieht.”

Der Nutzer 답답해 schreibt vor allem von seinen Erfahrungen aus Korea (via Steam): “Das Spiel hat 3 große Probleme. Extrem schwaches Klassenbalancing, kein DPS-Meter, keinen optischen Fortschritt in der Charakterentwicklung.”

Was fehlt noch in der Alpha? Ein wichtiger Aspekt des Spiels, der laut den Alpha-Testern derzeit fehlt, ist der Shop. Über diesen wird derzeit viel gesprochen, weil er von einigen als Pay-to-Win angesehen wird. Wir von MeinMMO werden dazu noch einen genaueren Artikel bringen.

Zu Lost Ark soll es vor dem Release noch eine Beta geben. Wann diese genau startet, ist derzeit nicht bekannt. Mit dieser Beta werden wir weitere Einblicke in das MMORPG und auch den Shop bekommen.

MeinMMO-Redakteurin Irina Moritz hat sich schon 2019 Lost Ark in Russland angeschaut. Ihren Erfahrungsbericht findet ihr hier: Ich habe Lost Ark getestet – Ja, es spielt sich so gut, wie es aussieht.