In Guild Wars 2 erschien heute, am 27. April, die neuste Episode der Eisbrut-Saga. Die ist gleichzeitig das große Finale der Staffel und leitet damit zur kommenden Erweiterung “End of Dragons” über. Wir von MeinMMO haben im Rahmen von Find Your Next Game mit den Entwicklern über die Zeit zwischen dem Staffelfinale und der kommenden Erweiterung gesprochen.

Was ist gerade los in Guild Wars 2? Das MMORPG veranstaltete von September 2019 bis April 2021 die sogenannte Eisbrut-Saga. Dabei erschien alle 2 Monate ein Content-Update, das neue Story-Inhalte, Erfolge und teilweise auch Gebiete mit sich brachte. Jeder Patch wurde dabei als eine Episode bezeichnet.

Nun fand das Finale der Eisbrut-Saga statt. Darin kämpfen 2 riesige Drachen gegeneinander und als Spieler ist man mittendrin in der epischen Schlacht. Wir selbst haben an der Schlacht bereits teilgenommen und werden noch einen Anspielbericht dazu veröffentlicht.

Doch nun stellt sich die Frage, wie es mit Guild Wars 2 weitergeht. Fest stand bisher nur, dass die neue Erweiterung End of Dragons noch 2021 erscheinen soll.

Doch ArenaNet, die Entwickler des Spiels, haben nun verraten, dass es im Juli ein großes Event rund um End of Dragons geben soll und zudem erzählt, welche Inhalte bis dahin noch erscheinen werden. Mit der Marionette ist ein echtes Highlight dabei, dass zuletzt 2014 im Spiel war.

Vorstellung und Beta-Events zu End of Dragons

Wann erfahren wir mehr zur neuen Erweiterung? Am 27. Juli wird es einen Livestream von ArenaNet geben, in dem neue Details zur kommenden Erweiterung End of Dragons geteilt werden. Um die folgenden Inhalte soll es dabei gehen:

Neue Details zum Setting

Einen Ausblick auf die Story

Infos zu kommenden Beta-Events zu End of Dragons

Außerdem wurde angekündigt, dass mit der Erweiterung die dritte Generation an legendären Waffen erscheint.

Zusammen mit den neuen Infos zum Ankündigungsstream wurden außerdem drei neue Concept Arts zur Erweiterung geteilt, die wir hier für euch eingebunden haben:

Wann erscheint die neue Erweiterung? Das genau Datum von End of Dragons wurde noch immer nicht verraten. Fest steht aber, dass der Release frühestens im August 2021 stattfinden wird, da es erst im Juli die große Ankündigung dazu gibt.

Ein kurzfristiger Release im August oder September wäre aber denkbar, denn zwischen der Ankündigung von Path of Fire (1. August 2017) und der Veröffentlichung (22. September 2017) vergingen nur 7 Wochen.

Guild Wars 2 bekommt mindestens 4 große Neuerungen bis zu Erweiterung

Was passiert in den kommenden Wochen? Schon im März haben uns die Entwickler verraten, dass für den Sommer einige neue Inhalte geplant sind. Insgesamt wurden vier größere Updates angekündigt, die in den nächsten Wochen und Monaten die Spieler beschäftigen sollen:

Am 11. Mai erscheint ein Balance-Update, das alle Klassen und Elite-Spezialisierungen im Spiel anpassen soll. Dieses Update könnte bereits wichtige Änderungen vornehmen, damit die aktuellen Klassen zu den kommenden Elite-Spezialisierungen mit End of Dragons passen.

Am 25. Mai werden alle bisherigen Episoden der Lebendigen Welt kostenlos. Wer also alte Inhalte auch der Staffeln 2, 3 oder 4 verpasst hat, kann diese ohne den Einsatz von Edelsteinen oder Echtgeldwährung nachholen. Jede Episode ist eine Woche kostenlos und kann in der Zeit auch dauerhaft freigeschaltet werden.

Damit einher geht ein neuer Erfolg, über den sich ein Precursor für eine kommende legendäre Waffe der dritten Generation freischalten lässt. Diese legendären Waffen sollen mit der Erweiterung End of Dragons ins Spiel kommen. Außerdem gibt es für die Abschlüsse aller 4 Staffeln der Lebendigen Welt ein besonderes Amulett als Belohnung.

Für den 13. Juli sind gleich zwei interessante Neuerungen angekündigt worden:

Zum einen wird die legendäre Rüstkammer eingeführt. Damit lassen sich legendäre Waffen und Rüstungen für jeden Charakter der Stufe 80 auf einem Account freischalten.

Zum anderen kehrt die Marionette zurück, ein sehr beliebter Bosskampf aus dem Jahr 2014. Das ist ein absolutes Highlight für Veteranen des Spiels.

Die Roadmap für Guild Wars 2 im Sommer 2021.

Die Verdrehte Marionette als Highlight im Sommer

Was ist die Marionette? Bei diesem Gegner handelt es sich um einen Bosskampf, der im Januar 2014 im Spiel war und nach 4 Wochen wieder entfernt wurde.

Dabei kämpft ihr gegen ein riesiges Abbild von Scarlet, einer durchgedrehten Sylvari aus der Lebendigen Welt Staffel 1. Hierbei müssen die Spieler zuerst 5 Zugänge zu speziellen Plattformen verteidigen und dann später darüber zu einer dieser Plattformen teleportiert werden. Auf der bekämpfen die 5 “Lanes” dann nacheinander die Marionette, bis sie schlussendlich im Staub liegt. Währenddessen müssen jedoch die anderen Lanes ihre Zugänge weiter verteidigen.

Der Kampf war 2014 ein riesiges Highlight für alle Spieler, wurde jedoch nach 4 Wochen wieder entfernt und war seitdem nicht im Spiel verfügbar. Das wird sich am 13. Juli 2021 ändern.

Eine riesige Marionette, gelenkt von einem riesigen Luftschiff.

Die Marionette soll leichte Anpassungen für ihre Rückkehr bekommen, um sich an die aktuelle Spiel-Version anzupassen. Wie genau diese aussehen, wird in der Zukunft noch erklärt.

Wie lange bleibt der Kamp? Bei diesem Bosskampf handelt es sich um ein “zeitlich begrenztes Event”. Die Marionette wird also nicht ewig im Spiel bleiben. Wie lange das Event genau läuft, wurde bisher nicht verraten.

Weitere Events für Neueinsteiger und Veteranen im Sommer

Was passiert noch bis zu End of Dragons? Bis Ende des Sommers sind noch einige kleinere Events und Festivals geplant:

Events mit zusätzlichen XP für PvE- und PvP-Spieler

Ein Community-Event zu den Fraktalen

Die Rückkehr des jährlichen Events “Drachengepolter”

Damit gibt es sowohl interessante Events für Neueinsteiger, als auch ein spannendes Event für Veteranen rund um die instanziierten Fraktale, einer Art von Dungeon für 5 Spieler. Zuletzt wurde hier im September mit dem Sunqua-Tal ein neues Fraktal herausgebracht.

Aus den Fehlern von Heart of Thorns gelernt – Zumindest ein bisschen

Die Entwickler von Guild Wars 2 haben ein soliden Plan vorgelegt, der die Content-Dürre zwischen der letzten Episode der Eisbrut Saga und der neuen Erweiterung erträglich machen soll. Besonders mit der Marionette haben sie einen kleinen Leckerbissen in der Hinterhand, der viele Veteranen und auch mich fröhlich stimmt. Dazu gibt es einige sinnvolle Updates, was Inhalte wie legendäre Ausrüstung und Balance angehen. Beides sind Dauerbrenner-Themen, die die Community beschäftigen. Balance auf der einen Seite bringt fast automatisch frischen Wind in Dungeons und PvP, weil plötzlich andere Builds spielbar sein könnten. Der Wunsch nach accountweiter, legendärer Ausrüstung ist bereits seit Jahren vorhanden und wird 2021 dann endlich erfüllt. Das könnte einige Spieler motivieren, sich nochmal alte Legendarys zu erspielen. Besonders froh bin ich darüber, dass es überhaupt einen Plan für die Content-Dürre gibt. Denn 2015, als die erste Erweiterung Hearth of Thorns erschien, gab es fast 7 Monate lang gar keine Neuerungen. 2017 wiederum gingen die Entwickler ins andere Extrem über. Zwischen der letzten Episode und der Erweiterung lagen nur etwas mehr als 2 Monate. Ein bisschen skeptisch sehe ich weiterhin das Thema “instanziierter Content”. Der letzte neue Raid erschien 2019 und das letzte Fraktal im September 2020. Hier werden Fans wohl mindestens bis zur neuen Erweiterung warten müssen, womöglich sogar länger. Am 27. Juli gibt es dann endlich die große Ankündigung zu End of Dragons. Auch ich bin schon gespannt, was es an neuen Infos zur Erweiterung geben wird und werde das Event hier auf MeinMMO begleiten. Alexander Leitsch MMORPG-Experte bei MeinMMO

