In Fortnite sollt ihr bei einer Overtime-Challenge für die „Cameo vs. Chic“-Missionen einen einsamen Sessel, eine Radiostation und ein Outdoor-Kino besuchen. Wir zeigen euch die genauen Fundorte.

Was ist das für eine Aufgabe? Die neuen Overtime-Challenges laufen unter dem Motto „Cameo vs. Chic“ und sollen die Zeit überbrücken, bis die nächste Season in Fortnite beginnt. Season 2 von Chapter 2 wird im Februar 2020 starten.

Bei dieser Aufgabe sollt ihr verschiedene Gegenstände oder Orte besuchen. In diesem Guide zeigen wir euch die genauen Fundorte.

Fundorte auf der Map:

Besuche den einsamen Sessel – Fundort

Wo müsst ihr hin? Den einsamen Sessel findet ihr westlich von Dirty Docks. Er befindet sich auf einem kleinen, verschneiten Hügel.

Dort sollt ihr landen und dem einsamen Sessel einen Besuch abstatten.

Besuche die Radiostation – Fundort

Wo müsst ihr hin? Die Radiostation findet ihr östlich von Craggy Cliffs. Es handelt sich hier um ein Gebäude mit einem Radiosender-Mast.

Landet am besten gleich dort und besucht die Radiostation von Fortnite.

Besuche das Outdoor-Kino – Fundort

Wo müsst ihr hin? Das Outdoor-Kino kennt man schon aus dem 1. Kapitel von Fortnite. Es handelt sich um das bekannte Risky Reels.

Dort findet ihr eine große Leinwand und viele Autos, die geparkt wurden. Für diese Aufgabe sollt ihr beim Outdoor-Kino vorbeischauen.

Die Belohnung: Wenn ihr alle diese 3 Orte besucht habt, zählt die Aufgabe als erfüllt und ihr erhaltet dafür 54.000 Erfahrungspunkte. Außerdem seid ihr dann schon einen Schritt weiter, um die neue Stil-Variante für den Chic-Skin zu erhalten:

Damit ihr euch aber die Stil-Variante freischalten könnt, müsst ihr alle Aufgaben der „Cameo vs Chic“-Missionen erledigen. Dazu gehört:

Verbrauche einen Apfel, Pilz und Schildpilz

Suche den versteckten Zwerg zwischen Rennstrecke, Kohlbeet und Farm-Tafel

Tanze auf der Spitze von Berg H7, Berg F8 und Berg Kay

Angle bei verschiedenen „angeln verboten“-Schildern

Fange einen Fisch bei Lake Canoe, Lazy Lake und Zappler-Teich