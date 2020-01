In Fortnite sollt ihr euch mal wieder auf die Suche nach einem Zwerg machen. In einer der Overtime-Challenges von Cameo vs. Chic werdet ihr auf die Suche geschickt. Wir zeigen euch den genauen Fundort auf der Map.

Was ist das für eine Herausforderung? In einer der Overtime-Challenges für die „Cameo vs. Chic“-Missionen sollt ihr einen versteckten Zwerg zwischen einer Rennstrecke, einem Kohlbeet und einer Bauernhof-Tafel suchen.

Bei der roten Markierung befindet sich der versteckte Zwerg

Voraussetzung: Ihr müsst diese Challenge vorher freigeschaltet haben, bevor ihr euch auf die Suche machen könnt. Die Mission wird erst freigeschaltet, wenn ihr die vorherigen Herausforderungen schon erledigt habt.

Versteckter Zwerg zwischen Rennstrecke, Kohlbeet, Bauernhof-Tafel finden

Wo müsst ihr suchen? Den versteckten Zwerg findet ihr nördlich des Farmers Market. Dieser Ort ist auf der Map leider nicht angeschrieben. Ihr könnt euch aber an Frenzy Farm orientieren, da sich der Farmers Market nördlich davon befindet.

Fundort des Zwerges:

Der Zwerg befindet sich auf einem Hügel, der zwischen einer Rennstrecke, einem Kohlbeet und einer Bauerhof-Tafel steht.

Auf diesem Hügel müsst ihr gleich vor dem Zwerg landen und den Zwerg dann einfach nur noch einsammeln.

Welche Belohnung erwartet euch?

Wenn ihr diese Aufgabe erfüllt, den Zwerg gefunden und eingesammelt habt, erhaltet ihr dafür 54.000 Erfahrungspunkte. Diese helfen euch, euren Battle-Pass aufzustufen.

Durch das Erfüllen der Aufgabe seid ihr aber auch schon einen Schritt weiter, um euch eine neue Stil-Variante für den Chic-Skin freizuschalten.

Diese Belohnung erwartet euch, wenn ihr alle „Cameo vs Chic“-Missionen erfüllt habt:

Diese gelbe Stil-Variante ist die Belohnung für die Aufgaben

Danach könnt ihr euch den weiteren Aufgaben widmen wie:

Konsumiere einen Apfel, Pilz und Schildpilz

Tanze auf der Spitze der Berge H7, F8 und Ray

Besuche einen einsamen Sessel, eine Radiostation und ein Outdoor-Kino

Angle bei verschiedenen „angeln verboten“-Schildern

Fange einen Fisch bei Lake Canoe, Lazy Lake und Zappler-Teich