Fortnite: Tanze auf der Spitze von Berg Kay, H7 und F8 – Fundorte

In Fortnite sollt ihr in einer der Overtime-Challenges für die „Cameo vs Chic“-Missionen auf den Spitzen von Berg Kay, H7 und H8 tanzen. Wir zeigen euch die genauen Fundorte auf der Karte.

Was ist das für eine Herausforderung? Als eine der Aufgaben aus den Overtime-Challenges, mit der ihr euch eine Stil-Variante für den Battle-Pass-Skin Chic freischalten könnt, müsst ihr auf verschiedenen Bergspitzen tanzen.

Fundorte auf der Map:

Tanze auf der Spitze von Berg Kay – Fundort

Wo müsst ihr tanzen? Berg Kay ist nichts anderes als der höchste Berg auf der Fortnite-Map. Ihr findet ihn im südöstlichen Teil der Karte.

Fundort auf dem Berg: Berg Kay erkennt ihr an seiner enormen Höhe und dem Schnee. Landet ganz oben auf der Spitze und tanzt dort, um den Teil der Aufgabe zu erfüllen.

Tanze auf der Spitze von Berg H7 – Fundort

Wo müsst ihr tanzen? Wie der Name schon verrät, ist mit H7 das Gitterfeld gemeint, bei dem sich der Berg befindet. Dafür sollt ihr euch also in das höhere Gebiet der Map befördern.

Fundort auf dem Berg: Der Berg befindet sich südlich von Retail Row. Auf der höchsten Spitze sollt ihr landen und dort tanzen.

Tanze auf der Spitze von Berg F8 – Fundort

Wo müsst ihr tanzen? Auch hier verrät euch der Name schon das Gitterfeld, bei dem sich der gesuchte Berg befindet. Ihr sollt also bei dem Gitterfeld F8 suchen.

Fundort auf dem Berg: Der gesuchte Berg befindet sich südlich von Misty Meadows. Auf der höchsten Spitze sollt ihr landen und dort tanzen.

