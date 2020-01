In Fortnite könnte es bald einen „Harley Quinn“-Skin geben

In Fortnite wurde ein 2-wöchiges Event angekündigt. Hinweise deuten auf ein Crossover mit dem Film Birds of Prey. Gibt es bald einen „Harley Quinn“-Skin im Spiel?

Welches Event wurde angekündigt? Epic Games hat auf der offiziellen Seite, ein 2-wöchiges Event angekündigt. Welches Event stattfinden soll, haben sie nicht verraten.

Lediglich die Andeutung, dass man die sozialen Netzwerke von Fortnite beobachten soll, haben sie gegeben. Schaut man sich die sozialen Netzwerke an, findet man einen spannenden Hinweis.

Nächstes Event ein Crossover mit Birds of Prey?

Warum ein Crossover mit dem Film Birds of Prey? Warner Bros. Pictures hatte auf Twitter ein Video, von dem Cast des Films Birds of Prey gepostet. Der Film wird am 7. Februar 2020 ausgestrahlt.

Darauf zu sehen ist die Schauspielerin Margot Robbie, die im Film Harley Quinn spielen wird.

Auf diesen Post reagierte Fortnite und kommentierte: „Bis bald Harley!“

Can't Wait💋 — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) January 24, 2020

Warner Bros. Pictures antwortete, dass sie es nicht erwarten könnten.

Wann könnte das Event starten? Sollte dieses Crossover tatsächlich stattfinden, würde es vermutlich zum Film-Start beginnen. Das wäre dann am 7. Februar 2020.

Da Epic ein 2-wöchiges Event angekündigt hat, würde das Crossover-Event sogar passen, wenn es am 7. Februar losginge. Danach würde nämlich 2 Wochen später die nächste Season am 20.02.2020 starten.

Bekommen wir einen „Harley Quinn“-Skin?

Sollte dieses Event zwischen Fortnite und Birds of Prey stattfinden, liegt es ziemlich nahe, dass wir einen „Harley Quinn“-Skin bekommen.

Da Fortnite auch kommentiert hatte, dass sie Harley bald sehen werden, ist es wahrscheinlich, dass sie ins Spiel kommen wird.

Fans erstellen Konzepte, wie der „Harley Quinn“-Skin aussehen könnte

Es gibt einige Spieler, die schon Konzepte erstellt haben, wie der Harley-Skin in Fortnite aussehen könnte.

Der Spieler kaelicia postete sein Konzept auf reddit:

Dieses weitere Konzept wurde von dem Spieler EnergizzCraft erstellt:

Diese Konzepte zeigen, dass man Harley Quinn in die Welt von Fortnite verfrachten könnte.

Das wäre auch nicht das erste Crossover, das Fortnite mit anderen Giganten durchführt. Da gab es Events mit:

Bei allen Crossovers gab es immer spezielle Skins, die dazu passten.

Würdet ihr euch über dieses Crossover freuen? Wollt ihr auch einen „Harley Quinn“-Skin in Fortnite?