In Fortnite wird wohl bald tatsächlich ein Crossover mit dem Film: Birds of Prey stattfinden. Leaker fanden einen passenden Skin und Challenges für das Event. Wir zeigen euch, was sie gefunden haben.

Was ist das für ein Event? Epic Games hatte ein 2-wöchiges Event angekündigt. Für weitere Hinweise, musste man ihre sozialen Medien beobachten.

Diese Hinweise deuteten auf ein Crossover mit dem Film: Birds of Prey, der seine Premiere am 7. Februar 2020 feiert. Wenn das Event stattfindet, würde es also zeitlich zum Ende der Season 2 am 20.02.2020 passen.

Leaker finden Skin und Challenges

Mit dem Update 11.50 fanden Dataminer einen besonderen Skin und Challenges in den Daten von Fortnite. Diese geleakten Sachen, deuten auf ein Crossover zwischen Fortnite und Birds of Prey.

Geleakter „Harley Quinn“-Skin

Dataminer fanden nun einen „Harley Quinn“-Skin in den Files. Harley Quinn ist ein beliebter Charakter aus dem Universum der Batman-Comics. In dem Film „Birds of Prey“ spielt sie eine zentrale Rolle.

Sie wird vermutlich in den nächsten Tagen im Shop verfügbar sein. Mit dazu gibt es 2 Spitzhacken, die ebenfalls zum Harley-Skin gehören.

So sieht das „Harley Quinn“-Bundle aus:

Eine weitere Stil-Variante des „Harley-Quinn“-Skins soll man sich wohl freischalten können. Dazu wird es wahrscheinlich Challenges geben, die man erfüllen muss.

Geleakte Challenges zum Harley-Skin

Der Dataminer Lucas7yoshi hat in den Daten von Fortnite ein paar Challenges gefunden, mit denen man sich eine weitere Stil-Variante für den „Harley Quinn“-Skin freischalten kann.

Das sind die Challenges, die gefunden wurden:

Challenges for Harley Quinn pic.twitter.com/Kzl2qatWx1 — Lucas7yoshi – Leaks/News (@Lucas7yoshi) February 5, 2020

Zu sehen sind insgesamt 5 Challenges, die man erledigen kann. Dabei gehören die ersten 3 Aufgaben zusammen, haben aber verschiedene Phasen.

Das sind die Missionen:

Phase 1: Platzierung in den Top 30 (Solo, Duos oder Team)

Phase 2: Platzierung in den Top 20 (Solo, Duos oder Team)

Phase 3: Platzierung in den Top 10 (Solo, Duos oder Team)

Treffe Schwachpunkte (100)

Verursache Schaden an Gegner mit einer Spitzhacke (100)

Der „Harley Quinn“-Skin und die Spitzhacken werden vermutlich in den nächsten 2 Tagen im Item-Shop erhältlich sein. Die Challenges dazu werden vermutlich auftauchen, sobald man den Skin gekauft hat.

Wie findet ihr den Harley-Skin? Freut ihr euch auf dieses Event?