In Fortnite gibt es auf der PS4 bald einen Gratis-Skin – So holt ihr ihn

Fortnite startet bald ein Turnier nur für PS4-Spieler. Wer daran teilnimmt, kann sich einen Gratis-Skin und Cosmetics freischalten. Wir zeigen euch, wie ihr teilnehmen könnt, um euch die kosmetischen Items zu sichern.

Was ist das für ein Turnier? Am 15. und 16. Februar 2020 findet der Fortnite Celebration Cup statt, in dem teilnahmeberechtigte Fortnite-Spieler auf PlayStation 4 gegeneinander antreten können.

Durch die Teilnahme könnt ihr euch verschiedene Gegenstände freischalten. Dabei spielt es aber eine Rolle, welche Platzierung ihr im Turnier erreicht. Diese Items könnt ihr freispielen:

Den Tango-Skin (Die besten 5% der teilnehmenden Spieler)

Spitzhacke „Wilde Schneide“ (Die besten 25% der teilnehmenden Spieler)

Spraymotiv „In Deckung“ (Die besten 50% der teilnehmenden Spieler)

So könnt ihr teilnehmen, um die Cosmetics freizuschalten

Wann kann man sich die Items erspielen? Die Cosmetics könnt ihr nur am ersten Tag des Turniers freischalten. Das wäre dann am Samstag, den 15. Februar, der Fall.

Das müsst ihr vor dem Turnier beachten: Das Playstation-Turnier ist in allen Regionen verfügbar. Damit ihr aber am Turnier teilnehmen könnt, müsst ihr zuerst ein paar Anforderungen erfüllen:

Ihr müsst zunächst einmal auf einer PS4 spielen, da das Turnier nur auf der Playstation-Konsole läuft

Euer Fortnite-Konto muss mindestens Level 15 erreicht haben

Ihr müsst die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben

Wenn ihr alle diese Anforderungen erfüllt, könnt ihr am Playstation-Turnier teilnehmen.

So könnt ihr die Cosmetics freischalten

Damit ihr die Cosmetics erhaltet, müsst ihr eine gewisse Platzierung am ersten Tag des Turniers erreichen. Wenn ihr euch also unter den besten 5% der Teilnehmer befindet, schaltet ihr gleich alle 3 Gegenstände frei.

Wie werden die Punkte gezählt? Für bestimmte Aktionen gibt es eine verschiedene Anzahl an Punkten. Ihr könnt auf folgende Weise Punkte verdienen:

Epischer Sieg: 10 Punkte

2. – 5. Platz: 7 Punkte

6. – 15. Platz: 5 Punkte

16. – 25. Platz: 3 Punkte

Jede Eliminierung: 1 Punkt

Bei diesem Playstation-Turnier geht es also verstärkt darum, wie lange ihr in einem Match überlebt. Passt eure Spielweise und Taktik also entsprechend an.

Alle weiteren Infos und Regeln zum Fortnite Celebration Cup findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.

Werdet ihr am Turnier teilnehmen, um euch die Belohnungen zu holen?