Fortnite: Fundorte von Lake Canoe, Lazy Lake und Zapplerteich

Fange einen Fisch aus dem Lake Canoe, dem Lazy Lake und dem Zapplerteich in Fortnite: Battle Royale, um die Aufgabe der Overtime-Missionen Cameo vs. Chic zu erledigen. Wir zeigen euch die Fundorte der Seen.

Was ist das für eine Aufgabe? Ein Teil der neuen „Cameo vs. Chic“-Missionen fordert eure Angel-Skills heraus. Bei dieser Aufgabe sollt ihr die drei verschiedenen Seen und Teiche besuchen, um dort jeweils einen Fisch mit der Angel zu fangen.

Wir zeigen euch hier die Fundorte für den Zapplerteich, Lake Canoe und Lazy Lake. An diesen Stellen sollt ihr die Angel ins Wasser werfen und im besten Fall dann auch einen Fisch an Land ziehen.

Zapplerteich Fundort

Hier sollt ihr angeln: Nordöstlich von Holly Hedges findet ihr den kleinen Zapplerteich mitten in der Landschaft. Der Teich ist nicht groß, in der Nähe steht ein Häuschen. Beim Gitterfeld C5 packt ihr am Teich eure Angel aus und versucht, einen Fisch aus dem Wasser zu ziehen.

Lazy Lake

Hier sollt ihr angeln: Im Süden der Map von Fortnite findet ihr den großen Lazy Lake. Direkt nördlich von Misty Meadows und südwestlich von der Ortschaft Lazy Lake. Hier gibt es genug Platz, sodass auch mehrere Spieler gleichzeitig angeln können, ohne sich gegenseitig zu behindern. Etwa bei Gitterfeld E7 / F7 findet ihr den Lazy Lake.

Lake Canoe

Hier sollt ihr angeln: Im Norden von Retail Row findet ihr diesen See. Er ist mittelgroß, in der Mitte findet ihr eine Insel mit hilfreichen Gegenständen zum Looten. Da versteckt sich bestimmt auch eine Angelrute für euch, die ihr gleich zum Erfüllen der Aufgabe nutzen könnt. Im Gitterfeld G5 findet ihr den See.

Weitere Angelskills sollt ihr auch bei der neuen Aufgabe beweisen, bei der ihr entgegen von Verbotsschildern an bestimmten Stellen auf der Map angeln sollt:

Diese Overtime-Challenges laufen jetzt noch in der Zeit, bevor die nächste Season startet. Season 2 von Chapter soll noch im Februar in Fortnite beginnen.