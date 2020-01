Fange einen Gegenstand mit der Angel an verschiedenen Orten mit Angelverbotsschildern lautet diese Aufgabe in Fortnite: Battle Royale. Wir zeigen euch die Fundorte für die Overtime Challenge Cameo vs. Chic.

Was ist das für eine Aufgabe? Die neuen Overtime-Challenges laufen unter dem Motto „Cameo vs. Chic“ und sollen die Zeit überbrücken, bis die nächste Season in Fortnite beginnt. Season 2 von Chapter 2 wird im Februar 2020 starten.

Viel Abwechslung erlebt ihr bei diesen neuen Aufgaben, die von euch verlangen, an verschiedenen Orten zu tanzen, Dinge zu zerstören oder an Stellen zu angeln, an denen das Fischen eigentlich untersagt ist.

Hier findet ihr die Angelverbotsschilder aktuell in Fortnite:

So löst ihr die Aufgabe: Wie ihr auf der Karte erkennt, liegen alle Orte mit den Schildern dicht beieinander. Der Fundort ist Slurpy Swamp.

Noch leichter wird die Aufgabe, weil direkt an diesen Orten Fässer mit Angelruten bereitstehen, die ihr einfach looten könnt.

Reist ihr an diese Orte, könnt ihr also dort alles wichtige finden. Ihr müsst euch für die Challenge nicht vorbereiten.

Sammelt eine Angel auf und rüstet diese aus. Mit eurer Taste / eurem Button, mit der ihr normalerweise schießt, werft ihr die Angelrute aus. Sobald diese dann im Wasser wild wackelt, zieht ihr die Schnur wieder ein. Mit ein bisschen Glück habt ihr dann schnell einen Gegenstand an der Angel und könnt zum nächsten Ort weiterreisen.

Der nördliche Fundort liegt direkt im Wasser – direkt in der Nähe der Brücke, die über das Wasser führt

Der westliche Fundort liegt in der Nähe des Rohres, das Slurp in den Fluss pumpt

Der südliche Fundort liegt etwas höher über dem Slurp-Rohr

Angeln Verboten im Norden von Slurpy Swamps

Angeln Verboten im Westen von Slurpy Swamps

Angeln Verboten im Süden von Slurpy Swamps

Darauf solltet ihr aufpassen: Bedenkt, dass in den nächsten Tagen viele Spieler dieser Aufgabe nachgehen. Rund um Slurpy Swamp werden sich also viele Spieler tummeln. Hinzu kommt, dass man hier die Schildpilze findet, die für eine andere Overtime-Challenge gesucht werden.

Schaut also vorher genau, ob Gegner in der Nähe sind und ob sie sich friedlich verhalten, bevor ihr den Köder ins Wasser werft.

