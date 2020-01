In Fortnite sollt ihr in einer der Overtime-Challenges Äpfel, Pilze und Schildpilze verbrauchen. Wir zeigen euch die Fundorte, bei denen ihr rasch einige davon findet und die Herausforderung leicht abschließt.

Was ist das für eine Herausforderung? In einer der neuen Overtime-Missionen für die „Cameo vs Chic“-Missionen müsst ihr jeweils einen Apfel, einen Pilz und einen Schildpilz finden und konsumieren.

Update vom 30. Januar: Wir haben diesen Artikel für euch aktualisiert und an die neuen Overtime-Challenges angepasst.

Fundorte auf der Map:

An den rot markierten Orten findet ihr Äpfel, Pilze und Schildpilze

Voraussetzung: Ihr müsst diese Challenge freigeschaltet haben, um sie zu erledigen. Vorher wird der Verbrauch von den Sofortgegenständen nicht gezählt.

Wo findet man Äpfel, Pilze und Schildpilze in Fortnite?

Wir zeigen euch in diesem Guide eine Übersicht, wo ihr diese 3 Gegenstände finden könnt.

Äpfel in Fortnite – Fundort

Wo müsst ihr suchen? Äpfel findet ihr beim Farmers Market, nördlich von Frenzy Farm. Entweder findet ihr sie im Markt selber oder unter den Bäumen, um den Markt herum.

Fundort bei Farmers Market:

Pilze in Fortnite – Fundort

Wo müsst ihr suchen? Die normalen Pilze findet ihr in Weeping Woods zwischen den Bäumen und auch am Rand des Waldes. Diese Pilze sind zwar blau, doch sie leuchten nicht wie die Schildpilze.

Fundort bei Weeping Woods:

Schildpilze in Fortnite – Fundort

Wo müsst ihr suchen? Schildpilze findet ihr um Slurpy Swamp herum, auf den kleinen Hügeln, die aus dem Wasser ragen. Diese Pilze leuchten hellblau, da sie mit der Slurp-Flüssigkeit getränkt sind.

Fundorte auf der Map:

Was bringen diese Sofortgegenstände? Schildpilze und Pilze laden euer Schild in kleinen Portionen auf. Äpfel dagegen füllen eure Kondition wieder auf.

Schildpilze und Pilze könnt ihr gleich verbrauchen, wenn euer Schild nicht aufgeladen ist. Äpfel könnt ihr erst verbrauchen, sobald eure Kondition angeschlagen ist.

Wenn ihr einen Apfel, einen Pilz und einen Schildpilz konsumiert habt, zählt die Aufgabe als erfüllt und ihr könnt euch den restlichen Challenges widmen wie:

