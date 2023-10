Epic verschenkt weiter Spiele, kämpft und stichelt gegen Steam: Trotz Entlassungen und Verlusten

Epic Games hat zuletzt Rückschläge erlitten: Der Fortnite-Gigant musste 830 Mitarbeiter entlassen, weil man Verluste einfuhr. Dennoch wird man weiter gegen Steam kämpfen und kostenlos Spiele für den PC verschenken. Außerdem will man die Performance und Features im Epic Games Store verbessern: Angeblich ist man schon jetzt schneller als Steam.

Das ist die Situation:

Im Oktober 2023 wurde bekannt, dass Epic Games sich in eine Krise gewirtschaftet hat: Man gab mehr aus, als man einnahm. Die Zahlen stimmten nicht mehr.

Der Chef Tim Sweeney musste 830 Mitarbeiter entlassen, unter anderem, weil der Shooter Fortnite nicht mehr so im Hype steht wie früher und daher weniger Geld einspielt.

Ein großer Teil der Ausgaben von Epic wandert offenbar in den Epic Games Store, den Sweeney seit Jahren als Konkurrent gegenüber Steam etablieren will. Dazu verschenkt der Store an jedem Donnerstag ein PC-Spiel. Zudem kauft Epic die Exklusiv-Rechte an PC-Spielen ein – hauptsächlich, um sie von Steam fernzuhalten.

Fortnite war lange Zeit ein riesiges Spiel, das eigene Geschichten schrieb:

Auch 2024 verschenkt Epic weiter Games

Das sagt Epic nun: Beim Unreal Fest 2023 verkündete Epic Games, dass man weiterhin kostenlose Spiele verschenken wird: Die Grats-Spiele sollen 2024 weiterverschenkt werden (via youtube).

Das Verschenken von Spielen und die Exklusivität von PC-Spielen hatte Sweeeny als Stützpfeiler seiner Strategie aufgeführt, den Epic Gams Store zur Alternative zu Steam zu machen. Valves Plattform stört ihn vor allem, weil die 30 % der Umsätze selbst kassieren. Nach Sweeneys Meinung verhindere dieser hohe Anteil für die Vertriebsplattform eine Weiterentwicklung im Gaming.

Epic Games wird den Angriff gegen Steam durch ein Angebot an Entwickler forcieren, ihnen 100 % der Einnahmen zu überlassen, wenn sie das Spiel denn nur für 6 Monate von Steam fernhalten.

Das machte Epic Games in einem Video zu den Plänen für 2024 mit einem Meme deutlich.

Das kann man wohl als Stichelei sehen. Bei Steam bekommen Entwickler nur 70 % der Einnahmen, bei Epic Games bis zu 100 %:

Epic Games Store ist jetzt angeblich schneller als Steam, plant Offensive

Was plant Epic Games 2024 noch für seinen Store Epic will 2024 und 2025 den Epic Games Store deutlich verbessern. Man stellt hier große Pläne vor, die im Wesentlichen darauf hinauslaufen, Steam ähnlicher zu werden.

So hat man mittlerweile die Ladezeit des Launchers verbessert und ist, laut eigenen Angaben, nun gleichauf mit Steam oder sogar schneller als der große Rivale.

Auch hier ist Steam wieder im Fokus und dient als Vergleichsobjekt, das man schlägt:

Für 2024 und 2025 will man zahlreiche weitere Features einbauen, unter anderem einen Download-Manager, das Vorabladen (Preload) von Spielen oder Entwickler-Streams.

Auch bei Achievements und einem Prämienprogramm scheint man sich stark an Steam zu orientieren.

Warum ist das so ein heikles Thema? Viele Spieler haben ihre bestehende Spiele-Bibliothek bei Steam und sehen ihr Gaming-Sortiment dort als eine Art Sammlung an, die auch als Rückblick in die eigene Gaming-Vergangenheit dient: In der Bibliothek hat man alles auf einen Blick. Anhand der Achievements kann man sehen, was man intensiv gespielt hat.

Epic wird von einigen als ein potenzieller Störenfried angesehen, der mit „Exklusiv-Deals“ Spiele von Steam fernhält und zu einer Spaltung der Sammlung führt. Das Spiel „Fortnite“ ist für manchen puristischen PC-Spielen ohnehin ein rotes Tuch: Das gilt einigen als „Kinder-Spiel.“

Über Jahre wurde Epic zudem vorgeworfen, ihr Shop sei deutlich schlechter als Steam. Epic will diesen Nachteil wohl in den nächsten Jahren aufholen.

Der Milliardär Sweeney ist dabei Überzeugungstäter. Er glaubt wirklich, dass man gegen Steam und die 30 %, welche die von den Entwicklern nehmen, vorgehen muss:

Epic-Chef erklärt, warum sie mit exklusiven PC-Titeln gezielt Steam angreifen