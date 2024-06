Im DLC von Elden Ring gibt es einen fiesen Bug, der das Erkunden tödlich machen kann

Ein Klassiker aus den Soulsborne-Spielen ist auch im neuen DLC von Elden Ring mit dabei: Illusionswände. Allerdings haben Spieler jetzt einige verbuggte Varianten davon gefunden – und manche nutzen das direkt aus.

Was sind Illusionswände? Diese Art von Wänden gibt es in den Soulsborne-Spielen schon seit vielen Jahren. Sie sind, wie der Name schon sagt, nur eine Illusion. Hinter diesen falschen Wänden verbergen sich geheime Durchgänge.

Manchmal führen sie nur zu einer versteckten Schatzkiste, einem Item oder einem Speicherpunkt. In anderen Fällen verbirgt FromSoftware hinter einer solchen Wand gleich mal ein ganzes Gebiet. Das Studio versteckt gerne mehrere Stunden Spielzeit und riskiert, dass unaufmerksame Spieler diese optionalen Gebiete nicht finden.

Auch in Elden Ring gibt es diese Wände und im neuen DLC Shadow of the Erdtree, mit seiner weitläufigen, oftmals komplizierten Welt, natürlich auch.

Wie findet man die Wände? Spieler, die die Spiele von FromSoftware schon länger spielen, wissen all das und laufen deshalb wie Wahnsinnige die Wände der Level ab. Vor allem, wenn eine Stelle verdächtig nach einem Durchgang aussieht, wird dagegen gerollt, was das Zeug hält.

Spielt man online, helfen an diesen Stellen die Nachrichten, die Spieler auf dem Boden hinterlassen können. Darin weisen sie auf Illusionswände hin. Ein fieser Bug treibt jetzt aber sein Unwesen in Elden Ring, und das nutzt die Community aus.

Fehler können in Elden Ring auch an anderer Stelle auftreten – wir zeigen euch, wie ihr den Menü-Bug “Unangemessenes Verhalten” beseitigt.

Ein Bug, der in den Tod führt

Wie sieht der Bug aus? An bestimmten Stellen führt das Rollen gegen das Mauerwerk dazu, dass sich zwar kein geheimer Durchgang öffnet, man dafür aber durch die Textur hindurch in den Tod fällt.

Die eigene Spielfigur fällt quasi aus der Map und hat keine Chance, gerettet zu werden. Das Problem liegt vermutlich an einer fehlenden Barriere an dieser Stelle.

Das kam auch für den Reddit-User svmmpng überraschend. Er teilte einen Clip davon auf Reddit und warnte vor dem Bug, der die Erkundung und das Finden von Geheimnissen plötzlich sehr gefährlich macht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Immerhin läuft man oft mit vielen Runen im Gepäck durch die Dungeons und möchte es tunlichst vermeiden, in den Tod zu fallen.

War das ein Einzelfall? Schaut man sich die Kommentare anderer Spieler unter dem Post an, wird klar, dass so einige andere ebenfalls Opfer des Bugs geworden sind.

Der User nicsaweiner erzählt, dass ihm dasselbe passiert sei. Allerdings wären vor seiner vermeintlichen Illusionswand mehrere Nachrichten auf dem Boden gewesen. Andere Spieler hätten sie hinterlassen und geschrieben: „Illusionswand voraus“.

Natürlich hat er sich daraufhin motiviert dagegen gerollt, schon voller Vorfreude auf das, was dahinter auf ihn warten könnte. Leider waren die Kommentare, wie so oft in den Soulsborne-Spielen, aber ein Troll.

Ein anderer Spieler namens Prudent-Cry-9260 hat deshalb eine weitere Nachricht auf den Boden gelegt, in der er vor den falschen Tipps fieser Spieler warnt. Davon soll es bereits mehrere geben – was natürlich zu einem großen Chaos führt.

Vor den entsprechenden Stellen sammeln sich so verschiedene Nachrichten, die sich gegenseitig widersprechen. Als misstrauischer Elden-Ring-Spieler kann man nicht vorsichtig genug sein, folgt also lieber den Warnungen als den überaus praktischen Hinweisen, dass man hier doch einfach gegen eine Wand rollen soll.

Habt ihr den Bug bereits entdeckt und seid deshalb gestorben? Oder habt ihr andere, lustige oder auch nervige Fehler im Spiel entdeckt? Wenn ihr auf der Suche nach Hilfestellungen und Tipps für Elden Ring und die neue Erweiterung seid, schaut doch gerne auf MeinMMO bei unserer Guide-Übersicht vorbei.