Stichwort finden: Wollt ihr selbst ein Großkatana wie in den Clips der User spielen, könnt ihr gleich zu Beginn der Erweiterung eines bekommen. Schaut gerne bei unserem Guide auf MeinMMO vorbei, in dem wir euch 9 Waffen zeigen, die ihr gleich nach dem Start und ohne Bosskämpfe erhalten könnt.

Was haben die Fans entdeckt? Die Großkatanas aus dem DLC von Elden Ring haben eine frappierende Ähnlichkeit zu den Langschwertern aus Monster Hunter – und die sind beliebt. Nun könnte man annehmen, dass sich Katana-ähnliche Waffen schnell einmal ähneln. Sieht man sich jedoch eine Gegenüberstellung an, wird klar, dass die Animationen fast identisch sind.

Welche neuen Waffenarten gibt es? Der DLC Shadow of the Erdtree hat neben einer riesigen Spielwelt, über 40 neuen Bossen und neuen NPCs auch eine ganze Wagenladung neuer Waffen im Gepäck.

