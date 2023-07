Diablo 4: „Zeigt etwas Liebe“ Spieler will wissen, was das Spiel richtig macht, bekommt über 1.200 Antworten

Diablo 4 bekommt im Moment von vielen Seiten Kritik ab. Einem Spieler wird das zu viel und er will von der Community wissen, was die guten Seiten am Spiel sind. Hunderte Nutzer beteiligen sich an der Diskussion und zeigen, warum sie das Spiel lieben.

Woher kommt die Diskussion?

Diablo 4 erschien am 6. Juni und kam in den ersten Tagen ausgesprochen gut an.

Nach etwa drei Wochen begann die Stimmung langsam zu kippen. Es gab immer mehr Kritik am Endgame, vor allem von Vielspielern.

Die Meckereien haben mittlerweile Reddit und die Foren fast vollständig übernommen. Vor allem Casuals stören sich daran, sie wollen Infos zum Spiel und nicht ständig die gleichen Kritikpunkte lesen, die sie nicht betreffen.

Das sind die Antworten: Der Nutzer Twiz96 hat deswegen auf Reddit dazu aufgerufen, dass die Spieler ihre Meinung zu den guten Sachen in Diablo 4 teilen. Er will wissen, was das Spiel eigentlich richtig macht.

Innerhalb weniger Stunden hat der Thread über 1.200 Kommentare angesammelt, von denen einige sogar mehr Upvotes haben als der ursprüngliche Post. Zu den beliebtesten Features laut Community zählen etwa:

das Sound-Design und vor allem der englische Synchronsprecher von Lorath

Stützpunkte, die eine einzigartige Mechanik ins Spiel bringen

das generelle Grafik-Design, etwa der Icons, Rüstungen und der düsteren Welt

der grausame Butcher, der als zufälliger Boss in einem Dungeon den Schock-Moment aus Diablo 1 wieder aufleben lässt

die Kampagne, die Story und vor allem Lilith als Charakter, die nicht einfach böse ist, sondern ein Bösewicht mit vielen Schichten

Die größte Zustimmung erhält allerdings der Nutzer Normal-Equivalent259. Der schreibt in seinem Kommentar: das Beste am Spiel sei, dass man einfach zocken könne, egal wie lang. Es gebe immer etwas zu tun und man komme immer irgendwie weiter.

Im Spiel unterhalten sich Spieler übrigens gerne via Emotes. So nutzt ihr das Emote-Rad ideal:

„Töte ein paar Mobs, such ein paar Statuen“

Die Community diskutiert darüber, dass Diablo 4 einfach ideal sei, einfach gespielt zu werden. Für jeden Spielstil und jede Menge an Freizeit sei etwas dabei:

Du hast nur 20 Minuten? Töte ein paar Mobs oder such ein paar Lilith-Statuen. Die Freundin ist unterwegs und du hast nichts außer Whisky, Pizza und eine Gammel-Einstellung? Zock’ 16 Stunden durch.

Das sei laut einiger anderer Nutzer auch genau das, was man von Diablo 4 eigentlich erwarte, vor allem als Gamer über 30. Einfach mal zocken, im besten Fall noch mit Freunden – so mache das Spiel noch mehr Spaß.

Ein wenig konstruktive Kritik mischt sich dennoch in die Diskussion und durch andere Threads auf Reddit. So seien etwa genau die Stützpunkte etwas, das man gerne wiederholen würde. Eine Idee wäre, sie jede Woche zurückzusetzen mit neuen Bossen und Aufgaben, einfach als Anreiz.

Auch Sound- und Grafik-Design sind offenbar ein zweischneidiges Schwert. Das sei zwar wirklich top, aber vielleicht etwas „zu gut“. Denn einige Spieler fühlen sich von der Welt so eingelullt, dass sie schlicht einschlafen:

Spieler schlafen bei Diablo 4 ein, suchen nach Erklärungen dafür, kommen bei Autobahnen raus