Spieler fühlen sich in Diablo 4 einsam, führen skurrile Unterhaltungen über Emotes

In der offenen Welt von Diablo 4 trifft man auf weitere Spieler, mit denen man sich zusammenschließen kann. Das gestaltet sich allerdings gar nicht so einfach und es entstehen statt zielführender eher skurrile Unterhaltungen.

Jeder Spieler hat es in Diablo 4 sicherlich schon mal erlebt. Man läuft durch eine Stadt, plant die nächste Aktivität und plötzlich ertönt von irgendwo ein „Grüßt euch!“ Man erwidert es mit einem „Hallo!“ und als Antwort folgt „beeindruckend!“ Ein Gespräch entsteht. Zumindest, wenn man das als solches bezeichnen kann, denn: Es wirkt meistens eher unbeholfen und skurril.

Auf Reddit wurde der Mangel an Kommunikationsmöglichkeiten in Diablo 4 thematisiert. Manche Spieler fühlen sich trotz der Shared World einsam, andere wünschen sich mehr Emotes, die man zur sozialen Interaktion nutzen kann. Dadurch würden kurze Unterhaltungen vermutlich weniger skurril wirken.

Mehr Infos über die Multiplayer-Features in Diablo 4 gibts im Video:

Skurrile Emote-Gespräche

Was sind das für skurrile Gespräche? In den Kommentaren eines Beitrags auf Reddit entsteht eine ähnliche „Unterhaltung“, wie man sie aus Diablo 4 kennt. Angefangen wird sie mit „Seht“, worauf ein weiteres „Seht“ folgt. Dann ein „Grüße“, „Beeindruckend“ und „Es gibt so viele Möglichkeiten, euch zu töten“ gefolgt von einem „Danke“. (via Reddit)

MeinMMO-Autorin Nicole Wakulczyk hat ähnliches erlebt. Egal wo man sich im Spiel mit anderen Spielern befindet, überall erlebt man skurrile „Gespräche“ mit. Beim Warten auf den Weltboss ist es fast schon Daily Business, Emotes wie „Hallo!“, „Seht!“, „Ja“ oder „Nein“ zu spammen, um in den Kontakt mit anderen Spielern zu treten. Der Chat ist überwiegend Dekoration und wird ihrer Erfahrung nach selten genutzt.

Sie erinnert sich an eine der wenigen Chat-Nachrichten, in denen ein Spieler schrieb: „Ich bin auf Clan-Suche, kann jemand weiterhelfen?“ Antworten bekam er im lokalen Chat nicht.

„Ich weiß nicht mal, wie ich Leute in eine Gruppe einladen kann“

Was ist das Problem? In dem Subreddit von Diablo 4 schreibt u/storage_god am 2. Juli: „Ich bin Stufe 85 und habe bisher noch nicht mit einem einzigen Spieler zusammengespielt, obwohl ich es gerne würde. Niemand schreibt in den Chat. Es gibt keine Gruppensuche. Keine Clan-Suche. Wie findet ihr Leute zum Spielen?“ (via Reddit) und erhält 3.900 Upvotes sowie 1.800 Antworten.

Silver_gobo schreibt dazu: „Ich weiß nicht einmal, wie ich Leute, die ich zufällig sehe, zu einer Gruppe einladen kann.“

In dem Beitrag von u/Thac0 weisen Nutzer weisen darauf hin, dass Diablo 4 nun mal eigentlich ein Singleplayer-Spiel sei. Aesir81 schreibt dazu: „Sie haben ein Einzelspieler-MMO gemacht, bei dem man alle sehen kann, aber nicht mit ihnen kommunizieren oder zusammen spielen kann.“ (via Reddit).

Zusammengefasst wünschen sich einzelne Spieler weitere Emotes, die zur Interaktion genutzt werden könnten sowie eine vereinfachte Form, sich in einer Gruppe zusammenzuschließen oder einen geeigneten Clan für sich zu finden.

Die Shared World ist vermutlich das Thema, das bezogen auf Diablo 4 für die meisten Diskussionen und völlig geteilte Meinungen sorgt. Bei vielen Spielern kommt sie richtig gut an, andere finden sie störend.

Für MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist sie sogar das beste Feature, was dem Spiel passieren konnte.