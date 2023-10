Twitch-Streamer schimpft, die neuen Monster in Diablo 4 seien gar nicht neu

Am 17. Oktober startet in Diablo 4 die „Season of Blood“ und bringt neue Monster ins Spiel. Diese haben die Entwickler in ihrem Stream präsentiert und Twitch-Streamer Asmongold äußert seine Kritik dazu.

Auch der Streamer Asmongold, der 2022 als bester MMORPG-Streamer auf Twitch ausgezeichnet wurde, hat sich mit den Inhalten der „Season of Blood“ beschäftigt.

Auf seinem Twitch-Kanal hat er am 4. Oktober gemeinsam mit seinen Zuschauern den Stream der Entwickler von Diablo 4 angeschaut und sagt: Die Monster-Mobs sind cool, aber sie sind nicht neu.

Die „neuen Monster“ kommen Asmongold ziemlich bekannt vor

Das sagt Asmongold zu den neuen Monstern: Die Entwickler sagen in dem Livestream, sie werden in Season 2 „einen Haufen neuer Monster hinzufügen.“ Darauf reagiert Asmongold sichtlich gespannt und sagt: „Lass mich mal sehen.“

Er wirkt kurz irritiert, dann lacht er, bevor er sein Gesicht mit beiden Händen bedeckt, als könne er es selbst nicht fassen. In dem Livestream werden Monster gezeigt, die ziemlich an die Wiedergänger, Magier, Skelett-Krieger und Fledermäuse erinnern, die es schon in Diablo 4 gibt.

Moment, aber… Leute, das ist ein Wiedergänger.

Moment, sind das nicht die Magier? Die Mobs sind cool, aber sie sind nicht neu, es sind nur Reskins.

Hier seht ihr seine Reaktion auf dem YouTube-Kanal „Asmongold Clips“, die am 4. Oktober hochgeladen wurde:

„Sie haben alle Mobs rot gefärbt“

Schon im August äußerte er seine Kritik an dem Aussehen der „neuen Monster“, als er eine Ankündigung sah. Dort sagte er: Du kannst nicht einfach dieselben NPCs im Spiel neu anmalen.

Das sagt die Community: Unter dem YouTube-Video gibt es aktuell über 1.300 Kommentare. Hier lest ihr ein paar Stimmen zu den Monstern in der zweiten Season von Diablo 4:

Der Kommentar mit den meisten Likes kommt von Eyestudio11: „Wow, sie haben die Skelette rot gefärbt und das Blut über die Wiedergänger gemalt, das ist doch echte Hingabe, die wir von Blizzard erwarten, oder nicht?“

carronline1 schreibt: „Verdammt, sie haben gelernt, wie man das Farbeimer-Werkzeug benutzt, und haben alle Mobs rot gefärbt.“

DaShikuXI meint: „Reskinned Mobs im Zusammenhang mit so etwas wie einem Vampirfluch sind in Ordnung, aber das sollte natürlich mit einer guten Menge neuer Mobs ergänzt werden.“

ManuelRiccobono schreibt: „Das Schlimmste ist, dass sie sie als neu verkaufen, während sie einfach sagen könnten: ‚Wir haben beschlossen, alle Monster ähnlich aussehen zu lassen, damit die Leute sofort wissen, was ihr Angriffsmuster ist‘.“

Was sagt ihr zu den Monstern? Würdet ihr euch komplett neue Mobs wünschen, oder seid ihr zufrieden mit der Vampirform der Mobs? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar hier auf MeinMMO.

In nicht mal zwei Wochen startet die neue Season, noch habt ihr also ein paar Tage, um alles in Season 1 zu erledigen, was ihr erledigen wollt. Wir geben euch Tipps, was ihr unbedingt vorher noch tun solltet:

