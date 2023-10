Blizzard ändert Diablo 4 drastisch mit Season 2 – Das sind ihre größten Versprechen für ein besseres Spielgefühl

In einem neuen Video befassen sich unsere Kollegen von GameStar Talk mit der Frage, wie es mit The Elder Scrolls 6 weitergeht. Schaut es hier.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was haltet ihr von den Änderungen? Freut ihr euch auf die Season oder lasst ihr lieber die Finger weg von Diablo 4? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Was genau sind das für Änderungen? Eine der größten Neuerungen in Season 2 ist folgende: Nachdem ihr den Prolog des Hauptspiels erfolgreich absolviert habt, eröffnet sich die Option, die gesamte Kampagne mit eurem Seasoncharakter zu überspringen.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Einige Verbesserungen betreffen das Endspiel, das Leveln und Änderungen am Inventarsystem. Die Entwickler haben in einem Livestream bekannt gegeben, dass mit der Season of Blood unter anderem der Grind minimiert wird.

Die erste Season von Diablo 4 neigt sich dem Ende zu und musste vieles an Kritik ernten. Bald geht es weiter mit einer neuen Season. Diablo 4 Season 2 wird am 17. Oktober mit zahlreichen Anpassungen für ein besseres Spielgefühl erscheinen, die zum Teil auf dem Feedback der Spieler basieren sollen.

Insert

You are going to send email to