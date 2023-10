Diablo 4: Blizzard bringt die PC-Version zu Steam und der Release ist schon sehr bald

Mehr zur Season of the Blood:

Am Abend des 4.10. hat Blizzard in einem Entwickler-Stream auf Twitch bekannt gegeben, dass ihr Titel Diablo 4 doch auf der PC-Plattform Steam erscheint. Als Release-Datum ist der 17. Oktober vorgesehen. Diablo 4 wird Achievements bringen und über das Steam-Deck funktionieren.

