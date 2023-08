Diablo 4: Was tun nach Kampagne?

Diablo 4 bietet in seiner Kampagne schon viele Stunden Spielspaß, doch was tun, wenn ihr mit dieser fertig seid? Wir zeigen euch alle Optionen, damit ihr wisst, was ihr nach der Kampagne tun könnt.

Was tun, nach der Kampagne? Nachdem ihr die Story durchgezockt habt, werdet ihr zu Kyovashad zurückgebracht. Ihr habt nun die Möglichkeit zu tun und zulassen, was ihr wollt. Je nachdem wo eure Priorität liegt, könnt ihr dann selbst entscheiden, was ihr tun möchtet. Folgende Dinge können sich anbieten:

All diese Dinge könnt ihr ohne Probleme auch ohne eine Season erledigen. Solltet ihr jedoch ein Season-Spieler sein, könnt ihr folgende Dinge erledigen:

Ein mächtigen Build mit der neuen Season-Mechanik bauen

Euch für die kommende Ladder vorbereiten und eine Taktik überlegen

Für die Ladder üben

Die Story der Season nachgehen

Saison-Reise erledigen

Jeder Spieler hat seine eigenen Präferenzen, was er genau nach der Story machen möchte. Vor allem die Nebenquests sind spannende Möglichkeiten, tiefer in die Welt von Sanktuario einzutauchen und spannende Geschichten der Einwohner mitzubekommen. Es gibt aber auch das Endgame, das ihr ausprobieren könnt.

Was gibt es im Endgame? Diablo 4 bietet euch im Endgame viele Möglichkeiten, wie ihr euch weiter stärken könnt. Ihr könnt vom flüsternden Baum Aufträge erledigen, Weltbosse besiegen, Alptraum-Dungeons abschließen oder schwierigere Weltstufen bestreiten. Zudem gibt es noch Events der Legionen, in denen ihr euch austoben könnt, um Loot abzugreifen.

Es gibt also viele Möglichkeiten, wie ihr euch beschäftigen könnt. Für welche Aktivität habt ihr euch entschieden? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

