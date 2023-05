Neues Video zeigt die düstere Geschichte von Diablo 4 mit viel zu angenehmer Stimme

Blizzard hat mit gleich 2 Videos die Story des kommenden Diablo 4 vorgestellt. Vor allem Fans der alten Teile dürften sich freuen, denn der neuste Teil der Reihe orientiert sich mit seiner Stimmung wieder an der „Dunkelheit“ von früher. Zur Ankündigung gab’s direkt den ersten Teil einer neuen Story-Reihe dazu, inklusive der vielleicht angenehmsten Erzähl-Stimme des Spiels.

Das ist die Story von Diablo 4:

Der neuste Diablo-Teil spielt 15 Jahre nach Diablo 3, als der Engel Malthael fast die gesamte Menschheit ausgelöscht hat.

Als einer von wenigen verbleibenden Menschen sorgt ihr nun dafür, dass die Welt nicht vollkommen zerstört wird.

Jetzt sind Lilith und Inarius zurück, die beiden Erschaffer der Welt von Diablo und kämpfen mit ihrer Schöpfung um die Herrschaft.

Eine Zusammenfassung der Story von Diablo findet ihr in unserem Special: Die Story von Diablo kurz erklärt – Was ihr wissen müsst, bevor Diablo 4 kommt

Das sagt Blizzard: In einem neuen Update-Video sprechen die Entwickler über die Story von Diablo 4 und wie sie entstanden ist (via YouTube). Dort geht es darum, was ihr eigentlich im Spiel seht und was seit Diablo 3 passiert ist.

Wichtig sei dabei, dass wir als Spieler noch gar nicht so genau wissen, worum es eigentlich gehen wird. Wir wissen nur, dass „Mama und Papa“ einen Streit haben und wir das irgendwie ausbaden müssen. Auf wessen Seite wir am Ende landen und wie alles endet, steht noch offen.

Dabei macht vor allem Game Director Joe Shely klar: „Die Story von Diablo 4 ist die düsterste, die wir je erzählt haben.“ Damit spricht er ein Thema an, das viele Fans seit Monaten beschäftigt.

Kurz nach dem Dev-Update erschien ein weiteres Lore-Video, in dem die Stimme von Lorath aus seinem Buch vorliest und erklärt, was es mit den Dämonen auf sich hat:

„Wir wollen zurück zu den Wurzeln“

Nach Diablo 3 und Diablo Immortal haben sich viele Fans der Reihe eine Rückkehr zu dem gewünscht, was sie aus Diablo 1 und 2 kennen: eine düstere Welt, härterer Grind und keine bunten Ponys mehr.

Genau das will Diablo 4 liefern. Das Spiel nimmt sich die besten Features der Vorgänger und macht daraus etwas Neues. Vor allem der Tonus von Story und Umgebung ist damit wieder deutlich düsterer, was sich schon in den ersten Tests gezeigt hat.

Die Entwickler machen im Video klar, dass sie „zu den Wurzeln zurück“ wollen. Vor allem, was die Welt angeht, orientiere man sich am ursprünglichen Diablo 1 und dem beklemmenden Gefühl, das damals vorgeherrscht habe.

Was Diablo 4 von den Vorgängern besonders unterscheidet, ist allerdings das Fehlen eines ikonischen Bösewichts:

Warum heißt Diablo 4 eigentlich Diablo 4, aber Diablo kommt gar nicht vor?