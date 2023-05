Asmongold schimpft über die Deluxe-Edition von Diablo 4, würde es aber als Entwickler genauso machen

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Trotz dessen sieht Asmongold in den Vorbestellungen der teureren Editionen eine fiese Masche, denn wer mehr Geld hinblättert, kommt früher ins Spiel. Für ihn sei das P2W, da man sich so einen Vorteil gegenüber den Spielern sichern kann, die erst 4 Tage später dazustoßen.

Wer ist Asmongold? Auf Twitch ist Asmongold einer der größten Streamer für MMORPGs. Er wurde mit World of Warcraft groß, zockt jedoch auch andere Games wie Path of Exile und Lost Ark. Seine Meinungen bezüglich vieler Themen im Gaming und Streaming sind unterhaltsam und geschätzt, da der Streamer nie ein Blatt vor dem Mund nimmt.

