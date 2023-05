Druiden waren bisher furchtbar in Diablo 4, aber Blizzard sagt: „Eigentlich ist der eine der stärksten Klassen“

In den ersten Tests von Diablo 4 kam eine Klasse bei den Spielern besonders schlecht an: der Druide. Vor allem seine Stärke im Kampf hat viele zweifeln lassen. Jetzt erklärt Associate Game Director Joe Piepiora im Interview, dass Druiden gar nicht so schwach seien.

Was war das Problem mit dem Druiden? In den ersten Betas gab es viel Kritik am Druiden: Die Klasse sei zu dick und zu schwach. Eine so mollige Form passe nicht zu eigentlich bärigen Kriegern und die Performance im Kampf sei unterirdisch.

Für fast alle Angriffe müssen Druiden in den Nahkampf, halten dabei aber kaum etwas aus. Auch der Schadens-Output war im Vergleich zu anderen Klassen mies. Auf der Tier-List für Diablo 4 landeten Druiden auf dem letzten Platz – hier auf MeinMMO und fast überall sonst auch.

Das sagt Blizzard: Joe Piepiora sprach mit den Kollegen von der GameStar über den Druiden. Dort sagt er:

Eigentlich ist der Druide eine unserer stärksten Klassen – zumindest in unseren internen Tests. Allerdings konnten unsere Spieler in den bisherigen Betas noch lange nicht sein volles Potenzial erleben.

Auch im Gespräch mit uns hat der Chef erklärt: wenn er nur noch eine Klasse spielen dürfte, wäre das der Druide. Das liegt aber daran, dass Piepiora den Druiden schon deutlich besser kennt als ihr. Er wird erst später so richtig stark.

Ihr findet in unserer Übersicht alle Infos zum Release von Diablo 4. Hier seht ihr Gameplay zum Druiden aus der Beta:

Druiden sind stärker, wenn Diablo 4 erscheint

Die wahre Stärke der Druiden entfaltet sich erst mit ihrer besonderen Klassen-Mechanik, den Segen der Tiergeister. Druiden können Opfer sammeln und sie verschiedenen Geistern darbringen, um sich dauerhafte Buffs abzuholen.

Die Quest ist zwar ab Stufe 15 verfügbar, erfordert aber eine Reise nach Scosglen. Deswegen hatten Druiden in der Beta keinen Zugang zu ihrer besonderen Mechanik. Zu Release im Juni könnt ihr dann aber das volle Potenzial der Klasse ausschöpfen.

Bereits im Server Slam waren Druiden stärker als zuvor durch einen starken Buff. Das Balancing aller Klassen hat sich hier deutlich verschoben, sodass es nicht mehr so riesige Unterschiede gab wie zur Beta.

Trotzdem sei es laut Piepiora schwierig, die Klassen richtig anzupassen. Das liege daran, dass es so viele Spielstile gebe, die alle irgendwie eine Daseinsberechtigung haben sollten. Über Buffs und Nerfs sprachen wir auch in unserem Interview. Das lest ihr in den kommenden Tagen hier auf MeinMMO.

Über die Optik der Druiden sprachen wir schon früher mit den Devs:

