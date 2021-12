Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 10.12.

Xur nimmt heute in Destiny 2 eine kleine Auszeit von den Aktivitäten beim 30-jährigen Jubiläum, packt seine Exotics ein und macht sich auf den Weg interessierte Hüter bei ihrem Kampf ums Universum zu unterstützen. Was er heute, am 10. Dezember, mitbringt und wo er sich befindet, erfahrt ihr selbstverständlich auf MeinMMO.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Destiny-2-Spieler konnten sich diese Woche, im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30ten Bungie-Jubiläum, das ikonische Gjallarhorn zurückerobern. Der einstige “König der Raketenwerfer” kam mit Katalysator und besonderem Soundeffekt für seine Raketenwerfer-Brüder ins Spiel zurück.

Zudem wurde bekannt, dass im neuen Dungeon „Sog der Habsucht“ ganz besondere Rüstungen droppen. Sie besitzen einen fünften Artefakt-Mod-Slot. Die Rüstungen gelten als Meister-Rüstungen und werden in Zukunft anscheinend auch in anderen Aktivitäten droppen.

Im PvP ist momentan die exotische Pistole „Wegbereiter“ ein heißer Favorit. Die Waffe in von Halo inspiriert und kann über die Exo-Quest “Magnum Opus” erspielt werden.

Zudem hat Bungie auf den Game-Awards einen neuen Trailer zu „Die Hexenkönigin“ veröffentlicht. So wie es aussieht werden die Spieler auf den Mars zurückkehren, selbst wenn dieser nun verändert ist.

Destiny 2: Neuer Trailer zum „Witch Queen“-DLC zeigt, wo die Hüter erstmals auf die Hexenkönigin treffen

Alle Infos zu Xur am 10. Dezember 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Xur hat seine Schatzkammer verlassen, um pünktlich zum Daily-Reset wie immer für euch da zu ein. Bis Dienstag, 14. Dezember 2021, zum Weekly Reset um 18 Uhr könnt ihr bei ihm Exos shoppen.

Sein Job diese Woche ist besonders stressig. Denn er verkauft euch nicht nur seine Waren, sondern leitet als Showmaster auch gleichzeitig die „Mutproben der Ewigkeit“. Er ist also vielleicht ein wenig abgehetzt.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Diese Woche findet ihr Xur auf Nessus, an seinem Lieblingsbaum. Sagt ihm “Hallo” und shoppt ein wenig.

Xur ist auf Nessus am Wächtergrab.

Xurs Inventar vom 10.12. bis zum 14.12. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Wie immer wird Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen dabei haben.

Diese Woche hat er für euch die legendäre Rüstung “Anti-Vernichtungs-Set” im Angebot. Falls sie in eurer Sammlung noch fehlt, das wäre die Gelegenheit.

Xurs Exotisches und legendäres Angebot im Überblick.

Xurs Angebot im Überblick:

Waffe: Wardcliff Spule, Raketenwerfer – für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Citans Bollwerk – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +14

Erholung: +15

Disziplin: +2

Intellekt: +16

Stärke: +13

Gesamt: 62

Jäger: Orpheuss Rigg – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +12

Erholung: +2

Disziplin: +9

Intellekt: +14

Stärke: +9

Gesamt: 63

Warlock: Schädel des schrecklichen Amhamkara – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +15

Erholung: +10

Disziplin: +13

Intellekt: +14

Stärke: +2

Gesamt: 61

Nexxoss-Gaming zeigt euch Xurs Angebot im Details:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen Exotischen Code.

Das Eisenbanner wartet – Prüfungen von Osiris fallen aus

Wenn Eisenbanner aktiv ist, finden keine Trials of Osiris statt. So bekommen beide PvP-Events die nötige Aufmerksamkeit, was ihre Relevanz erhält. Wie immer ist Kontrolle im Eisenbanner aktiv. Achtet jedoch auf euer Power-Level, da die Level-Vorteile im Eisenbanner genauso wie in den Trials aktiv sind.

Wie findet ihr eigentlich den neuen Job von Xur? Macht er seine Sache gut oder soll er lieber sein Geschäft für euch mit Shadern und alten Rüstungsornamenten ausbauen? Wusstet ihr eigentlich, dass Xur sogar noch mehr Geheimnisse hat?

5 Geheimnisse über den mysteriösen Xur in Destiny 2, die ihr noch nicht kennt