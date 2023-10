Destiny 2: Weekly-Reset am 31.10. – Das Festival-Finale der Kopflosen

Heute bricht in Destiny 2 die Woche 11 der Saison der Hexe an. Zeitgleich ist dies auch die letzte Woche des Festival der Verlorenen. MeinMMO sagt euch, was in den kommenden 7 Tagen alles ansteht und welche Belohnungen euch erwarten.

Das passiert diese Woche: Derzeit ist die Community in Aufruhr, nachdem bekannt wurde, dass Bungie mehrere Mitarbeiter kündigen musste. In Destiny 2 dagegen geht alles erst einmal wie gewohnt weiter.

Beim Festival der Verlorenen, dem kostenlosen Halloween-Event, versuchen die Spieler die letzte Woche noch so viele schwarze Leder-Mementos wie möglich zu erhalten. Diese droppen nur selten, sodass man einige Engramme und somit Zeit dafür investieren muss.

Zudem steht Woche 11 der Saison der Hexe die Mission “Mühe und Ärger” an. Es sind noch nicht alle Triumphe erfüllt, aber vielleicht wird heute ja das Geheimnis enthüllt.

Da die 22. Season mit ihrem Schar-Thema bei vielen gut angekommen ist, hofft man auf eine unerwartete Wendung, die neues Licht auf die Pläne der Hexenkönigin Savathûn und die Jagd nach dem Zeugen wirft. Denn Season 23 ist nicht mehr weit. Sie startet am 27. November.

So spektakulär war die Wiederbelebung von Savathûn in Season 22 von Destiny 2:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 31.10 bis 7.11.

Dämmerung

Die Höhle der Teufel , im Kosmodrom Dort randalieren erneut die Gefallenen und bringen ihre Megamechs mit. Ladet eure Pumpguns auf, packt euer Gjallarhorn ein und setzt dem Gefallenen-Gott „Sepiks Primus” ein Ende.

, im Kosmodrom

Verdient diese Woche diese Dämmerungswaffe: Die kinetische Handfeuerwaffe „Das Gesetz des Aufsehers“. In der Spitzenreiter-Version der Dämmerung bekommt ihr die Waffe zudem in der Meister-Variante.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Die beiden Modi Zonenkontrolle sowie Hexenkessel laufen diese Woche im PvP.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Verlauf des Endgames warten die Vermächtnis-Rotationen.

Sowohl der Rotations-Raid, der Rotations-Dungeon als auch die exotischen Rotations-Missionen sind farmbar. Das heißt, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedene Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist „Gläserne Kammer“ mit dem Waffen-Exotic „Vex-Mythoclast“

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Prophezeiung“ Extra-Loot allerdings kein Exotic, da diese Aktivität einst nur ein Geschenk von Bungie an alle Spieler war.

Die wöchentliche Exo-Mission ist „Vox Obscura” mit dem Granatwerfer „Toter Bote“.

Wöchentliche Aktivitäten

Trinkt Eris weiter ihren Tee oder kommt da noch ein Highlight?

Das sind die Ritual-Aktivitäten: Season 22 bietet den Hütern neue Herausforderungen und ein Karten-Deck, das sie auf ihren Missionen mit Buffs sowie Vorteilen unterstützt – Sofern sie alles freischalten und ihr Deck passend zusammenstellen.

Altäre der Beschwörung: Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Hier gibt es drei Schwierigkeitsstufen, die ihr aktivieren könnt. Wer also „Mächtig“, die höchste Schwierigkeitsstufe mit drei Schwertern aktiviert, kommt auch mächtig ins Schwitzen. Der Ausbau eures Decks macht es jedoch zunehmend einfacher.

Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Savathûns Säule: Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung. Leere-Kristalle haben eine Barriere um sich herum und schützen Feinde in der Nähe. Die Barriere muss betreten und der Kristall von innen zerstört werden. Solar-Kristalle verbrennen beim Aufheben und müssen in einen separaten Teil der Arena transportiert werden. Arkus-Kristalle verleihen im Nahkampf den Ladungs-Buff „Kristalline Ladung“. Inaktive Arkus-Kristalle müssen mit einem „Übertragungs-Nahkampf“ erweckt werden.

Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung.

Laufendes Event

Dieses Event ist gerade aktiv: Hüter können ab heute noch 2 Wochen lang das Festival der Verlorenen feiern. Es bietet Süßigkeiten, die ihr für Waffen oder Exotics eintauschen könnt. Oder ihr erledigt Beutezüge, um euren Glanzstaubvorrat aufzustocken. Auch das coolste Memento gibt es derzeit über das Festival zu erspielen.

In Destiny 2 gibt es insgesamt 4 dieser für alle Spieler kostenlosen Events:

Destiny 2: Alle kostenlosen Events 2023 in der Übersicht und wie sie funktionieren

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Erster Kontakt“ In der First-Mission stellt ihr den ersten Kontakt her und lernt zum allerersten Mal Strang kennen, während ihr mit eurem Hüter durch Neomuna streift. Strang ist die neue Subklasse aus Lightfall und dann ist da noch etwas, das ihr tun müsst …



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Wenn ihr noch Triumphe aus der Traumstadt braucht: Die Verderbnis offenbart euch mit einem Schluck „Königinnenlaub-Tinktur“ neue Zugänge, sodass ihr diese finden könnt.

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich am Spawn-Punkt – wie immer zur 2. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 6. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 22 von Destiny 2

Diese leuchtend-grüne Rüstung gibt es im Crota-Raid.

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Das Powerlevel wird auch in Season 22 ausgesetzt, was bedeutet, dass die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 unverändert bei 1.810 bleibt. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Harte Herausforderungen gibt es dennoch, auch ohne eine Erhöhung des Powerlevels. Beispielsweise in Großmeister-Raids, Spitzenreiter-Dämmerungen, Großmeister-Verlorenen-Sektoren oder den Prüfungen von Osiris. Hier ist ein hohes Artefakt-Level von Vorteil und nötig.

Falls ihr jedoch aktuell noch nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Gläserne Kammer“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Prophezeiung“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Vox Obscura“ (+2) – farmbar

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Wöchentliche Season-Mission „Savathuns Säule“ mit 300.000 Punkten

Wöchentliche Season-Mission „Ritus der Auslese“ Händlerherausforderung Eris Morn

Wöchentliche Season-Mission „Altäre der Beschwörung“

Spiele auf Neomuna „Teilbereich“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Sollten sich noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Diese Woche für Glanzstaub: Eine Todeskutsche, mit der man zum finalen Zielort reisen kann.

Was es diese Woche so alles Besonderes im Everversum gibt, listen wir euch hier auf:

Exotisches Emote „Grauen-Haft”

Exotisches Emote „Ausgehöhlter Kürbis”

Legendäres Emote „Skelett Tanz”

Legendäres Emote „Zombie-Einlage”

Exotischer Sparrow „Die Nekrobestie”

Exotischer Sparrow „Der Trauernde”

Exotisches Schiff „Märchenhafter Flug”

Exotische Geist-Hülle „Gefühlsgeleitete Hülle”

Geist-Projektion „Mondaufgang-Projektion”

Shader: „Klebrige Spinnweben“ „Blumenkind“ „Schattenschlag“ „Skele-Ghaul“ „Nougatfreude“

Teleport-Effekte: „Krähenschwarm“ „Bedrohlicher Mond“ „Das Beste vom Besten“ „Fledermausflügel-Auftritt“



Weitere Shader können sich die Hüter jede Woche bei Ada-1 besorgen:

Destiny 2: Waffenkammer-Chefin wird neue Fashion-Queen – Verkauft Shader, die sich Hüter schon lange zurückwünschen

Wie war eure letzte Woche in Destiny 2? Habt ihr euch bereits das Memento gesichert, indem ihr in epische Wundertüten investiert habt? Oder sind euch schwarze Waffen im Lederlook egal? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

In diesem Artikel könnt ihr nachlesen, warum die Spieler in Destiny 2 vermutlich länger auf das nächste DLC „Die Finale Form“ warten müssen: Das wichtigste DLC von Destiny 2 verschiebt sich um einige Monate, wohl aufgrund von Entlassungen