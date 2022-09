Destiny 2: Weekly Reset am 27.09. – Neues Fortnite-Ornament jetzt für Glanzstaub

Eine neue Woche in Destiny 2 bricht an und das heißt es ist wieder Reset-Day mit Option auf frischen Spitzenloot. Falls ihr also letzte Woche Pech hattet, könnt ihr es ab heute erneut versuchen. Welche neuen Herausforderungen dann warten, sagt euch wie immer MeinMMO.

Das passiert diese Woche: Neue Woche, neues Glück. Der Weekly-Reset in Destiny 2 bringt jeden Dienstag um 19 Uhr neuen Loot und neue Herausforderungen mit sich.

Nach den Story-Enthüllungen aus der letzten Woche und wilden Theorien darüber, wer in Destiny 2 wohl der Anfang vom Ende sein wird, sind viele Hüter gespannt, was noch passieren wird. Heute ist es endlich so weit, denn die saisonale Story „Segel der Schiffsdiebin“ wird mit Schritt 42 bis 48 erneut ein kleines Stück fortgesetzt.

Wer letzte Woche vielleicht Pech beim Spitzenloot hatte, kann ebenfalls wieder loslegen. Es gibt eine neue Dämmerung, die im Kosmodrom wartet, neue saisonale Herausforderungen und die zweite Challenge im „Königsfall“-Raid mit der Schwierigkeitsstufe „Großmeister“.

Daneben wird es wie immer die regulären Playlist-Optionen geben. Deswegen zeigen wir euch jetzt, was die heutige Rotation in Summe alles beinhaltet.

Nach dem Weekly-Reset erwartet euch Riven und blinzelt schon ungeduldig mit ihren Äuglein.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 27.09 bis zum 04.10.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist der Strike:

Die Höhle der Teufel , im Kosmodrom Dort randalieren erneut die Gefallenen. Ladet eure Pumpguns auf, packt eure Gjallarhorn ein und setzt dem Gefallenen-Gott “Sepiks Primus” ein Ende.

, im Kosmodrom

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: Als Belohnung für euren Run bekommt ihr stets eine spezielle Dämmerungswaffe. In Season 18 hat Bungie gute, alte Optionen zu bieten.

Diese Woche könnt ihr das Kinetik-Scharfschützengewehr „Silikonneurom“ jagen.

Die Meisterversion (Adept) der Dämmerungs-Waffen werdet ihr euch kommende Woche, ab dem 04. Oktober, erspielen können. Dann startet der härteste PvE-Schwierigkeitsgrad in Destiny 2 namens „Spitzenreiter“.

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Solar-Versengen

Grenadier

Geerdet

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Die „Kriegspriester-Challenge“ erwartet euch.

Das passiert im Raid „Königsfall“:

Letzte Woche startete die erste Challenge im Königsfall-Raid „Das Gras ist immer grüner“. In Woche zwei erwartet euch jedoch eine neue Challenge-Aufgabe namens „Hinterhältiger Diebstahl“ beim Kriegspriester-Encounter.

Bei der Herausforderung „Hinterhältiger Diebstahl“ dürfen die Spieler den „Markenzeichen des Eingeweihten“-Buff nicht länger als fünf Sekunden halten. Die Challenge ist alles andere als einfach. Sie erfordert präzises Timing und eine enge Koordination zwischen den Spielern, die den Buff tauschen.

Wer Fortschritt auf das Triumph-Siegel möchte, muss die Challenge zudem auf der Schwierigskeitsstufe Großmeister spielen, um den Sparror „Ossein-Erdspalter“ zu erhalten.

Euch erwarten folgende Anforderungen sowie Herausforderungen:

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Die Anforderung jeder Begegnung für Großmeister liegt bei Powerlevel 1600 mit Champions.

Nur aus dem Großmeister-Raid bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und Meister-Waffen.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotics im Oryx-Look verdienen.

Zusätzliche Spitzenprämien aus dem Endgame bekommt ihr:

Im Raid der Träumenden Stadt erwartet euch ein „Letzter Wunsch“.

Auf dem Mond in der „Grube der Ketzerei“ ein einsamer Schar-Ritter.

Für alle Hüter, die gerne nochmal den futuristischen, neuen Content in Lightfall sehen wollen, der in Destiny 2 mit dem neuen DLC 2023 live geht, gibt es hier einen exklusiven Ausblick.

Weekly-Aktivitäten

Mit Season 18 sind weitere Aktivitäten zu Destiny 2 gekommen, welche die Hüter in Piraten mit eigener Crew verwandeln und sie über kryptischen Vierzeiler rätseln lassen.

Ketsch-Crash: Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen.

Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen. Expedition: Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt.

Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt. Piratenverstecke: Kämpft euch durch wöchentliche Missionen und erbeutet mächtige Relikte, die in den Verstecken der Piratenfürsten verborgen liegen. Diese Woche ist das „Antiquar VI“.

Daneben sind auch die Inhalte des aktuellen DLC „Die Hexenkönigin“ noch aktiv und können gespielt werden. Beispielsweise in der wöchentlich wiederholbaren Kampagnen-Mission.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die Geister“ Die Hüter haben Spuren eines Geistes entdeckt, die auf Sagira hindeuten. Kann der tote Geist von Osiris dabei helfen, das Geheimnis um Savathun zu lüften? Doch damit die Erinnerung aufgedeckt wird, müsst ihr ihn zunächst finden.



Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Konflikt

Hexenkessel

Prüfungen von Osiris (Start 30. September)

Hier bekommt ihr diese Woche einen Bonus:

Diese Woche zeigt sich der Vagabund mal wieder großzügig. Deswegen könnt ihr euch bei ihm schnelle Bonus-Ränge im Gambit verdienen und nebenbei ein paar Hütern ihre gesammelten 15 Partikel aus den Taschen schießen.

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj hat diese Woche die 3. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Divalianische Nebel“ in der Träumenden Stadt. Die Stadt der Erwachten geht in die zweite Stufe der Korrumpierung ein.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 18 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Plünderer liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.580. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 18 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 17 gestiegen. Alle Spieler erhalten das Basis-Grund-Powerlevel von 1.350.

So bekommt ihr Gratis-Loot: Für alle neuen und alten Hüter, die in Zukunft oder nach einer Pause gerne mitspielen wollen, hat Bungie in Season 18 Das „Geschenk der Donnergötter“ vorbereitet.

Ihr könnt euch diese Loot-Truhe kostenlos in der H.E.L.M. abholen, nachdem ihr die Kampagne „Neues Licht“ abgeschlossen habt. Sie bringt euch auf ein Powerlevel von bis zu 1540 oder auch mehr – mit Arkus-Rüstungen und -Waffen, sowie zwei Exotischen und zehn Legendären Items. Die Prämien könnt ihr zudem für alle eure Charaktere einmal abholen.

Das „Geschenk der Donnergötter“ findet ihr in der H.E.L.M.-Zentrale.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.580:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon „Dualität“ (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Letzter Wunsch“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Grube der Ketzerei“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Saisonale Aktivität „Ketsch Crash“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Saisonale Aktivität „Die Astral Meere“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Prüfungen von Osiris/ Start 30. September (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Für alle Fashion-Fans und Fortnite-Anhänger: In diese Woche könnt ihr euch das nächste Teil gegen Glanzstaub für die Fortnite-Ornament-Sets schnappen. Dieses Mal sind die Ornamente für die Beine im Everversum-Angebot. Wer also das Set komplett haben will, sollte zugreifen, sonst steht man später ohne passende Hose da.

Noch keine Idee, wie das aussieht? Dann schaut euch diesen Fashion-Tipp an. Dort zeigt euch MuffinBandit in seinen YouTube-Shorts, wie cool ihr den Fortnite-Look gestalten könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Cooler Puppet-Katzenlook „Painted Kitsune“ in Destiny 2 zum re-createn.

Falls ihr mit Fortnite nichts am Hut habt, dann könnt ihr euren Glanzstaub, die erspielbare Ingame-Währung, natürlich auch für andere Dinge ausgeben.

Vielleicht spricht euch ja eines dieser Angebote an:

Exotisches Waffenornament „Objektive Realität“ für den Exo-Raktenwerfer „Wahrheit“

Exotischer Sparrow „Urbaner Commander“

Exotische Geisthülle „Schrottplatz Hülle“

Exotisches Emote „Pitsch Patsch“

Legendäres Emote „Das Gebiet absuchen“

Legendäre Geist-Projektion „Schatzkarten-Projektion“

Legendäre Geist-Projektion „Unendlichkeitstür-Projektion“

Seltenes Emote „Kopfschmerzen durch zu viel Denken“

Seltenes Emote „Energetische Erläuterung“

Shader „Brisenklar“

Sowie diese exotischen Fortnite-Rüstungs-Ornamente für jede Klasse: Für den das Jäger-Ornament „Ewige Rache“-Hose. Für den Titan „Ritterliches Schwarz“-Beinschienen. Für den Warlock „Painted Kitsune“-Stiefel



Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Wünscht ihr euch Nezarek ebenfalls zurück? Oder war dieser Story-Teil aus Season 18 nicht so spannend für euch? Verratet uns gerne in den Kommentaren, welche Aktivität ihr nach dem Weekly-Reset gerne als erste spielt und warum.