Destiny 2: Weekly-Reset am 11.07. – Letztes Eisenbanner und Katalysator-Suche

Season 21 in Destiny 2 hat die Story abgeschlossen und derzeit beschäftigen sich die Hüter mit dem neuen Exo „Boshaftes Werkzeug“ und der Frage: Woher bekommt man seinen Katalysator? MeinMMO sagt euch, wie die Aussichten in dieser Woche dafür stehen und was ihr sonst erledigen könnt.

Das passiert diese Woche: Die meisten Spieler haben die saisonale Story der Season 21 bereits abgeschlossen und sich so den Titel „Aquanaut“ gesichert.

Danach stand nur noch die Jagd nach dem neuen Season-Exo „Boshaftes Werkzeug“ in Aussicht, dass mit seiner knackigen Herausforderung von Miss „Schreitmichimmeran“ so manche auf Trab hielt.

Inzwischen haben viele Hüter die Waffe bereits in Händen und fragen sich nun: Woher bekomme ich jetzt den Katalysator für „Boshaftes Werkzeug“?

Die Frage ist berechtigt, denn noch hat keiner eine Ahnung. Man vermutet, dass er höchstwahrscheinlich in den Tauchgängen droppen wird. Doch ob nun einfach so, durch die Wiederholung der Wetzstein-Herausforderung, oder durch eine heroische und damit noch härtere Variante wird sich vielleicht in dieser Woche zeigen. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden, sobald es neue Erkenntnisse gibt.

Eine Sache jedoch ist diese Woche absolut sicher: Lord Saladin veranstaltet das letzte Eisenbanner dieser Season 21. Wem also noch das schicke Emblem fehlt, wer Lücken in seiner Eisenbanner-Rüstungssammlung schließen möchte oder wer noch die Godroll der Eisenbanner-Waffen sucht – diese Woche ist die letzte Gelegenheit dazu.

Andere Dinge waren diese Woche nicht so erfreulich, denn die Community hat den tragischen Verlust eines Freundes mitgeteilt bekommen, der die Hüter in Destiny 2 zusammenrücken ließ, um füreinander da zu sein und denjenigen, die gehen mussten, zu gedenken.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 11.07. bis 17.07.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Korrumpierte, in der Träumenden Stadt Die Hüter müssen eine von Königin Maras engsten Beraterinnen, Sedia, finden und sie aus der Kontrolle der Besessenen befreien.

in der Träumenden Stadt

Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: Das präzise Scoutgewehr Uneinigkeit SR4 mit einer 180er-Feuerrate als Meister-Version.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Die beiden Modi Vorherrschaft und Hexenkessel laufen diese Woche im PvP.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Endgame warten die Vermächtnis-Rotationen. Dabei sind sowohl der Rotations-Raid als auch der Rotations-Dungeon farmbar. Das bedeutet, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedenste Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive möglicher Exotics, die in diesen Inhalten erhältlich sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist der „Garten der Erlösung“ mit dem Support-Exo “Göttlichkeit”

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Säule der Wächterin” Extra-Spitzenloot mit dem Exo-Bogen “Hierarchie der Ansprüche”

Dieses Exo ist auch in der aktuellen Mission zum S21-Exo “Boshaftes Werkzeug” sehr nützlich

Aktivitäts-Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids und Dungeons als „Vermächtnis“ spielen, sondern auch alte Exotische Missionen.

Weekly-Aktivitäten

Mit dem wöchentlichen Reset wurden erneut einige Aktivitäten und Herausforderungen geupdatet, die den Spielern eine Vielzahl von Belohnungen und Fortschritten bieten und durch Wiederholung bessere Hüter aus ihnen machen.

In der neuen Season 21 müssen die Hüter zum Meeresboden des Titan tauchen, denn der ist von Besessenen und der Schar befallen. Sie suchen auf dem Grund seines Methan-Ozeans nach etwas. Das verspricht die Lösung uralter Geheimnisse und weitere Infos über die Ursprünge des Zeugen.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

“Verzweifelte Maßnahmen” Die Hüter müssen in Lightfall tief unter die Erde, um zum “Schleier” vorzudringen. Dabei erhalten sie Unterstützung von Caiatls-Truppen in einer epischen Schlacht vor den Toren der Ishtar-Einrichtung.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst: Die Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck „Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj hat diese Woche die 2. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Auch hier hat Savathun ihre Finger im Spiel, denn der Fluch beginnt, die heilige Stadt der Erwachten auf Stufe 1 wieder für sich einzunehmen.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 21 von Destiny 2

Lord Saladin bietet PvP außerhalb der schwitzigen Trials.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Tiefe (Season 21) steigt das Powerlevel nicht weiter an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung, das ihr erreichen könnt, bleibt also bei 1.810 und ihr könnt chillig und ohne Stress die neuen saisonalen Inhalte genießen und durch die Angel-Aktivität eure Ressourcen kräftig auffüllen.

In der Lightfall beginnen neue Hüter bei Powerlevel 1.600.

Das Soft Cap liegt bei 1.750.

Das Powerful Cap bei 1.800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1.810 bringen.

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick. Wir listen euch hier die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch schnell ans Powerlevel-Cap bringen – sofern ihr es noch nicht erreicht habt.

Hier erklärt ein Experte, warum Powerlevel in Destiny 2 bereits jetzt nicht mehr so wichtig ist:

Experte behauptet: Destiny 2 hat das Powerlevel bereits unbemerkt abgeschafft

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Albträume“ (+2)

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Garten der Erlösung“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Säule der Wächterin“ (+2) – farmbar

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+1 und 7 Verbesserungkerne)

Eisenbanner (4x +2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Fast jedes Emote, Ornament oder Exo-Gefährt rutscht früher oder später ins Glanzstaub-Angebot. Deswegen ist es für Hüter immer gut, wenn sie sich diese Ingame-Währung regelmäßig erspielen, um ihre Sammlung so nach und nach zu vervollständigen. Auch in dieser Woche gibt es wieder Neues zum Kauf, wie diesen Sparror namens “Asymetrische Kraft”.

Exotische Emote „Immer weiterrudern”

Exotische Geist-Hülle „Pragmatische Hülle”

Exotisches Waffenornament „Ein Traum von Klarheit” für das Automatikgewehr „Monte Carlo”

Legendäres Waffenornament „Tischabfälle” für die Handfeuerwaffe „Notration”

Legendäres Emote „Dingotanz”

Seltenes Emote „Fingerherz”

Legendäre Geist-Projektion „Und jetzt alle zusammen”

Shader: „Byzantinischer Lotus” „Wein des Goldenen Zeitalters” „Wanderer Gewand” „Empirischer Imperativ” „Riff-Insignien” „Empirischer Imperativ” „Purpur-Abgrund”

Teleport-Effekte: „Traumschimmer” „Plesiohedronstatus” „Champion-Ankunft” „Ungesponnenes Schicksal”



Wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr schnell an Glanzstaub kommt, dann nutzt einfach diesen Guide:

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Eine kleine Weekly-Vorschau: Kommende Woche startet wieder ein kostenloses Event in Destiny 2.

Ab dem 18. Juli können sich die Hüter dann eine neue, leuchtende Sonnenwende-Rüstung mit Glüheffekten aufwerten und an der Event-Aktivität „Leuchtfeuer-Party“ teilnehmen.

Für alle anderen, die lieber auf neue Story-Beats waren, wird jedoch erst das große Showcase im August zu “Die Finale Form” Neuigkeiten bringen.

Destiny 2: Alles zum DLC „Die Finale Form“ von 2024 und dem großen Showcase