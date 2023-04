Destiny 2: Weekly Reset am 11.04. – Bringt das härteste PvE-Endgame ins Spiel

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Wer gerne eine vollständige Sammlung hat, sollte in Season 20 auch bei Ada-1 vorbeischauen, denn sie verkauft jetzt alte Shader an, die ihr vielleicht noch nicht besitzt.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison des Widerstands (Season 20) steigt das Powerlevel drastisch an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.810. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 20 um +210 im Vergleich zur vorherigen Season 19 gestiegen.

Hier kommen die wichtigsten Aktivitäten dieser Woche. Hüter werden in Jahr 6 nicht mehr gegen Savathun, sondern den Zeugen als Hauptantagonist in Destiny 2 kämpfen müssen. Zurzeit stehen viele Fragen im Raum, die vor allem mit dem ominösen Schleier gelüftet werden müssen.

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Endgame warten die Vermächtnis-Rotationen. Dabei sind sowohl der Rotations-Raid als auch der Rotations-Dungeon farmbar. Ihr könnt die einzelnen Begegnungen also immer wieder abschließen, um verschiedenste Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive möglicher Exotics, die in diesen Inhalten erhältlich sind.

Destiny 2 ist bekannt für seine herausfordernden PvE-Aktivitäten, die Spieler auf die Probe stellen und sie an ihre Grenzen bringen. Mit dem Start der “Spitzenreiter”-Dämmerungen am heutigen Dienstag kommt für alle das härteste Endgame zurück, in dem man richtig schwitzen kann.

