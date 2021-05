Viele Spieler sind genervt und schimpfen über Stasis im PvP. Doch Destiny 2 brachte vor Kurzem noch eine weitere Einfrier-Möglichkeit ins Spiel. Wie sich das aktuell auf den Schmelztiegel auswirkt, hielt nun ein Streamer in einem Clip fest.

So steht es aktuell um Stasis in Destiny 2: Seit der Einführung von Stasis scheiden sich die Geister an diesem neuen Element. Im PvE kommen die Eis-Kräfte an sich ziemlich gut an und spielen sich recht spaßig.

Im PvP ist Stasis allerdings ein dickes Problem und verdirbt vielen Hütern den letzten Spaß in dem eh schon stark vernachlässigten Modus. Besonders verhasst sind dabei das Verlangsamen und vor allem das Einfrieren. Denn es bereitet niemandem wirklich Freude, regelmäßig von Feinden bewegungsunfähig gemacht zu werden, ohne dass man sich dabei wehren oder es irgendwie kontern kann.

Mehr dazu erfahrt ihr auch hier: Viele sind von Stasis im PvP genervt – Destiny 2 will nun Gunplay wichtiger machen

Das Absurde dabei: Auch wenn sich viele Spieler im Prinzip durchgehend über Stasis im PvP beklagen und Bungie nach eigenen Aussagen auch um das Problem mit dem Schmelztiegel weiß, hat das Studio mit der frischen Season 14 vor Kurzem nun sogar eine weitere Möglichkeit eingeführt, eure Gegner einzufrieren – und zwar mit der neuen exotischen Pistole Kryosthesie 77K.

Auch wenn dieses neue Waffen-Exotic im PvE durchaus Spaß macht – im PvP unterstreicht es erneut, wie problematisch das Stasis-Element im Alltag der Hüter-Duelle ist.

Was ist Stasis überhaupt? Stasis ist ein relativ junges Schadenselement, das mit der Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts eingeführt wurde, und ist sowohl als Fokus der Hüter-Kräfte, als auch als Schadensart auf wenigen Waffen im Spiel präsent. Es verkörpert dabei Eis und Frost. Diese eisigen Kräfte erhaltet ihr, wenn ihr die Kampagne von der Beyond-Light-Erweiterung durchgespielt und einige weitere Aufgaben gemeistert habt. Anschließend könnt ihr Stasis ist ein relativ junges Schadenselement, das mit der Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts eingeführt wurde, und ist sowohl als Fokus der Hüter-Kräfte, als auch als Schadensart auf wenigen Waffen im Spiel präsent. Es verkörpert dabei Eis und Frost. Diese eisigen Kräfte erhaltet ihr, wenn ihr die Kampagne von der Beyond-Light-Erweiterung durchgespielt und einige weitere Aufgaben gemeistert habt. Anschließend könnt ihr weitere Spezialisierungen dieser Kraft freispielen und Stasis so an euren Spielstil ausrichten.

Gegner fast 30 Sekunden lang eingefroren – “Stasis ist gut so”

Der Destiny-Streamer und Twitter-User JOverrated hat das Ganze nun beispielhaft in einem Clip festgehalten und dafür eine Menge Zustimmung geerntet.

Das zeigt der Clip: Er war mit seinem Team in einem Trials-Match unterwegs und hat dort sehr bildlich darauf hingewiesen, wo die Probleme mit Stasis im PvP liegen. Mit der Pistole als zusätzliche Einfrier-Mechanik und unter Einsatz der Stasis-Fähigkeiten (inklusive Super) seines Warlocks war er in der Lage, den letzten verbleibenden Feind fast 30 Sekunden lang durchgehend einzufrieren – auf 5 verschiedenen Wegen:

neue Exo-Pistole

Stasis-Warlock-Nahkampf

Stasis-Granate

Rift mit Stasis-Aspekt

und Super des Schattenbinders

Passt jetzt also auch noch verstärkt auf die neue Pistole auf, wenn ihr generell im PvP und vor allem in den Trials unterwegs seid.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

So reagiert der Streamer: Im Clip kündigt er den sogenannten “fable 5-Freeze” bereits zu Beginn an und amüsiert sich dann im Verlauf des Ausführung zunächst über das absurde Treiben. Dann wird er aber wieder etwas ernster und meint zu seinen Kumpels: “Nein, so können wir doch nicht gewinnen”. Daraufhin verlässt er mit seinem Trupp das Match, verliert es also trotz deutlicher 4:1 Führung mit Absicht.

In seinem Tweet fasst er das Ganze dann knapp aber aussagekräftig und mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus zusammen: “Mit der neuen Pistole kann man nun seine Gegner auf 5 verschiedene Weisen einfrieren. Stasis ist gut so.”

Wie reagieren andere? Gefühlt sehen aktuell viele Spieler Stasis im PvP ebenfalls als problematisch an. Doch es gibt durchaus auch Hüter, die sagen, dass man damit leben kann und einfach lernen sollte, sich anzupassen. Auch unter dem Tweet von JOverrated zeigen die Kommentare ein gespaltenes Bild.

Wie seht ihr das Ganze? Sollte Stasis in euren Augen weiter abgeschwächt/angepasst werden – und wenn ja, wie? Sollte das Element eurer Meinung nach vielleicht sogar komplett aus dem Schmelztiegel verschwinden oder sollte es zumindest Stasis-freie Modi geben? Oder seht auch ihr das Ganze etwas entspannter und könnt mit Stasis im PvP (mittlerweile) gut leben? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.