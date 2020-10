Vor kurzem feierten die Hüter in Destiny 2 den „doppelten Loot“-Bonus. Der kehrt nächste Woche zurück. Wir schauen, warum sich das lohnt, aber nicht mit damals mithalten kann.

Dieser Bonus kommt nächste Woche: In der Dämmerung: Feuerprobe sind doppelte Belohnungen angesagt. Los geht’s zum Weekly Reset am 6. Oktober. Dann habt ihr genau eine Woche Zeit, bis zum 13. Oktober, bis der erhöhte Loot in der Feuerprobe der Nightfalls wieder normale Werte erreicht.

Der Bonus war erstmalig vor 3 Wochen aktiv und katapultierte die sonst eher unbeliebte Aktivität weit nach oben auf der Beliebtheitsskala. Der Grund dafür ist, das man dann nirgends im Spiel so schnell an

Fehlende Exotics für die Sammlung,

Exotische Rüstungen mit zufälligen Rolls und

Meisterwerk-Ressourcen kommt

Warum ist Destiny so großzügig? In den letzten Wochen war Bungie so großzügig wie noch nie und hat die Hüter geradezu mit Loot, seltenen Items und Erfahrungspunkten überhäuft. Grund dafür ist die Verschiebung von Beyond Light auf den 10. November. Damit geht auch eine verlängerte Season 11 einher.

Um den Hüter doch einen Grund zum Einloggen zu bieten, gibt sich Destiny sehr spendabel. Von allen bisherigen Boni kam der doppelte Loot in der Feuerprobe am besten an:

Ein Zyklop bewacht den doppelten Loot in der Feuerprobe

Dieser Strike ist aktiv: Die ganze nächste Woche ist in der Feuerprobe die Mission „Eine Gartenwelt“ (A Garden World) an der Reihe. Euch erwarten also zahlreiche Vex auf dem Merkur und am Ende ein gewaltiger Zyklop als Boss.

Den doppelten Loot gibt es auf jeder Schwierigkeit

Wobei die höheren Stufen deutlich wertvollere Drops versprechen – dafür aber auf die Mitspieler-Suche verzichten

Erledigt alle Champions – So erreicht ihr am Missionsende die Stufe Platin und den besten Loot

Tipps für die höheren Stufen der Herausforderung findet ihr hier:

Wer sich den Ablauf des Strikes auf Spitzenreiter (eng. Grandmaster) anschauen möchte, findet hier ein Video vom PvE-Gott Esoterickk:

Wie sehr lohnt sich die Bonus-Woche? Der doppelte Loot lohnt sich sehr. Gerade für Spieler, die sich auf Beyond Light vorbereiten wollen, gibt es kaum eine bessere Gelegenheit die Kosten-intensiven Exotics upzugraden – da diese nicht vom Waffenruhestand betroffen sind.

Ihr könnt euch sogar ein Polster der seltensten Materialien anlegen und dann im DLC aus dem Vollen schöpfen.

Ein Lauf auf Spitzenreiter kann direkt 4 der begehrten Aszendenten Bruchstücke und haufenweise Verbesserungs-Prismen bescheren

Im Inventar ist nur sehr begrenzt Platz für Aszendenten Bruchstücke, aber der Postmeister stapelt gerne welche für euch.

Wer jetzt hortet, kann in Beyond Light aus dem Vollen schöpfen

Das letzte Mal war der Strike „See der Schatten“ aktiv, alleine deshalb lohnte sich der Bonus damals deutlich mehr. Denn die jetzige Mission „Eine Gartenwelt“ ist ein gutes Stück länger und vor allem der Bosskampf anspruchsvoller. Wer aber noch nicht ausgesorgt hat, sollte definitiv ein paar Runs einplanen.

Habt ihr eure Taschen schon beim letzten Mal vollgeschlagen oder kommt euch der Loot-Regen sehr gelegen? Zusammen mit der Bonus-Woche startet übrigens auch das letzte große Event, vor Beyond Light: Destiny 2: So feiern Hüter Halloween – Alle Infos zum Festival der Verlorenen 2020