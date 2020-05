Im neuen Finanzbericht von Activision Blizzard spricht man über Diablo Immortal. Der Plan für den Release des Mobile-Games scheint stabil zu sein. Doch auf Informationen zu Diablo 4 warten die Spieler noch.

Was ist neu? Im neusten Finanzbericht sprach Activision Blizzard über das erste Quartal 2020. Und das steht wohl ziemlich solide. Die monatlichen aktiven User blieben stabil, die Zahlen der aktiven Spieler von WoW sind gestiegen.

Zu Diablo Immortal, dem Mobile-Game des Diablo-Franchises, erklärten die Entwickler, dass es weiterhin auf Kurs fährt.

Diablo Immortal – Was sagt Blizzard im Finanzbericht?

Das wurde gesagt: Im Bericht heißt es nüchtern: „Diablo Immortal, in Partnerschaft mit NetEase für Mobile entwickelt, bleibt auf dem Kurs, um regionale Tests in der Mitte des Jahres zu starten.“

Zuletzt sprach man im Investor-Call im Februar darüber, dass Diablo Immortal gute Fortschritte erzielt und die Ergebnisse der internen Spieletests „ermutigend“ seien.

Ein genaues Datum, wann diese regionalen Tests starten sollen, gibt es aber bisher nicht. Mit der „Mitte des Jahres“ hält sich das Team vage. Die Tests könnten schon bald starten, aber auch erst im August.

Diablo Immortal: Release noch 2020? Das wissen wir zum neuen Hack ’n Slay

Diablo 4 – Keine Infos aus dem Finanzbericht

Darüber wurde nicht geredet: Zu Diablo 4, auf das viele Spieler des Franchises sehnlich warten, gab es aus dem Finanzberichte keine neuen Infos.

Zum Release von Diablo 4 sagte Luis Barriga während der BlizzCon 2019, dass dieser noch weit entfernt ist. „Not coming out soon. Not even Blizzard soon“, sagte er. Vielleicht fand das Spiel deshalb in diesem Finanzbericht keine große Beachtung.

Das sagt Blizzard sonst zu Diablo 4: Es ist nicht so, dass Blizzard generell zu Diablo 4 schweigen würde. Vierteljährlich präsentieren sie Info-Happen, die bestimmte Aspekte des neuen Hack’n’Slays beleuchten.

Wann könnte es noch mehr zu Diablo 4 zu sehen geben?

Das steht an: Als einen Ersatz für die E3 2020, die dieses Jahr wegen Corona nicht stattfinden wird, läuft über den Sommer das „Summer Game Fest“. Da wird es News zu Spielen und Events von Publishern geben. Sowie Ingame-Events, Demos und mehr.

Das Summer Game Fest startet jetzt im Mai und läuft bis zum August 2020.

Die Publisher des Summer Game Fest – Quelle: Summergamefest.com

Das vermutet man: Für das Line-Up in Phase 1 sind Activision und Blizzard neben anderen großen Namen wie EA, Riot Games, Bungie, Bandai Namco und vielen weiteren bestätigt. Vielleicht kommen weitere Informationen zu Diablo 4 schon bald.

Möglicherweise nutzt Blizzard dieses Event, um mehr Diablo-4-Content zu präsentieren. Behaltet für Infos zu Diablo 4 uns bei MeinMMO im Blick.

Mit dem neuen Diablo-Chef Rod Fergusson holte Blizzard sich einen „Closer“ für Diablo 4. Er ist quasi „Fertigsteller-Experte“ und kann Spiele, die in der letzten Entwicklungsphase stecken, erfolgreich zum Release führen.