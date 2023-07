Neues MMORPG auf Steam setzt auf Shooter-Gameplay und erinnert an Fallout – Startet Beta im August

Immortals of Aveum möchte für ein grandioses visuelles Erlebnis sorgen. Genau das zeigt der neue Trailer, der glatt eine Szene in einem Kinofilm sein könnte.

Eigentlich war die Closed-Beta von Ashfall für Juli 2023 geplant , wurde allerdings um einen Monat verschoben (via Twitter ). Die Entwickler des MMORPGs geben an, der Grund für die Verschiebung sei, dass das Spiel für den Test „so frei von Bugs wie möglich“ sein solle.

Wann startet die Beta? Ashfall startet am 03. August 2023 eine Closed-Beta, die anschließend zwei Wochen gehen soll. Um an der Beta teilzunehmen, könnt ihr euch auf der offiziellen Website des Spiels unter ashfall-game.com anmelden.

Worum geht es in Ashfall? Das Setting von Ashfall erinnert stark an Bethesdas beliebte Rollenspielreihe Fallout. Das MMORPG spielt in einer postapokalyptischen Zukunft , in der eine künstliche Intelligenz einen nuklearen Krieg gegen die Menschen entfacht hat.

