Ego-Shooter setzt auf Magie statt Waffen, zeigt bombastische Grafik und bekannte Schauspieler im Trailer

Obwohl “Immortals of Aveum” ein Ego-Shooter ist, kämpft man hier nicht mit Waffen, sondern bringt seine Gegner mit Magie zu Fall. Dabei sehen wir ein farbenfrohes Lichtspiel an Effekten, während wir kämpfen. Wir haben einen Artikel, der sich näher damit beschäftigt: Im Sommer erscheint ein Shooter ohne Waffen für PC, Xbox und PS5 – Kann das gut gehen?

“Immortals of Aveum” wird ab dem 22. August 2023 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen und möchte für ein grandioses visuelles Erlebnis sorgen. Genau wie der neue Trailer, der glatt eine Szene in einem Kinofilm sein könnte.

