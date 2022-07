WoW Dragonflight macht 14 Jahre alte NPCs spielbar – Aber nicht als echtes Volk und nur für 20 Minuten

Seit WotLK wollen viele Fans die Tuskarr in World of Warcraft spielen. Mit Dragonflight wird das allem Anschein nach möglich – aber mit einem dicken Haken. Denn ein echtes Volk werden sie wohl erst einmal nicht.

Was ist das für ein Volk? Die Tuskarr erschienen in World of Warcraft 2008 mit der Veröffentlichung von Wrath of the Lich King. Das anthropomorphe Volk erinnert an Walrosse, ist traditionell eher etwas mollig und lebt an den eisigen Küsten des Nordens.

Seit es sie gibt, wünschen sich Spieler immer wieder, sie als Volk wählen zu können. Vor allem als Jäger würden sie sich eignen, aber auch etwa als Druiden mit besonderen Säbelzahn-Formen.

Seit es die verbündeten Völker in Battle for Azeroth gibt, ist der Wunsch neu erwacht. Es gibt sogar eigene Wiki-Einträge zu den Tuskarr als spielbares Volk, auch wenn sie nie erschienen sind.

Mit der neuen Erweiterung Dragonflight bekommen die Tuskarr eine optische Überarbeitung mit neuem Aussehen und endlich weibliche Versionen sowie Kinder und eigene Reittiere.

Auf reddit brodelt deswegen schon seit April die Gerüchteküche. Und tatsächlich wissen wir seid der neusten Alpha, dass ihr als Tuskarr spielen könnt – nur nicht als echtes Volk.

Kochkunst macht euch zum Tuskarr – Aber nur Kurz

So werdet ihr zum Tuskarr: Im neusten Alpha-Build von Dragonflight ist die Kochkunst enthalten. Berufe bekommen eine große Überarbeitung in Dragonflight, darunter das Kochen.

Eines der neuen Desserts im Spiel sind Walrossmuffins. Die Beschreibung sagt lediglich: „Lecker… ?“ Verzehrt ihr einen Muffin, erhaltet ihr für 20 Minuten einen Buff, der euch in einen Tuskarr verwandelt. Das fanden die Kollegen von wowhead heraus.

Wir konnten leider bisher noch nicht testen, wie das aussieht, denn das Rezept benötigt Buttermilch, die wir aktuell nicht kaufen können. Das passt aber auf jeden Fall gut zu den verrückten Alchemie-Tränken aus Dragonflight.

Zwar ging etwas Ähnliches schon früher mit Spielzeugen, nun spielen die Tuskarr aber eine größere Rolle. Sie haben neue Architektur, neue Modelle und eigene Fraktions-Reittiere – alles, was ein verbündetes Volk braucht.

Ob die Tuskarr aber wirklich als spielbares Volk kommen, wissen wir nicht. Fans vermuten, dass sie kaum eine so umfassende Überarbeitung bekommen hätten, nur um als NPCs herumzustehen. Das gleiche hoffen sie ebenfalls von den Naga.

Falls euch die Tuskarr im Original nichts sagen: noch 2022 soll WotLK Classic erscheinen, laut Leak schon am 26. September. Da könnt ihr euch die Kameraden mit den großen Stoßzähnen genau ansehen.

Ihr könnt euch spätestens mit dem Release von Dragonflight selbst ein Bild davon machen. Der Release soll noch 2022 passieren, Schätzungen belaufen sich aktuell auf November. Ein konkretes Datum gibt es aber noch nicht.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist mit den Tests bisher auf jeden Fall zufrieden:

In WoW Dragonflight kann ich auf mindestens 3 „lebenswichtige“ Addons verzichten