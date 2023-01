Shooter auf Steam macht euch zu Vogelfreien im wilden Westen, kostet nur 5 € – Ist 89 % positiv

In dem Shooter „Bounty of One“ auf Steam kämpft ihr gegen Horden an Gegnern im Setting des Wilden Westens. Das Spiel befindet sich noch im Early Access, hat aber bereits 89 % positive Reviews und kostet gerade einmal 5 €.

Was ist Bounty of One für ein Spiel? Es handelt sich um einen Bullet-Hell-Shooter, bei dem ihr gegen massenweise Gegner auf einmal kämpft.

Zudem ist Bounty of One ein Roguelite, also eine abgeschwächte Version des Roguelikes. Hier könnt ihr nachlesen, was der Begriff bedeutet und warum das Spielgenre so genannt wird.

Worum geht es in Bounty of One? Einst wart ihr eine Legende in den „Western Kingdoms“. Jedoch wurdet ihr verraten und nun machen Kopfgeldjäger Jagd auf euch und eure Bande. Ihr kämpft als Outlaw um euer Leben und versucht, euren Namen wieder reinzuwaschen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Bounty of One:

Besieht eure Verfolger und stellt eure Ehre wieder her

Wie sieht das Gameplay in Bounty of One aus? Der Bullet-Hell-Shooter setzt vor allem auf mobiles Gameplay, bei dem ihr immer in Bewegung bleiben müsst, um zu überleben.

Wählt zu Beginn des Spiels einen aus 3 freischaltbaren Charakteren aus, mit denen ihr in das Roguelite starten möchtet.

Außerdem stehen euch 3 verschiedene Spielmodi zur Verfügung, in denen ihr aussuchen könnt, wie der Schwerpunkt des Durchlaufs aussehen soll:

So könnt ihr etwa versuchen, all eure Verfolger zu besiegen oder darum kämpfen, dass die Kopfgeldsumme auf euch möglichst hoch bleibt, indem ihr euch schnell hochlevelt.

Die Horden an Kopfgeldjägern, die sich auf euch stürzen, sind zu Beginn einfach zu besiegen, werden aber mit jeder Welle stärker und gefährlicher. Zwischendrin bekommt ihr vom Spiel immer wieder die Auswahl zwischen mehreren zufälligen Upgrades, sodass ihr mit der wachsenden Bedrohung mithalten könnt.

Aus den Kämpfen könnt ihr ordentlich Loot und Münzen mitnehmen, die euch wiederum für den weiteren Spielverlauf nützlich sind. Denn mit dem Geld könnt ihr den In-Game-Schwarzmarkt nutzen, um euch weitere Upgrades zu holen.

Ihr könnt das Spiel allein oder mit zu 3 weiteren Spielern im Koop mit geteiltem Bildschirm zocken. Auch funktioniert das gemeinsame Spielen online über die „Steam Play Together“-Funktion.

Schickt uns eure Spielempfehlungen



Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?



Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse



Schreibt uns in 3-4 Sätzen, was ihr an dem Game so gut findet und wir werden euren Kommentar in unserem Empfehlungs-Artikel einbauen. Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse info@mein-mmo.de mit dem Betreff „Spielempfehlung“. Vielleicht ist euer Spiel das nächste, was auf MeinMMO vorgestellt wird.Schreibt uns in 3-4 Sätzen, was ihr an dem Game so gut findet und wir werden euren Kommentar in unserem Empfehlungs-Artikel einbauen.

Wie bewerten wird Bounty of One bewertet? Der Shooter schneidet auf Steam sehr positiv ab. Von den insgesamt 1.019 Spielermeinungen fallen 89 % gut aus (Stand: 13. Januar 2023, via Steam).

In den Reviews loben mehrere Spieler Bounty of One als ein nettes, schnelles Game für zwischendurch. Vor allem die Möglichkeit zum Koop-Modus punktet hier.

Ein Kritikpunkt, der jedoch auch mehrmals aufkommt, ist der Umfang des Contents. Viele würden sich noch mehr Inhalte wünschen, da sie das Spiel laut eigener Angaben recht schnell durchgezockt hätten.

CozyIceTea: „ Wenn dieses Spiel mehr Inhalt bekommt, könnte es ein sehr gutes Top-Down-Perspektive Roguelike-Spiel sein. Ich habe jeden Charakter und fast alle Schwarzmarkt-Upgrades freigeschaltet. Es braucht einfach mehr Inhalt. Mehr Upgrades, Truhen, Karten, Feinde, Charaktere. Natürlich ist es ein Zeitkiller, aber mit mehr Inhalt ist es ein gutes Spiel. Ich warte auf jeden Fall darauf, dass noch mehr kommt. Prost! ”

Wenn dieses Spiel mehr Inhalt bekommt, könnte es ein sehr gutes Top-Down-Perspektive Roguelike-Spiel sein. Ich habe jeden Charakter und fast alle Schwarzmarkt-Upgrades freigeschaltet. Es braucht einfach mehr Inhalt. Mehr Upgrades, Truhen, Karten, Feinde, Charaktere. Natürlich ist es ein Zeitkiller, aber mit mehr Inhalt ist es ein gutes Spiel. Ich warte auf jeden Fall darauf, dass noch mehr kommt. Prost! Gamecrafter: „ Sehr solides Spiel, ein bisschen wenig Inhalt im Moment (8. Januar 2023), aber immer noch eine lohnende Erfahrung, vor allem der Koop. Für diejenigen, die eine Online-Koop-Erfahrung wünschen, könnt ihr ein Programm wie Parsec verwenden, um die Couch-Koop online zu simulieren, sehr einfach zu bedienen und funktioniert sehr gut ” .

Sehr solides Spiel, ein bisschen wenig Inhalt im Moment (8. Januar 2023), aber immer noch eine lohnende Erfahrung, vor allem der Koop. Für diejenigen, die eine Online-Koop-Erfahrung wünschen, könnt ihr ein Programm wie Parsec verwenden, um die Couch-Koop online zu simulieren, sehr einfach zu bedienen und funktioniert sehr gut . [Bio]Orangensaft: „Gutes Spiel. Bitte mehr Inhalte reinpatchen; ist etwas schnell durchgespielt. Hat aber großes Potenzial”.

Wie viel kostet Bounty of One? Ihr bekommt den Shooter auf Steam für 4,97 € (Stand: 13. Januar 2023).

Wann ist der Release von Bounty of One? Auf der Steam-Shopseite geben die Entwickler an, dass der Shooter etwa noch 1 Jahr im Early Access bleiben wird. Jedoch kann sich das je nach Feedback der Spieler ein wenig verschieben.

Wenn ihr viel auf Steam zockt, könnte euch ein Guide zum Thema Steam Edelsteine interessieren, mit einer Anleitung, wie ihr diese bekommt und wieder verkauft.