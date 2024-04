Steam hat sogar Spieler in der Antarktis – Das ist einer von ihnen

Die Spiele-Plattform Steam erfreut sich weltweiter Beliebtheit. Download-Daten zeigen, dass sogar in der Antarktis Gamer ihrem Hobby frönen.

Wie kommt ein Steam-Nutzer in die Arktis? Das fragten sich zahlreiche Spieler, als die globalen Download-Statistiken von Steam im März einen einzigen grünen Aktivitäts-Punkt in der Antarktis anzeigten. Auf Reddit tippte man auf gelangweilte Wissenschaftler in einer der Forschungs-Stationen – oder auf Pinguine.

Unsere Kollegen Vida Extra haben mit einem Gamer gesprochen, der tatsächlich von der Antarktis aus auf Steam unterwegs ist. Wie sich herausstellt, handelt es sich nicht um einen Pinguin, sondern um den 24-jährigen Rodrigo Forneron, einen Studenten aus Argentinien.

Valheim gehört zu den Spielen, mit denen sich Rodrigo Forneron die Zeit in der Arktis vertreibt.

Zocken bei Minusgraden und ewigen Tagen

Was macht der Gamer in der Antarktis? Wenn er nicht gerade am Zocken ist, ist Forneron ein Student der Elektrotechnik. Er ist seit einigen Monaten auf der Forschungs-Station Belgrano II stationiert, etwa 1.300 km nördlich vom Südpol.

Als wissenschaftlicher Techniker ist Forneron für die Wartungs- und Kontrollroutinen der Instrumente zuständig. Denn die Geräte müssen auch bei eisigen Temperaturen noch zuverlässig arbeiten.

Überhaupt sind die Konditionen in der Antarktis ziemlich rau: Die Temperaturen liegen zwischen −2 °C bis −54 °C, im Sommer ist es 4 Monate lang hell, im Winter dunkel – den Rest des Jahres irgendwas dazwischen. Etwas Abwechslung verschafft sich Forneron da mit dem Zocken.

Der 24-Jährige gesteht, dass er auf der Basis mehr Zeit als sonst mit dem Gaming verbringt. Im Schnitt seien es etwa 2 Stunden am Tag.

Internet in der Antarktis: „Ab und zu kann man sich ein YouTube-Video ansehen“

Und was zockt er so? Wie der Student gegenüber Vida Extra erklärt, habe er auf seinem Laptop bereits heruntergeladene Spiele mitgebracht, die er vor Ort offline spielen konnte. Die Internetverbindung sei – wenig überraschend – eher schlecht und die Nutzung manchmal beschränkt.

Das Labor hat wegen der Datenpriorität ein bisschen mehr Bandbreite als der Rest der Basis. Der Internetzugang ist kompliziert. Es gibt Tage, an denen es läuft und andere, an denen man nicht einmal WhatsApp-Nachrichten verschicken kann. Und sie versuchen, die Anwendungen zu beschränken. Ab und zu kann man sich ein YouTube-Video ansehen, aber das war’s dann auch schon,

Titel wie Dark Soulks, Fallout, The Witcher, Project Zomboid und Valheim leisten Forneron in der Antarktis Gesellschaft. Wie der 24-Jährige berichtet, sei er sogar positiv überrascht gewesen, als er sich per Kabel mit dem Netzwerk verbunden und Steam online gestartet habe: Das habe relativ gut funktioniert.

Online-Spiele seien jedoch tabu: „Ich habe es aus Respekt vor dem Rest der Crew nicht ausprobiert, aber ich bezweifle wirklich, dass man das kann.“

Es erscheint also unwahrscheinlich, dass Forneron allein für die fast 89 GB verantwortlich ist, die auf Steam in den vergangenen 7 Tagen heruntergeladen wurden. Es scheint, als gäbe es auch in anderen Forschungs-Stationen in der Antarktis Gamer, welche die kostbare Bandbreite ihrer Basis fröhlich zum Zocken nutzen.

Der 24-Jährige berichtet zudem, dass er in seiner Basis der einzige Steam-Nutzer sei. Ein Kollege habe jedoch seine Xbox Series X dabei und nutze den GamePass.

Könntet ihr euch vorstellen, unter diesen Bedingungen zu arbeiten? Und natürlich: Welche Spiele würdet ihr für einen mehrmonatigen Tripp zu einer Forschungs-Station in der Antarktis mitnehmen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

