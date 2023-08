Trainer spielt Pokémon GO in der Antarktis – Wie geht das überhaupt?

Pokémon GO ist ein Spiel, bei dem man rausgehen soll. Das passt natürlich nicht zur Antarktis. Das hält einen Trainer aber nur bedingt auf.

Im Subreddit TheSilphRoad , das sich um Pokémon GO dreht, bekam ein Trainer viel Aufmerksamkeit für seinen Post unter dem Titel: Ich spiele Pokémon GO in der Antarktis, AMA (Ask me Anything) (via reddit). Kein Wunder: Die frostige Umgebung wirkt schließlich wie der letzte Ort, an dem man Pokémon GO spielen sollte.

Über 2.100 Upvotes und über 900 Kommentare landeten bei User cware196, der beschrieb, dass er an der McMurdo Station in der Antarktis stationiert ist. Dort arbeitet er als Teil des Support-Teams – und nutzt nebenbei die Gelegenheit, an einem der außergewöhnlichsten Orte der Welt Pokémon GO zu spielen.

Wie das klappt, berichtete der User in seinem Post, den wir hier für euch einbinden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Einige der spannendsten Punkte fassen wir hier für euch zusammen.

So läuft Pokémon GO in der Antarktis

Wie spielt sich Pokémon GO in der Antarktis? Ein User stellte die Frage, wie es da draußen eigentlich um die Spawns stehe. Laut dem Antarktis-Trainer sei das eines der Hauptprobleme, denn: Da wir nicht draußen herumlaufen und spielen können, haben wir nur ein paar Gebäude, aus denen wir spielen können , erklärt cware196. Dadurch würden sich viele Spawns wiederholen.

Er ist aber zumindest nicht alleine unterwegs: 144 Leute seien derzeit auf der Station unterwegs, von denen 10 Pokémon GO spielen würden. Es hat sich also tatsächlich eine kleine Community in der Antarktis gebildet.

Neben dem kalten Wetter sind auch die Lichtverhältnisse in der Antarktis spannend. Denn ein Trainer fragte, inwieweit der Tag-Nacht-Zyklus in Pokémon GO umgesetzt würde, da der in der Antarktis ja doch etwas abweicht.

Scheint ziemlich genau zu stimmen, aber ich habe nur im Dunkeln gespielt, seit wir Starlink mitten im Winter bekommen haben , erklärt der Trainer: Die Sonne ging zum ersten Mal seit 4 Monaten auf, vor 2 Tagen . Groß draußen zu spielen, bietet sich also wirklich nicht an.

Aber draußen ist generell nicht viel los. Das Spiel beschränkt sich für die Stations-Teams auf eben die Gebäude, auch aus dem Grund, dass es dort WLAN gibt. Und, ebenfalls wichtig: Sogar zwei Arenen und vier Stops gibt es laut dem Spieler, die allerdings teilweise von Spoofern attackiert werden.

Damit ist es sogar möglich, dass man sich in der Antarktis auf Raids stürzt, wenn die Monster dort auftauchen. Das war bisher aber wohl kein Problem: Wir bekommen alle Raid-Pokémon, was cool ist , antwortet der Spieler auf die Frage, was seine besten Spawns waren: Dragoran und ein schillerndes Galoppa sind meine Favoriten. In seinen bisher zwei Monaten, in denen er spielt, habe er 4 Shinys insgesamt eingesammelt.

Schwieriger sei es in Sachen Eier-Ausbrüten, da man eben nicht so viel herumkommt. Etwa 10 Tage dauere es, um ein 5-Kilometer-Ei auszubrüten, so cware196.

Grundsätzlich kann sich die Spielerfahrung in Pokémon GO von Spieler zu Spieler merklich unterscheiden – je nachdem, wo man das Spiel spielt. Die Antarktis scheint, wenig überraschend, ein Ort zu sein, an dem man eher eingeschränkt Pokémon GO spielen kann.

Ganz anders sieht das beispielsweise in Japan aus: Das fühlt sich wie ein Bonuslevel in Pokémon GO an.

Was war der spannendste Ort, an dem ihr je Pokémon GO gespielt habt? Erzählt es uns in den Kommentaren!