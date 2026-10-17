Spieler erstellen Wunschliste für New World, neues Update von Amazon liefert

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten erfüllte Wünsche bei New World, das plötzliche Ende von RuneScape Reignited sowie viel WoW Forever und Aion 2.

Highlights der Woche:

Fans von New World haben eine Wunschliste aus Änderungen erstellt und die Entwickler von Amazon Games lieferten mit einem neuen Update. Ihr findet die Patch Notes auf dem offiziellen Discord. Trotz des anstehenden Endes sind weiterhin um die 500 Spieler täglich auf den Servern unterwegs.

Beim PodCast von TechJesse sprach Richard Garriott nicht nur darüber, dass er seine Rechte an Ultima zurückerhalten wird, auch Shroud of the Avatar war ein Thema. Das Online-Rollenspiel soll jahrelang tausende Bugs gehabt haben. Nur dank KI-Tools konnte man die Zahl letztlich auf null drücken (Quelle: gamesradar.com).

Im MMORPG-Reddit hat ein Spieler für Dungeons & Dragons Online einen Code geteilt, der euch unverschämt viele Inhalte freischalten soll: BIGBYISBETTER. Ihr müsst den Code im Ingame-Store registrieren und braucht dafür natürlich einen Account beziehungsweise Charakter.

WoW-Patch 12.1.5 für Midnight ist diese Woche erschienen. Ihr findet Trailer und Patch Notes auf blizzard.com. Zu den Highlights gehören eine frische Story-Kampagne, der Raid „Die Entfesslung von Kith’ix“ und die Aqirinvasion in der Welt.

Die Entwickler von ArcheAge Chronicles haben auf Steam einen langen Post zur Charakterprogression veröffentlicht. Die Philosopie: kein stumpfer Grind, die meisten Erfahrungspunkte kommen von Quests, Erkundung und Points of Interests. Der Ausbau der Waffen-Talente soll losgelöst von Stufenaufstiegen sein.

Was ist sonst noch passiert? Aion 2 stand zuletzt ganz im Zeichen vom neuen Halloween-Event. Über neue Missionen und tägliches Einloggen könnt ihr euch einige nützliche Belohnungen sichern. Für MeinMMO-Redakteur Alex war jedoch etwas ganz Anderes das Highlight vom aktuellen Ereignis: Aion 2 bringt Halloween Event und einen kostenlosen Skin, aber mein Highlight ist schon länger im Spiel.

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Das passierte bei WoW Forever:

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Veteranen von RuneScape beerdigen Neustart, bevor er neustarten kann

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Mehr zum Thema Aion 2 übertreibt es beim Grind mit dem Zufall, frustriert dadurch im Endgame von Karsten Scholz

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Erst kam die Ankündigung von RuneScape Reignited nicht gut an, dann sorgte eine ausführliche Erklärung der Entwickler für streitende Spieler. Ein paar Tage später hat Jagex die Konsequenzen aus dem lauten Unmut von einem Teil der Community gezogen und überraschend Reignited beerdigt.

Lost Ark hat mit „Dimensions Unbound“ ein neues Update erhalten. Mit dabei: die neue Klasse Dimensionalist, eine grundlegende Überarbeitung der Progression von Tier 3 auf Tier 4 und einiges mehr. Die Patch Notes findet ihr auf playlostark.com.

Für Herr der Ringe Online ist Update 49.8 erschienen. Es gab vor allem Fehlerbehebungen für Sprachversionen, Launcher und Physik. Die Patch Notes? Auf lotro.com.

In SWTOR läuft derzeit eine Aktion, die euch zurück auf die Server locken soll, und zwar mit einem kostenpflichtigen „Willkommen zu Hause“-Paket. Außerdem weisen die Entwickler daraufhin, dass am 12. November die Namen inaktiver Free2Play-Charaktere für andere Spieler freigegeben werden. Alle Infos findet ihr auf swtor.com.

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Monsters and Memories ist überraschend erfolgreich in den Early Access gestartet. Obwohl das MMORPG aussieht, als wäre es 25 Jahre alt, möchten bemerkenswert viele Genre-Fans für die Vorabversion zahlen.

Seit Jahren schon berichten wir über Eternal Tombs, ein Indie-MMORPG, das mit Game Mastern die Welt auf den Kopf stellen möchte. Mittlerweile nähern wir uns dem Release und in Kürze soll auf Steam eine Demo live gehen.

Am 21. Oktober startet MapleStory Classic World in den finalen Release. Schon jetzt läuft die kostenpflichtige Frühstart-Phase der Free2Play-Neuauflage von MapleStory und sämtliche Kanäle der Welt sollen mit Spielern so überfüllt sein, dass normales Spielen wohl kaum möglich ist (Quelle: mmorpg.org.pl).

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen