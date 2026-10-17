Spieler erstellen Wunschliste für New World, neues Update von Amazon liefert

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten erfüllte Wünsche bei New World, das plötzliche Ende von RuneScape Reignited sowie viel WoW Forever und Aion 2.
Highlights der Woche:
- Fans von New World haben eine Wunschliste aus Änderungen erstellt und die Entwickler von Amazon Games lieferten mit einem neuen Update. Ihr findet die Patch Notes auf dem offiziellen Discord. Trotz des anstehenden Endes sind weiterhin um die 500 Spieler täglich auf den Servern unterwegs.
- Beim PodCast von TechJesse sprach Richard Garriott nicht nur darüber, dass er seine Rechte an Ultima zurückerhalten wird, auch Shroud of the Avatar war ein Thema. Das Online-Rollenspiel soll jahrelang tausende Bugs gehabt haben. Nur dank KI-Tools konnte man die Zahl letztlich auf null drücken (Quelle: gamesradar.com).
- Im MMORPG-Reddit hat ein Spieler für Dungeons & Dragons Online einen Code geteilt, der euch unverschämt viele Inhalte freischalten soll: BIGBYISBETTER. Ihr müsst den Code im Ingame-Store registrieren und braucht dafür natürlich einen Account beziehungsweise Charakter.
- WoW-Patch 12.1.5 für Midnight ist diese Woche erschienen. Ihr findet Trailer und Patch Notes auf blizzard.com. Zu den Highlights gehören eine frische Story-Kampagne, der Raid „Die Entfesslung von Kith’ix“ und die Aqirinvasion in der Welt.
- Die Entwickler von ArcheAge Chronicles haben auf Steam einen langen Post zur Charakterprogression veröffentlicht. Die Philosopie: kein stumpfer Grind, die meisten Erfahrungspunkte kommen von Quests, Erkundung und Points of Interests. Der Ausbau der Waffen-Talente soll losgelöst von Stufenaufstiegen sein.
Was ist sonst noch passiert? Aion 2 stand zuletzt ganz im Zeichen vom neuen Halloween-Event. Über neue Missionen und tägliches Einloggen könnt ihr euch einige nützliche Belohnungen sichern. Für MeinMMO-Redakteur Alex war jedoch etwas ganz Anderes das Highlight vom aktuellen Ereignis: Aion 2 bringt Halloween Event und einen kostenlosen Skin, aber mein Highlight ist schon länger im Spiel.
Das passierte bei WoW Forever:
- Am 19. Oktober 2026 findet auf den Servern von WoW: Forever ein Stresstest statt. Los geht’s um 19:00 Uhr. Jeder Interessierte kann sich den Client herunterladen und teilnehmen. Die Details erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.
- Wenn die Organisatoren von Sauercrowd keine Lust auf eine zweite Runde in WoW Forever haben, nehmen andere das Heft einfach selbst in die Hand. Mit dabei: viele bekannte Nasen aus der deutschsprachigen Creator-Szene.
- Der Launch eines neuen World of Warcraft könnte die Server in die Knie zwingen. Aber Blizzard ist vorbereitet – behauptet man zumindest.
- Die Blizzard-Verantwortlichen haben für WoW: Forever die Mindestanforderungen für Grafikkarten angehoben. Die gute Nachricht: Die meisten PC-Spieler sollten die Hürde auch ohne Neuanschaffung leicht überspringen.
- Eine Reise in WoW Forever kann sich lohnen – aber doch nicht während der Beta. Einer hat es durchgezogen und die ganze Welt erkundet.
- Erfahrungspunkte in Dungeons waren ein Problem in der Beta von WoW Forever. Jetzt haben die Entwickler zurückgerudert.
- Für fast 4.000 Accounts ist die Beta von WoW Forever schon vorbei – sie haben Gold gekauft oder verkauft. Blizzard hat eine klare Meinung. Und eine neue Art der Account-Sperre.
- Eine bekannte Mechanik aus Classic wird in WoW Forever kaum Anwendung finden. Denn die Entwickler haben wichtige Details geändert.
- Die Dungeons von World of Warcraft Forever haben einen „Fehler“ – es gibt keine Karten. Jetzt sagen die Entwickler: Das ist ganz genau so gewollt.
- Im neuen Podcast von Blizzard zu WoW: Forever stand das Thema PvP auf der Agenda. Die Entwickler gehen die größTen Schwächen vom Classic-PvP an und wollen den „War“ aus World of Warcraft zurückbringen.
Veteranen von RuneScape beerdigen Neustart, bevor er neustarten kann
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- In 14 Jahren hat Guild Wars 2 einige Inhalte angesammelt. Dabei mussten Spieler für einige Teile der Story passend online sein oder sie extra kaufen. Das hat nun ein Ende, wie die Entwickler in ihrem Blog mitteilen.
- Ihr habt nur wenige Tage Zeit, um einen besonderen Titel in World of Warcraft zu bekommen. Dabei ist das so leicht wie noch nie. Außerdem läuft bis zum 3. November ein neues Twitch-Drop-Event, bei dem ihr euch Kuscheliger goldgelber Grrgle sichern könnt. Die Details findet ihr auf blizzard.com.
- Tanks in World of Warcraft sind nach wie vor unterbesetzt und es fehlt an allen Ecken. Wie könnte man das beheben? Hilft hier noch eine neue Klasse?
- Die Rüstung in World of Warcraft zu reparieren, das ist wichtig. Aber bei den Preisen, die ein Spieler erlebt, kann man vielleicht doch darauf verzichten.
- World of Warcraft bringt einen geliebten Charakter um. Nur leider ist das so gar nicht heroisch oder dramatisch abgelaufen.
- Der obligatorische Patch für Black Desert ist am 15. Oktober live gegangen, mit einer neuen Saison der Solares Arena, Marnis Kampfstatistik und mehr. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com.
- Das Startdatum von Saison 1 auf dem Brett der Bestie von Final Fantasy XIV steht endlich fest: am 26. Oktober um 06:00 Uhr geht es los. Die Details findet ihr auf dem offiziellen Lodestone. Außerdem ist in Eorzea Allerschutzheiligen (hier geht’s zur Event-Übersicht) und Patch 7.57 gestartet. Die Patch Notes gibt’s auf finalfantasyxiv.com.
- Elder Scrolls Online bekommt mit Saison 2 neue Solo-Verliese. Auf elderscrollsonline.com haben die Entwickler eine Vorschau auf die Herausforderungen veröffentlicht.
- Kleriker nehmen in Aion 2 eine besondere Rolle ein, weil nur sie andere Spieler im Kampf wiederbeleben können. Doch genau dieses Alleinstellungsmerkmal sorgt ab und an für Frust.
- Im Endgame von Aion 2 seid ihr auf guten Dungeon-Loot angewiesen. Das kann zeitweise frustrieren, aber auch Spieler zu großen Glückspilzen machen.
- Unter den hunderttausenden Spielern von Aion 2 befinden sich offenbar einige, die das MMORPG nicht auf ehrliche Weise spielen – oder überhaupt gar keine Menschen sind. Entwickler NCSoft verschärft den Kampf gegen Bots.
- Während viele hochstufige Assassinen in Aion 2 aktuell Probleme haben, in Gruppen für die Dungeons reinzukommen, hinterlässt ein Dolchschwinger staunende Mitstreiter zurück.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Erst kam die Ankündigung von RuneScape Reignited nicht gut an, dann sorgte eine ausführliche Erklärung der Entwickler für streitende Spieler. Ein paar Tage später hat Jagex die Konsequenzen aus dem lauten Unmut von einem Teil der Community gezogen und überraschend Reignited beerdigt.
- Lost Ark hat mit „Dimensions Unbound“ ein neues Update erhalten. Mit dabei: die neue Klasse Dimensionalist, eine grundlegende Überarbeitung der Progression von Tier 3 auf Tier 4 und einiges mehr. Die Patch Notes findet ihr auf playlostark.com.
- Für Herr der Ringe Online ist Update 49.8 erschienen. Es gab vor allem Fehlerbehebungen für Sprachversionen, Launcher und Physik. Die Patch Notes? Auf lotro.com.
- In SWTOR läuft derzeit eine Aktion, die euch zurück auf die Server locken soll, und zwar mit einem kostenpflichtigen „Willkommen zu Hause“-Paket. Außerdem weisen die Entwickler daraufhin, dass am 12. November die Namen inaktiver Free2Play-Charaktere für andere Spieler freigegeben werden. Alle Infos findet ihr auf swtor.com.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Monsters and Memories ist überraschend erfolgreich in den Early Access gestartet. Obwohl das MMORPG aussieht, als wäre es 25 Jahre alt, möchten bemerkenswert viele Genre-Fans für die Vorabversion zahlen.
- Seit Jahren schon berichten wir über Eternal Tombs, ein Indie-MMORPG, das mit Game Mastern die Welt auf den Kopf stellen möchte. Mittlerweile nähern wir uns dem Release und in Kürze soll auf Steam eine Demo live gehen.
- Am 21. Oktober startet MapleStory Classic World in den finalen Release. Schon jetzt läuft die kostenpflichtige Frühstart-Phase der Free2Play-Neuauflage von MapleStory und sämtliche Kanäle der Welt sollen mit Spielern so überfüllt sein, dass normales Spielen wohl kaum möglich ist (Quelle: mmorpg.org.pl).
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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