WoW Forever: Spieler erkundet schon die ganze Welt, stirbt fast 500-mal

Eine Reise in WoW Forever kann sich lohnen – aber doch nicht während der Beta. Einer hat es durchgezogen und die ganze Welt erkundet.

In der Beta von World of Warcraft Forever ist ab Stufe 30 Schluss und das soll sich bis zum Launch Anfang November auch nicht ändern. In hochstufige Gebiete vorzudringen, das ist zwar möglich, endet aber sehr schnell mit dem Tod des Charakters. Das hat einen Spieler jedoch nicht davon abgehalten, die ganze Welt bereits aufzudecken – auch wenn das meiste davon eher tot als lebendig geschehen sein durfte.

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Was hat der Spieler gemacht? Im Subreddit von WoW Forever zeigt der Spieler „awrfyu_“, dass er mit seinem Beta-Account bereits einen ganz besonderen Erfolg hat: Er hat auf einem Charakter komplett Azeroth aufgedeckt, also sämtliche Gebiete auf Kalimdor und in den Östlichen Königreichen.

Das ist ziemlich beeindruckend, denn in WoW Forever skaliert die Welt nicht mit dem Level des Charakters. Ein Charakter auf Stufe 30 (das aktuelle Cap), der in ein Gebiet für Stufe 40, 50 oder gar 60 wandert, wird alle paar Meter von Feinden angegriffen, die ihn schon auf große Distanz wahrnehmen und mit einem oder zwei Schlägen aus dem Leben prügeln.

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Entsprechend düster ist auch die Bilanz des Spielers: Satte 438 Tode seines Druiden musste er in Kauf nehmen, um die Reise abzuschließen.

Versteckte Höhlen und eine Warnung: Du sollst hier nicht sein!

Was hat er dabei gefunden? Der Spieler sagt, er habe eine Menge kleiner, cooler Details gefunden, auf die man sich freuen könnte. Eine Sache, über die er gerne spricht:

Ich glaube mein Highlight war eine Höhle in den Östlichen Pestländern, die von außen ganz normal aussah, aber mit Wasser gefüllt war, sobald du hineingehst. Das war superseltsam!

Seine Motivation beschreibt er wie folgt:

Als ich Level 30 wurde und die Reisegestalt bekam, stellte ich fest, dass ich einige Geheimnisse sehen will. Ziemlich schnell war ich an einem Ort, wo ich einen großen Debuff bekam, der sagte: „Du solltest nicht hier sein“ und dann wurde ich teleportiert. Das hat mein Interesse geweckt.“

Die ganze Sache hat übrigens 33 Stunden auf Stufe 30 gedauert. Vermutlich hätte er ein wenig Zeit gespart, wenn er Nachtelf gespielt hätte (wegen der beschleunigten Geister-Form im Falle eines Todes), er wollte aber als Himmelsgeborener spielen.

So reagiert die Community: In der Community fallen die Reaktionen gemischt aus. Einige zeigen sich ein wenig schockiert darüber, warum jemand schon währen der Beta sich so einer Tortur aussetzt. Andere sind neugierig und wollen wissen, ob er bei seiner Reise irgendetwas Besonderes gefunden hat.

Wie viel der Welt von World of Warcraft Forever habt ihr bereits erkundet? Habt ihr euch auch schon auf den Weg gemacht, die Endgame-Gebiete zu erforschen? Oder haltet ihr das für Verschwendung, wo euer Charakter doch garantiert alle paar Minuten aus den Latschen gehauen wird und der Erfolg ohnehin am Ende der Beta verloren geht? Plant ihr bereits euren Turbo-Weg auf Stufe 60? Dann solltet ihr dir 3 Methoden für mehr XP bedenken …