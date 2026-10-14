Guild Wars 2 bestrafte gemütliche Spieler, bricht nach 14 Jahren endlich mit der nervigen Tradition

In 14 Jahren hat Guild Wars 2 einige Inhalte angesammelt. Dabei mussten Spieler für einige Teile der Story passend online sein oder sie extra kaufen. Das hat nun ein Ende, wie die Entwickler in ihrem Blog mitteilen.

Was ändert sich? Mit der neuesten Änderung werden die 5 Staffeln der Lebendigen Welt (also die Übergangsgeschichten zwischen den Hauptstorys der Erweiterungen) Teil der jeweiligen Expansions. Zuvor mussten Spieler online sein, wenn sie hinzugefügt wurden, sie in zeitbegrenzten Events zurückkehrten oder sie für Echtgeld im Shop kaufen, um sie spielen zu können.

So können Spieler nun die gesamte Story erleben, ohne sich zusätzliche Inhalte zu den Erweiterungen kaufen oder auf den passenden Zeitpunkt hoffen zu müssen. Gerade für Neulinge ist das eine gute Nachricht, denn sie können die Geschichte nun am Stück spielen, ohne die teils wichtigen Zwischengeschichten zu verpassen oder später nachholen zu müssen.

Die vier Staffeln der Lebendigen Welt könnt ihr also Stand jetzt nicht mehr kaufen, sondern sie sind Teil der folgenden Erweiterungen:

Staffel 1 Gehörte ohnehin schon zum Basispiel und konnte gespielt werden, wenn euer Charakter Level 80 erreicht hat

Staffel 2 Ist nun Teil des Basisspiels, genau wie Staffel 1 Geht bis zum Beginn der Erweiterung Heart of Thorns

Staffel 3 und 4 Gehören zum Bündel aus Heart of Thorns und Path of Fire Verbinden beide Expansions und bilden den Übergang zu End of Dragons

Staffel 5 (Eisbrut-Saga) Gehört nun zu End of Dragons Bildet den Übergang zu Secrets of the Obscure



Fehlende Staffeln und Episoden werden bei den Spielern, die die jeweilige Expansion besitzen, automatisch freigeschaltet. Zusätzlich gibt es mit dem Bündel „Altdrachen-Saga“ (alle Erweiterungen bis inkl. End of Dragons) und „Astralwachen-Saga“ (Secrets of the Obscure, Janthir Wilds und Visions of Eternity) zwei neue Möglichkeiten, sich direkt mehrere Erweiterungen zu holen.

Das kommt bei den Fans auf Social Media gut an – viele empfinden diese Änderung aber auch als längst überfällig.

Video starten Guild Wars 2 zeigt das Finale von Visions of Eternity im Trailer Autoplay

„Ich besitze sie alle, fand dieses System aber trotzdem immer blöd“

Was sagt die Community zu der Änderung? Auf Reddit tauschen sich die Fans zum Ende der Tradition aus. Dabei kommt die Entscheidung, die Zwischenquests Teil der Expansions werden zu lassen, extrem gut an.

Viele User heben hervor, dass die Änderung längst überfällig war, da das alte System nicht nur undurchsichtig und verwirrend war, sondern auch einen gewissen Zwang mit sich brachte, der vielen missfiel. Zusätzlich war es für Spieler, die die Staffeln der Lebendigen Welt nicht gespielt hatten und sich nur auf die Erweiterungen konzentrierten, zum Teil nicht richtig nachvollziehbar, was da eigentlich in der Geschichte passierte.

In den Kommentaren finden sich etliche Spieler, die nun in Erwägung ziehen, doch weiter als das Basisspiel zu zocken, weil es für sie deutlich leichter ist, die Geschichte am Stück zu spielen. Trotzdem gibt es auch einige User, die den Bruch mit der Tradition mit einem weinenden Auge betrachten.

Denn viele Spieler fanden es auch schön, sich auf immer neue Geschichten zu freuen, wie bei einer guten Serie. User mrmgl beschreibt es so: „Es war toll, wenn man es live miterleben konnte, aber schrecklich, wenn man es verpasst hat.“

Guild Wars 2 legt vor dem Launch des Nachfolgers mit großen Updates eine Pause ein. Die wird leider vorerst auf unbestimmte Zeit laufen, weshalb das MMORPG mit dem Ende von Visions of Eternity das vorerst letzte große Update erhalten hat. MeinMMO-Redakteur Alex hat dazu eine klare Meinung: Guild Wars 2 bringt sein letztes Update vor der großen Pause, tut damit das, was es am besten kann