WoW Forever: Dungeons lohnen sich wieder, die XP wurden angehoben

Erfahrungspunkte in Dungeons waren ein Problem in der Beta von WoW Forever. Jetzt haben die Entwickler zurückgerudert.

Dungeons in World of Warcraft Forever fühlen sich für viele Spielerinnen und Spieler „irgendwie seltsam“ an. Das liegt vor allem daran, dass das Abschließen der Quests viel Erfahrungspunkte gibt, das tatsächliche Besuchen der Dungeons aber nicht. Denn die Feinde geben viel zu wenig Erfahrungspunkte. Der neuste Patch hat das jetzt (zum Teil) behoben.

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Was war das Problem? In einem der letzten Updates hatten die Entwickler die Erfahrungspunkte, die das Bezwingen von Gegnern in Dungeons gewährt, drastisch reduziert. Die Absicht dahinter war klar: Für Quests soll man Dungeons durchaus besuchen und sie sollen lukrativ aufgrund ihrer Beute sein, gleichzeitig soll das Leveln über Dungeons nicht den optimalen Weg bieten. Die Antwort auf schnellstmögliches Leveln soll eben nicht sein, einen Dungeon wieder und wieder zu laufen. Die Entwickler wollen, dass man sich in der offenen Welt aufhält.

Zuletzt waren die XP der Feinde in den Dungeons aber so gering, dass sich „Retail-Verhalten“ etabliert hatte und Feinde gar nicht mehr bekämpft wurden, wenn es nicht unbedingt notwendig war.

20 % sind wenig – reicht das für einen lohnenden Dungeon?

Wie groß ist der Unterschied? Im aktuellen Patch der Beta von WoW Forever wurden die XP von Feinden im Dungeon um 20 % angehoben. Wenn ein besiegter Gegner zuvor 50 Erfahrungspunkte gab, sind es ab jetzt 60 Erfahrungspunkte.

Lohnen sich Dungeons jetzt? Das wird wohl jeder und jede für sich selbst entscheiden müssen. Eine Steigerung von 20 % ist nicht sonderlich viel, auch wenn Feinde dadurch nun wieder lohnenswerter sind – der Unterschied ist doch recht gering. Das Verhalten der meisten Gruppen dürfte sich nur geringfügig ändern und noch immer wird es „effizient“ sein, die meisten Feinde einfach zu überspringen.

Cortyn meint: Ich befürchte, dass man die „Retail-Mentalität“ aus den meisten Spielerinnen und Spielern ohnehin nicht mehr rausbekommt. Vermutlich wird man in WoW Forever die beste Spielerfahrung haben, wenn man sich eine Gilde sucht, in der die gleichen Ziele und Ambitionen verfolgt werden.

Denn es gibt natürlich kein „falsches“ Spielen der Dungeons – egal ob vollständig oder mit maximaler Effizienz. Doch hier treffen zwei Welten aufeinander und beide haben begründete Argumente, warum man das Spiel auf die eine oder andere Weise spielen sollte.

Es bleibt abzuwarten, ob die 20 % signifikante Auswirkungen haben werden oder ob die Entwickler noch ein weiteres Mal an den Werten herumschrauben. Denn ganz langsam müssen sie auch festzurren, wie WoW Forever zum Release sein soll. Immerhin ist der Launch nur noch rund 3 Wochen entfernt – und Dungeons sind auch so schon verwirrend genug für Tanks, denn es gibt keine Karten.