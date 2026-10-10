Die Dungeons von World of Warcraft Forever haben einen „Fehler“ – es gibt keine Karten. Jetzt sagen die Entwickler: Das ist ganz genau so gewollt.

Die Beta von World of Warcraft Forever ist für Blizzard ein voller Erfolg, sorgt allerdings auch für zahlreiche Diskussionen in der Community. Ein Detail, das vielen beim Betreten der neuen Dungeons aufgefallen ist: Die Dungeons haben gar keine Karten. Viele dachten, das sei eben ein Fehler, der in der Beta existiert und zum Launch nachgereicht wird. Doch die Entwickler sagen: Nein, das ist mit voller Absicht so.

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Dungeons sollen ein Abenteuer sein – ohne Karte

Was spricht dafür? Laut den Entwicklern sei das Fehlen der Dungeon-Karten eine absichtliche Entscheidung, die dabei helfen soll, dass man einen Dungeon eigenständig erforscht und eben nicht die perfekte Route auf einer Karte im Vorfeld plant. Von Jay Hartman hieß es in der neusten Ausgabe des Podcasts zu World of Warcraft Forever (auf YouTube):

Wir wollen, dass ihr euch wie auf einem Abenteuer fühlt, und es soll bedrohlich sein und wir wollen, dass ihr alle Ecken und Winkel erforscht. Wen ihr eine Karte des Dungeons habt, dann finden Leute die schnellste Route und werden versuchen, Dinge zu vermeiden. Wir möchten euch dazu anregen, die Orte zu erforschen.

Hinzu kommt, dass bereits an mehreren Stellen betont wurde, dass „Wissen eine Form von Skill ist“, die gut zu WoW Forever passen würde. Das Wissen darum, wo man in einem Dungeon hin muss oder an welcher Stelle ein Geheimnis wartet, soll etwas sein, das man sich im Laufe der Zeit erarbeitet.

Was spricht dagegen? Kritik an diesem Vorhaben gibt es vor allem von Spielerinnen und Spielern, die eine neue Rolle in WoW Forever einnehmen wollen. Eine Dungeon-Karte kann dabei helfen, die Route zu planen und sich immer wieder schnell versichern zu können, wo man eigentlich gerade ist.

Das Fehlen einer Dungeon-Karte wiederum sorgt für Probleme: Schnelle Orientierung ist nicht möglich und wer zum Beispiel einen Tank spielen möchte, aber einen eher schlechten Orientierungssinn besitzt, ist ohne Dungeon-Karte aufgeschmissen – vor allem in der modernen Zeit, wo die Geduld der Mitspieler oft ein rares Gut ist.

Cortyn meint: Ich finde diese Entscheidung ein wenig sonderbar. World of Warcraft Forever hat sich auf die Fahne geschrieben, ein Spiel zu sein, das besonders zugänglich und ein guter Einstiegspunkt sein soll. Das Fehlen der Karten in Instanzen sorgt allerdings für eine ziemliche Hürde.

Ganz besonders die klassischen Dungeons von World of Warcraft haben ohnehin eine viel höhere Komplexität, was das reine Layout anbelangt. Die Kämpfe an sich mögen einen geringeren Schwierigkeitsgrad haben, doch die Navigation ist komplexer. Man denke nur an Dungeons wie die Schwarzfelstiefen zurück, in denen Gruppen sich über Stunden verirrt haben. Das kann witzige Erfahrungen herbeiführen – aber auch sehr frustrierend enden.

Wie seht ihr das Ganze? Denkt ihr, Dungeons sollten eine Karte haben, damit man leicht nachschauen kann, wo man sich gerade aufhält und wie es weitergeht? Oder ist es eine gute Entscheidung, dass das nicht möglich ist? Dungeons haben aber ohnehin schon ein Problem: Sie werden wie in Retail gespielt.