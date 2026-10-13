Entwickler arbeitet 9 Jahre an seinem Traum-MMORPG, bittet euch jetzt, seine Demo auf Steam zu spielen

Seit Jahren schon berichten wir über Eternal Tombs, ein Indie-MMORPG, das mit Game Mastern die Welt auf den Kopf stellen möchte. Mittlerweile nähern wir uns dem Release und in Kürze soll auf Steam eine Demo live gehen.

Was ist das für ein MMORPG? Unsere erste News zu Eternal Tombs stammt aus dem Dezember 2021. Tatsächlich soll sich das MMORPG aber schon seit 9 Jahren in der Entwicklung befinden. Hinter dem Projekt sowie dem verantwortlichen Indie-Studio Triune Studios steht nur ein Entwickler, der mit Eternal Tombs sein Traum-MMORPG umsetzen möchte. Der finale Release soll früh im Jahr 2027 auf Steam erfolgen.

Eternal Tombs setzt einen starken PvE-Fokus und seine Kern-Features lesen sich wie folgt:

Live-Spielleiter („Tomb Masters“): Mitglieder des Teams schalten sich live in das laufende Spielgeschehen ein. Sie können Welt-Events auslösen, Wege versperren oder öffnen, Fallen stellen, spontan Horden von Monstern beschwören oder die Mechaniken von Bosskämpfen in Echtzeit abändern.

Mitglieder des Teams schalten sich live in das laufende Spielgeschehen ein. Sie können Welt-Events auslösen, Wege versperren oder öffnen, Fallen stellen, spontan Horden von Monstern beschwören oder die Mechaniken von Bosskämpfen in Echtzeit abändern. Keine Mikrotransaktionen: Es gibt keinerlei Ingame-Shop, keine Pay2Win-Mechaniken und keine verkauften Kosmetikartikel. Jeder einzelne Gegenstand, Titel oder Skin muss rein durch spielerische Leistung errungen werden. Finanziert wird das Spiel über den einmaligen Kauf (Buy2Play), optionale Abonnements (ermöglicht die Erstellung von mehr Charakteren) und spätere Add-ons.

Es gibt keinerlei Ingame-Shop, keine Pay2Win-Mechaniken und keine verkauften Kosmetikartikel. Jeder einzelne Gegenstand, Titel oder Skin muss rein durch spielerische Leistung errungen werden. Finanziert wird das Spiel über den einmaligen Kauf (Buy2Play), optionale Abonnements (ermöglicht die Erstellung von mehr Charakteren) und spätere Add-ons. Keine Ingame-Karte: Um ein echtes Gefühl von Erkundung, Abenteuer und Bedrohung zu erzeugen, verzichtet das Spiel komplett auf eine integrierte Minimap oder Weltkarte. Spieler müssen sich an Landmarken, mit Kompassen, Wegbeschreibungen und gegenseitiger Kommunikation orientieren.

Um ein echtes Gefühl von Erkundung, Abenteuer und Bedrohung zu erzeugen, verzichtet das Spiel komplett auf eine integrierte Minimap oder Weltkarte. Spieler müssen sich an Landmarken, mit Kompassen, Wegbeschreibungen und gegenseitiger Kommunikation orientieren. Keine innere Magie: In der Lore von Eternal Tombs ist das Beschwören von Magie aus dem eigenen Körper unmöglich. Stattdessen nutzt jede Klasse physische Ressourcen und Reagenzien aus der Umwelt wie Tränke, Harze, Pflanzenteile, Pulver oder Knochen), um zauberähnliche Effekte und Fähigkeiten auszulösen.

In der Lore von Eternal Tombs ist das Beschwören von Magie aus dem eigenen Körper unmöglich. Stattdessen nutzt jede Klasse physische Ressourcen und Reagenzien aus der Umwelt wie Tränke, Harze, Pflanzenteile, Pulver oder Knochen), um zauberähnliche Effekte und Fähigkeiten auszulösen. Außergewöhnliche Klassen wie Chloromancer (Nutzt Sporen, Pilze und Baumharze zur Heilung und Naturkontrolle), Bonestitcher (Erntet Blut, Organe und Gewebe von besiegten Gegnern für dunkle Zauber/Heilung) oder Bombardier (Spezialist für Alchemie, Chemie und Sprengstoffe).

wie Chloromancer (Nutzt Sporen, Pilze und Baumharze zur Heilung und Naturkontrolle), Bonestitcher (Erntet Blut, Organe und Gewebe von besiegten Gegnern für dunkle Zauber/Heilung) oder Bombardier (Spezialist für Alchemie, Chemie und Sprengstoffe). Schwerwiegender Tod: Die Spielwelt Mithir bietet kein Mitleid und kein Level-Scaling (Gegner skalieren nicht mit dem eigenen Level). Bei einem Ableben gibt es spürbare Erfahrungspunkte-Strafen und ihr müsst zu eurer Leiche zurücklaufen, um euch eure Ausrüstung wiederzubeschaffen.

Die Spielwelt Mithir bietet kein Mitleid und kein Level-Scaling (Gegner skalieren nicht mit dem eigenen Level). Bei einem Ableben gibt es spürbare Erfahrungspunkte-Strafen und ihr müsst zu eurer Leiche zurücklaufen, um euch eure Ausrüstung wiederzubeschaffen. Riesiger Raid-Umfang zum Start: Eternal Tombs setzt massiv auf Endgame-Inhalte. Das Entwicklerteam plant bereits zum Launch etwa 20 Raids sowie 30 unterschiedliche Zonen. Dabei wird auf eine Mischung aus instanziierten Arealen und dynamischen Open-World-Raids gesetzt. Dazu kommen Events rund um den Krieg gegen Dragnorox und ein optionales PvP-System mit Ranglisten.

Video starten Entwickler zeigen 2025 den aktuellen Stand von Eternal Tombs im Video Autoplay

Eternal Tombs bekommt Demo noch vor dem Steam Next Fest

Wann kann ich Eternal Tombs spielen? Auf Reddit erklärt der Entwickler, dass er noch vor dem Start vom Steam Next Fest am 19. Oktober (also in dieser Woche) eine spielbare Demo bereitstellen möchte, die jeder Interessierte herunterladen kann. Seine Bitte an die MMO-Community: Spielt rein und gebt Feedback! Schließlich soll der finale Release bereits im kommenden Jahr erfolgen.

Zur Einstimmung ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Triune Studios auch noch einmal ein Video live gegangen, in dem euch der Entwickler das Spiel vorstellt und über den Zeitplan bis zum Launch spricht:

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Wie reagiert die Community? Unter dem Video sowie unter dem Reddit-Post haben sich bereits hunderte Kommentare angesammelt. Viele Spieler wünschen dem Entwickler nur das Beste und freuen sich auf die Demo.

Beamypoem schreibt etwa auf Reddit: „Du bist schon viel besser als all die ehrgeizigen Entwickler, die versprochen haben, das nächste großartige MMO zu entwickeln, und nach langwierigen Kickstarter-Kampagnen und Entwicklungsphasen letztendlich nichts Vorzeigbares vorweisen konnten. Du kannst stolz auf das gezeigte Material sein. Ich werde es auf jeden Fall auf meine Wunschliste setzen und es ausprobieren!“

Jaylaz feiert auf YouTube: „Hut ab, Kumpel! Kaum zu glauben, dass du das ganz allein auf die Beine gestellt hast – man sieht, wie viel Herzblut du in dieses Spiel gesteckt hast.“

Addledz hat es bereits gespielt und schreibt: „Es war mir eine Freude, dieses Juwel letztes Jahr auszuprobieren. Schön zu sehen, dass sich seitdem so viel verändert hat – du hast einen langen Weg zurückgelegt, Mann, mach weiter so!“

Auch ich habe vergangenes Jahr kurz reingespielt, fand die Spielerfahrung aber noch sehr krude und unfertig. Bei der neuen Demo bin ich auf jeden Fall am Start, um zu checken, was sich seitdem getan hat. Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr Lust reinzuspielen? Verratet es mir gern in den Kommentaren! In ein paar Tagen startet noch ein anderer, spannender MMORPG-Test: ArcheAge Chronicles: Beta – Alles, was ihr zur kommenden Demo auf Steam wissen solltet