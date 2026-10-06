ArcheAge Chronicles: Beta – Alles, was ihr zur kommenden Demo auf Steam wissen solltet

Noch vor dem Start des Early Access erhält ArcheAge Chronicles eine weitere Beta-Phase. Was ihr dazu wissen müsst und wer teilnehmen darf, erfahrt ihr hier.

Wann ist die Demo spielbar? Ihr könnt die Demo vom 19. Oktober, 19:00 Uhr MESZ bis 26. Oktober 2026, 19:00 Uhr MESZ im Rahmen des Steam Next Fests spielen.

Wie kann man teilnehmen? Interessierte Spieler können sich über die Steamseite die Demo während der Beta-Phase einfach herunterladen. Ihr müsst euch also nirgends anmelden und könnt einfach reinspielen. Zusätzlich ist die Demo offen für alle Steam-Spieler aus sämtlichen Regionen.

Welche Inhalte sind spielbar? Ihr könnt einige Inhalte rund um die Diamond Shores, eines der früheren Gebiete im Spiel, erkunden. Housing und Handel werden nicht Teil der Demo sein, dafür aber erstmals PvP-Content, den ihr ausprobieren könnt.

Grundsätzlich müsst ihr aber mit stark eingeschränktem Inhalt rechnen, sodass ihr voraussichtlich auf fehlende Features und Bugs treffen werdet.

Hier könnt ihr euch einen kleinen Eindruck vom Gameplay verschaffen:

Video starten ArcheAge Chronicles im Gameplay-Trailer: A Quick Look at Auroria Autoplay

Wird der Fortschritt in den Early Access übernommen? Nein, der Fortschritt wird komplett zurückgesetzt und gilt nur für die Demo-Phase.

Wann startet der Early Access? Dazu gibt es noch keine konkreten Infos.

Darf der Test gestreamt werden? Ja, mit einem Hinweis darauf, dass es sich um eine Demo handelt, dürfen die Teilnehmenden ihre Erlebnisse streamen und teilen. Ihr könnt also auch bei den Content-Creatorn eures Vertrauens vorbeischauen und euch einen Eindruck verschaffen.

Wann fand der letzte Stresstest statt? Die letzte Testphase fand am Sonntag, dem 13. September 2026, von 01:00 Uhr bis 07:00 Uhr früh statt. Teilnehmen durften allerdings nur Spieler aus den USA und Kanada. Dieses Mal dürfen alle Spieler aus sämtlichen Regionen teilnehmen.

Soll es vor dem Start noch eine Beta-Phase geben? Auch dazu ist leider noch nichts bekannt.

ArcheAge Chronicles soll noch dieses Jahr in den Early Access starten. Zuletzt wurden auch die Klassen für den Early Access vorgestellt, die erstmal unscheinbar wirken, aber es in sich haben, wenn man sich die Spezialisierungen anschaut: ArcheAge Chronicles präsentiert neue Klassen, sehen 0815 aus, doch die Spezialisierungen reißen es raus