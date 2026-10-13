Glückspilz aus Aion 2 zieht im wichtigsten Endgame-Dungeon den ultimativen Loot

Im Endgame von Aion 2 seid ihr auf guten Dungeon-Loot angewiesen. Das kann zeitweise frustrieren, aber auch Spieler zu großen Glückspilzen machen.

Wie viel Glück hatte ein Spieler? Die Eroberung-Version vom Feuertempel gehört zu den wichtigsten Grind-Quellen im Endgame von Aion 2. Dort könnt ihr diverse einzigartige Ausrüstungsteile mit einem Itemlevel von 86 erhalten, darunter Waffen und Accessoires (Halskette, Ohrringe und Ringe). Außerdem findet ihr dort wichtige Materialien für die Herstellung Drakonischer Ausrüstung, das Gemälde: Feuertempel und die Basis für Kromedes Flügel.

Normal kann man glücklich sein, wenn man auch nur einen dieser einzigartigen Beutestücke im Loot-Beutel findet. Der Spieler Weak-Association1197 hatte sehr viel mehr Glück. Auf Reddit zeigt er stolz seine Ausbeute, darunter jeweils zweimal Kromedes Flügel und der Ring der Wütenden Kromede.

Vier einzigartige Items auf einen Schlag. Die Ringe stellen für den Spieler zudem ein Upgrade dar (erkennbar an dem grünen Pfeil nach oben). Der Glückspilz fragt daher die Community: „Habe ich gerade einen T3-Feuertempel-Gott-Loot erhalten?“

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„Will einfach nur noch aufhören“

Wie reagiert die Community? Einige Spieler freuen sich für den Glückspilz, viele andere verfluchen das Loot-System von Aion 2.

Kwindwalker schreibt auf Reddit etwa: „Diese ganze Sache, sich für jemand anderen zu freuen, ist ja ganz nett und so, aber wenn man selbst ständig leer ausgeht und dann diesen Beitrag sieht, ist man noch mehr davon überzeugt, dass das System der reinste Mist ist, und will einfach nur noch aufhören.“

Tough_Ratio3039 erzählt auf Reddit: „Ich habe am Wochenende mit einem Freund die Dungeons gespielt … Von fünf Dungeons hat er bei jedem Durchlauf einen gelben Gegenstand bekommen … Bei meinen fünf Durchläufen gab es 0 gelbe Gegenstände, nur blaue.“

After-Yam-6479 leidet auf Reddit: „Es sollte weniger Posts wie diesen geben, denn das bringt mich wirklich dazu, das Spiel nicht spielen zu wollen. Während manche Leute 3 in einem Durchgang bekommen, brauchen andere über 60 Durchgänge, ohne auch nur einen einzigen Drop zu erhalten.“

Der Spieler daadado hatte sogar noch mehr Glück als der ursprüngliche Post-Ersteller, wenn auch „nur“ im Dungeon Uruguguschlucht (Beute mit Itemlevel 70), denn sein Screenshot auf Reddit zeigt, dass er gleich drei unterschiedliche Waffen, das Gemälde: Urugugu und die Ressource Zorniger Wille aus dem Endboss gezogen hat. Die Reaktionen auf diesen Post reichen von „Geh Lotto spielen“ bis hin zu „Lass uns auch noch was übrig“.

Wie viel Glück hattet ihr bisher in den Dungeons von Aion 2? Seid ihr auch frustriert oder ganz zufrieden mit eurer Ausbeute? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Wir selbst tendieren eher zur frustrierten Seite, die sich zeitnahe Änderungen für das neue MMORPG von NCSoft wünscht: Aion 2 übertreibt es beim Grind mit dem Zufall, frustriert dadurch im Endgame