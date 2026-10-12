Aion 2 übertreibt es beim Grind mit dem Zufall, frustriert dadurch im Endgame

Ihr könnt in Aion 2 zig Dungeons laufen oder Weltbosse erledigen, ohne auch nur ein Upgrade für eure Ausrüstung zu erhalten. NCSoft übertreibt es mit dem Grind im Endgame, findet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz.

Warum kann der Grind in Aion 2 frustrieren? Im Endgame vom neuen MMORPG von NCSoft dreht sich alles darum, das Itemlevel des eigenen Charakters in die Höhe zu treiben. Denn nur so gibt es Zugang zu den nächsten hochstufigen Inhalten, über die man sich dann Ausrüstung für den danach wartenden Meilenstein verdienen kann. Oder anders formuliert: Wer sein Itemlevel nicht gesteigert bekommt, hängt fest.

Der spielerische Weg durch die Endgame-Spirale ist dabei recht klar vorgegeben. Wer Itemlevel 1.600+ erreichen möchte, muss sich beispielsweise auf zig Runs in der Expedition Vakrons Luftinsel einstellen. Die begehrten Ausrüstungsteile mit Itemlevel 70 droppen auf dem Schwierigkeitsgrad Eroberung jedoch nur selten. Erst nach 21 Runs (!) winkt eine garantierte Belohnung.

Kaum besser sieht es bei den Weltbossen aus. Die bringen fast immer nur Gemälde-Spuren und ein paar Kinah. Einen gelben Ausrüstungs-Drop habe ich bei denen noch nie gesehen. Wer – wie ich am vergangenen Wochenende – Pech hat, spielt stundenlang, ohne dass sich das Itemlevel spürbar erhöht. Die teils recht toxische Dungeon-Community kann den Frust dabei schnell in einen Bereich steigern, der im genervten Ausloggen resultiert.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 17 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt.



In der globalen Version von Aion 2 stecken mittlerweile um die 70 Stunden. Er farmt weiterhin täglich Vakrons Luftinsel, obwohl er dort bisher gar kein Loot-Glück hatte.

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Es fehlen Alternativen

Wie reagiert die Community darauf? Im Reddit-Bereich von Aion 2 tauchen immer häufiger Posts auf, in denen sich Spieler über den Faktor Zufall im Endgame-Grind beschweren.

Kamina22 schreibt in seinem Post auf Reddit: „5 Uruguru-Waffen sind gefallen, aber meinen Bogen habe ich bisher nicht gesehen. Diese Drop-Mechanik nervt mich wirklich.“

Die Alternative Crafting besitzt leider auch Zufallsfaktoren, wie Ner3idis auf Reddit beschreibt: „Nach über 300 Waffenherstellungen ist mein Combo-Versuch gescheitert. Ja, ihr habt richtig gelesen: Nach 300 Waffenherstellungen habe ich endlich diese 25-Prozent-Combo von Blau zu Prächtiges Gold geschafft, nur um dann zu sehen, wie sie bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 94 Prozent doch noch scheiterte. Ich glaube, dieses Spiel ist nichts für mich. Meine psychische Gesundheit hält das nicht aus.“

AceInSpvce hat auf Reddit indes ein Meme zu den Weltbossen geteilt, das betont, wie selten man auch dort guten Loot sieht.

Mehr zu Aion 2 findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO:

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Wie könnte man das lösen? Dem PvE-Themenpark von Aion 2 fehlt es an Alternativen. Klar, punktuell kann man sich beim Itemlevel-Grind behelfen, indem man beispielsweise die Federn im Abyss farmt oder in den diversen Shops alle Daevanion-Kristalle aufkauft. Oder man farmt (oder kauft) sich zig Millionen Kinah, bis man sich auf dem Marktplatz das eine oder andere Ausrüstungsteil leisten kann. Doch sind all das nur Pflaster.

Das Crafting könnte eine Alternative sein, doch besitzt die Herstellungsprogression ebenfalls Zufallselemente, wie der Kommentar von Ner3idis unterstreicht. Es kann extrem teuer und zeitaufwendig sein, sich hierüber einzigartige Ausrüstungsalternativen zu besorgen. Hier könnte NCSoft leicht ansetzen und den Fortschritt beim Crafting erleichtern.

Die koreanische Version von Aion 2 besitzt übrigens eine Alternative, die es nicht in die globale Version geschafft hat: der Ausrüstungsreiter im Abyss-Shop. Über diesen kann man sich beispielsweise in absehbarer Zeit Upgrades für die Accessoires- oder Waffen-Slots erfarmen, um so manch eine Lücke zu füllen und etwas leichter die nächsten Itemlevel-Meilensteine zu erreichen.

Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass NCSoft die über Abysspunkte kaufbare Ausrüstung bald auch in den Westen bringt, und dass es zumindest leichte Anpassungen für Drop-Chancen oder das Crafting gibt.

Diese Anpassungen müssen jedoch schnell kommen, bevor zu viele Spieler dem Endgame von Aion 2 frustriert ihren Rücken kehren. Oder seht ihr das anders? Verratet mir gern in den Kommentaren, wie sich der Itemlevel-Grind für euch anfühlt! Die Entwickler haben übrigens bereits ein anderes Problem addressiert: Aion 2 kämpft mit dem Problem aller Free2Play-MMOs, greift direkt durch, bannt fast 5.000 Accounts