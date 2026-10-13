WoW hat seit 10 Jahren keinen neuen Tank – Was bräuchte es, damit ihr einen spielt?

Tanks in World of Warcraft sind nach wie vor unterbesetzt und es fehlt an allen Ecken. Wie könnte man das beheben? Hilft hier noch eine neue Klasse?

Wenn es eine Sache gibt, die in so ziemlich allen MMORPGs Mangelware sind, dann sind es Tanks. Die Aufgabe, sich von den Feinden ordentlich auf die Rübe hauen zu lassen, damit die Gruppenmitglieder das nicht erleiden müssen, ist nicht sonderlich beliebt. Daher sind Tanks in aller Regel auch der Engpass, an dem sich entscheidet, ob eine Gruppe überhaupt zustande kommt oder nicht.

Im Laufe der Jahre hat World of Warcraft 3 neue Tank-Klassen ins Spiel gebracht: Todesritter, Mönch und Dämonenjäger. Doch so richtig geholfen hat das der Problematik nicht.

Video starten Legion liegt bereits über 10 Jahre zurück. Autoplay

Ein kleiner Schock für alle, die nicht über die Zeit nachdenken: Die Veröffentlichung des Dämonenjägers liegt bereits 10 Jahre in der Vergangenheit. Das war das letzte Mal, dass World of Warcraft eine neue Klasse veröffentlicht hatte, die auch als Tank fungieren kann.

Warum spielt keiner Tanks? Die Gründe, warum Tanks in den allermeisten MMORPGs Mangelware sind, liegen auf der Hand und sind doch für die meisten Spielerinnen und Spieler individuell. Zu den am häufigsten genannten Gründen gehören:

Zu viel Verantwortung: Tanks müssen Kämpfe, Routen und Dungeons im Allgemeinen deutlich besser kennen als der Rest der Gruppe. Sie müssen die Gruppe führen und es wird häufig erwartet, dass sie sich auskennen.

Tanks müssen Kämpfe, Routen und Dungeons im Allgemeinen deutlich besser kennen als der Rest der Gruppe. Sie müssen die Gruppe führen und es wird häufig erwartet, dass sie sich auskennen. Niedrige Zahlen: Tanks verursachen zumeist weniger Schaden, weshalb die Kämpfe oft nicht so „spannend“ sind wie das Effektfeuerwerk von hohen Schadenszahlen bei DPS-Charakteren.

Tanks verursachen zumeist weniger Schaden, weshalb die Kämpfe oft nicht so „spannend“ sind wie das Effektfeuerwerk von hohen Schadenszahlen bei DPS-Charakteren. Stresszustand: Tanks müssen häufig die Fehler anderer Gruppenmitglieder kompensieren. Zusätzlich gepullte Feinde, ungeduldige Mitspieler, die selbst schon mal die nächste Gruppe dazuholen – von Tanks wird erwartet, dass sie all das selbst leisten.

Was bräuchte es, damit ihr Tank spielt?

Daher hier nun eine Frage an alle, die bisher lediglich DPS-Charaktere oder Heiler spielen: Was bräuchte es in World of Warcraft, damit ihr euch die Rolle eines Tanks genauer anschaut? Was müsste sich ändern, damit das Tanken für euch eine Option wird und ihr nicht in der Rolle des Heilers oder DPS-Charakters stecken bleibt? Ihr könnt maximal 3 Antworten ankreuzen.

Cortyn meint: Ich habe mit dem Dämonenjäger bereits den Tank gefunden, der mir am meisten Spaß bereitet, auch wenn ich glaube, dass Blizzard da noch die eine oder andere Idee aus dem Hut zaubern könnte. Eine Pet-Klasse, bei der man vor allem den Begleiter managen muss (deutlich komplexer als aktuell Jäger-Begleiter oder Dämonen), wäre hier eine interessante Option. Aber auch neue Klassen-Ideen, wie die geleakten aus WoW Forever mit dem Tüftler wären durchaus interessant. Oder wie seht ihr das?