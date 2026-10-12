WoW Forever: Das legendäre „Downranking“ von Fähigkeiten wird viel schwächer

Eine bekannte Mechanik aus Classic wird in WoW Forever kaum Anwendung finden. Denn die Entwickler haben wichtige Details geändert.

World of Warcraft Forever ändert eine Menge Dinge, die in WoW Classic zum Standard gehörten. Eine dieser Sachen war das sogenannte Downranking, bei dem man extrem viele „gleiche“ Zauber auf unterschiedlichen Rängen benutzte. Das wird es in WoW Forever in dieser Form wohl nicht geben – denn Blizzard hat das massiv generft.

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Was ist Downranking? Das „Downranking“ wurde zu den Zeiten von Classic vor allem von Heilern aber auch einigen anderen Klassen benutzt. Im Gegensatz zum modernen World of Warcraft hat ein Magier zum Beispiel nicht nur einen „Frostblitz“ im Zauberbuch, sondern mehrere – nämlich einen Frostblitz auf Rang 1, einen auf Rang 2 und so weiter.

Die Ränge kosten unterschiedlich viel Mana und niedrigere Ränge sind generell schwächer, haben dafür aber oft gewisse Vorteile, wie eine reduzierte Zauberzeit.

Heiler benutzten das Downranking, also das Wirken von niedrigeren Zaubern als der höchsten Stufe, häufig zum Sparen von Mana.

Frostmagier benutzten es zum Beispiel, um einen sehr schnellen Frostblitz zu wirken und so das Ziel zu verlangsamen, bevor sie dann die „echten“ Zauber auspacken, um das verlangsamte Ziel weiter zu bekämpfen.

Downranking schwächt Talente drastisch ab

Was haben die Entwickler geändert? Mit dem neusten Patch der Beta von WoW Forever könnt ihr jetzt in eurer Charakterübersicht sehen, dass Zauberschaden und Zauberheilung eine zusätzliche Erklärung hat. Dort steht nun geschrieben, dass das „Verwenden von Zaubern, deren Rank deutlich unter dem ist, was für euer Level angemessen wäre, weniger von Zauberschaden und Zauberheilung profitieren und auch eine verringerte Chance haben, Klassenfähigkeiten und Talente zu aktivieren.“

Diese Änderungen wurden im offiziellen WoW-Forum vorgestellt.

Was bedeutet das? Das Downranking bringt nun Nachteile mit sich, da Talente nicht mehr ausgelöst werden. Wenn ein Frostmagier etwa auf Stufe 60 einen Frostblitz auf Rang 1 wirkt, dann wird das Ziel verlangsamt, aber das Talent „Frostbiss“ wird garantiert nicht ausgelöst.

Das kann zu spannenden Entscheidungen führen, bei denen man abwägt: Sollte man lieber direkt einen „richtigen“ Zauber benutzen? Oder ist der kleine Effekt des schwächeren Zaubers ausreichend, auch ohne Talente, die dadurch ausgelöst werden könnten?

Cortyn meint: Ich begrüße diese Änderung. Ich empfand das Downranking schon immer als eine eher nervige Spielmechanik, die lediglich künstlich die Aktionsleisten zugemüllt hat. Ich weiß, dass es viele Heiler gibt, für die das ein wichtiger Aspekt von Classic ist und es bleibt abzuwarten, was genau die Entwickler mit „deutlicher unter dem, was dem Level angemessen ist“ bedeutet. Vermutlich wird es sich aus Gründen der Manaeffizienz noch immer lohnen, einen Zauber zu verwenden, der ein oder zwei Ränge unter dem Maximum ist.

Aber wie seht ihr das? Findet ihr es gut, dass Blizzard das Downranking anpackt und es weniger attraktiv macht? Oder findet ihr, das wäre eine Classic-Mechanik gewesen, die auch weiterhin im Spiel hätte bleiben sollen?

In WoW Forever ändern sich einige Dinge: Dungeons werden super verwirrend.