Das MMORPG mit den meisten Spielern auf Steam beendet durch historisches Update unendlichen XP-Grind

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten viel Aion 2 und WoW Forever, aber auch große Überraschungen und das Ende eines historischen XP-Grinds.
Highlights der Woche:
- Dank des amerikanischen Urheberrechtsgesetzes darf sich Richard „Lord British“ Garriott die Rechte an seiner geliebten Ultima-Franchise bald zurückholen und Electronic Arts kann nur hilflos zuschauen.
- Aion 2 ist endlich im Westen verfügbar, World of Warcraft: Forever geht in einem Monat live und zwei große neue MMORPGs sind angekündigt worden. Nach einer langen Durststrecke sieht es für MMO-Spieler wieder besser aus, wissen unsere Experten im GameStar Talk.
- Mit Black Desert hat das MMORPG, das seit Monaten auf die meisten Spieler auf Steam kommt, ein historisches Update erhalten. Die Entwickler führen ein Höchststufe für die Level-Phase ein und überarbeiten die Progression. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com.
- Bemerkenswert: Monsters and Memories startet mit einem eigenen Launcher erfolgreich in den Early Access und kann sich über 26.729 zahlende Abonnenten freuen (Quelle: monstersandmemories.com). Da das Oldschool-MMORPG im EverQuest-Stil nur etwa 200.000 US-Dollar gekostet haben soll, dürften die Entwicklungskosten bei 15 Dollar pro Abo bereits nach dem ersten Monat wieder drin sein. Respekt!
- Herr der Ringe Online verschiebt den Start seiner Erweiterung und kuschelt sich noch näher an den Start von WoW: Forever ran: Wölfe von Mordor erscheint jetzt am 28. Oktober und nicht am 21. Oktober (Quelle: forums.lotro.com).
Was ist sonst noch passiert? Nach dem starken Early-Access-Start in der vergangenen Woche hat uns diese Woche natürlich auch der finale Launch von Aion 2 im Westen in Atem gehalten. Wir sind auf die Spielerzahlen am Wochenende gespannt. Die Investoren zeigen sich bislang enttäuscht, offenbaren damit aber nur ihr Unverständnis für den MMORPG-Markt. Wer reinstarten will und Hilfe braucht, schaut in unserer Guide-Übersicht zu Aion 2 vorbei.
Das passierte bei WoW Forever:
- In World of Warcraft Forever wird es Saisons geben – zumindest im PvP. Doch wie passt das zum „Classic“-Feeling, das man haben möchte?
- Die Himmelsgeborenen in World of Warcraft Forever werden noch einmal überarbeitet. Sie sahen einfach zu fancy aus.
- Goldverkäufer in WoW Forever haben einen Trick, wie sie quasi nie auffliegen. Einer verrät nun, wie Blizzard das beheben könnte.
- Dungeons in World of Warcraft Forever werden zu einem großen Punkt der Diskussion. Sie geben wenig XP – daher wollen viele die Mobs skippen.
- World of Warcraft Forever hat ein Problem, das vielen sofort auffällt. Es ruiniert das Gefühl einer zusammenhängenden Welt.
- Viele Spieler meckern und meinen: In WoW Forever levelt man deutlich schneller als in Classic. Aber stimmt das eigentlich? Die Entwickler sagen: Nein.
- In WoW Forever gibt es ein paar Möglichkeiten, um während des Questens mehr Erfahrungspunkte zu ergattern. Wir verraten euch, wie das geht.
Mehr zu Aion 2 findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist vor kurzer Zeit erst ein Guide mit Endgame-Tipps live gegangen:
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Für Aion 2 gibt’s mittlerweile 46 EU-Server, ihr findet die aktuelle Übersicht hier. Phasenweise gab es hier und da Server-Schluckauf. Die Spieler der betroffenen Server erhalten eine Wiedergutmachung, doch habt ihr nur ein paar Tage, um sie euch zu sichern.
- Nach den ersten Tagen Frühzugang steht Aion 2 ab dem 5. Oktober 2026 allen Interessierten kostenlos offen. Doch wie viel Spaß macht das neue MMORPG von NCSoft, wenn man keinen Cent zahlt? MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz verrät, worauf ihr euch einstellen müsst.
- MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz war neugierig, wie aufwendig es in Aion 2 wohl ist, sich die beiden Battle Pässe nicht zu kaufen, sondern zu erspielen. Jetzt hat er sein Ziel erreicht und teilt seine Erfahrungen.
- MeinMMO-Redakteur Alex möchte in MMOs am liebsten alles können. Eine Klasse in Aion 2 bietet ihm ziemlich genau das und sogar noch mehr, sodass sie ihm in anderen MMORPGs jetzt irgendwie fehlt.
- MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz verrät euch, was euch im Abyss von Aion 2 erwartet. Spoiler: Auch PvE-Fans sollten in der PvP-Zone vorbeischauen, doch könnte das zeitweise ganz schön weh tun.
- Wer sich in der offenen Welt von Aion 2 aufmerksam umsieht, stößt auf so manche Überraschung. Ein bestimmtes Item taucht jedoch derart selten auf, dass viele Spieler es noch nicht einmal gesehen haben.
- Die Dungeons gehören fest zum Endgame-Programm von Aion 2. Wer keine Gilde hat und mit Zufallsgruppen sein Glück versuchen muss, den kann eine frustrierende Erfahrung erwarten.
- Bis vor kurzer Zeit prangte der Weihestätte-Raid: Ludra noch mit einer Kachel im Auswahlmenü der Inhalte von Aion 2. Doch jetzt ist er weg? Die Entwickler erklären, warum.
- Mit Aion 2 ist ein frisches MMORPG auf dem Markt, das etliche Fans anzieht. So auch MeinMMO-Autorin Nicole, die bis zum Maxlevel reingegrindet hat. Dabei hat sie vor allem eines gelernt: Wie viel World of Warcraft für sie besser macht.
- Eine bestimmte Quest durfte man nur einmal erfüllen. Wer es häufiger gemacht hat, der wurde mit einer Accountstrafe in World of Warcraft belegt.
- Es gibt richtig dicke Nerfs in World of Warcraft. Der aktuelle Endboss Ula’tek wird drastisch abgeschwächt.
- Die Content-Flut in World of Warcraft wurde jahrelang gewünscht. Jetzt ist sie auf einmal nervig und soll weg.
- Eine kleine Beichte amüsiert die Community von World of Warcraft. Ein Spieler hat alle betrogen und so viel Gold verdient.
- The Elder Scrolls Online soll bald unter macOS nativ lauffähig sein. Die Ankündigung findet ihr auf elderscrollsonline.com. Außerdem gab es auf der offiziellen Webseite einen Ausblick auf die geplanten Verbesserungen für den Tamrielfolianten.
- Vom 15. Oktober bis zum 2. November läuft in Final Fantasy XIV das Event Allerschutzheiligen. Alle Infos findet ihr auf der Übersichtsseite des Events. Außerdem ist am 7. Oktober die Koop mit Fall Guys zurückgekehrt. Auch hier findet ihr alle Infos auf dem offiziellen Lodestone.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Im November zieht sich Amazon Games als Publisher aus dem Betrieb von Throne and Liberty raus. Die Entwickler haben auf der offiziellen Webseite jetzt einen konkreten Fahrplan sowie eine FAQ veröffentlicht. Die Wartung für den Service-Übergang beginnt am 10. November 2026.
- Außerdem ist für Throne and Liberty am 8. Oktober 2026 ein Update erschienen. Es gab Balancing-Anpassungen, Fehlerbehebungen und eine Glücksbelohnungstruhe. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com.
- ODIN: Valhalla Rising hat ein neues Update erhalten, mit einer frischen Region, Story-Inhalten, Missionen, Endgame-Herausforderungen, Features und mehr. Die Patch Notes findet ihr bei Publisher Kakao Games.
- Mit Wrath of the Worldkillers hat DC Universe Online ein neues Update erhalten, und damit Nachschub an Missionen, Open-World-Inhalten, Raids und mehr. Die Patch Notes? Auf dcuniverseonline.com.
- In Tibia ist das Orcsoberfest gestartet. Außerdem gab es einen Patch für diverse Bereiche des MMORPGs. Alle Infos findet ihr auf tibia.com.
- Bei Albion Online gab es einen wichtigen Hinweis für eure Account-Sicherheit. Wie ihr euch bestmöglich schützt, erfahrt ihr auf albiononline.com.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Die Macher von ArcheAge Chronicles haben erstmals über das Bezahlmodell ihres MMORPGs gesprochen: Sie machen quasi das Gegenteil von Aion 2.
- Noch vor dem Start des Early Access erhält ArcheAge Chronicles eine weitere Beta-Phase. Was ihr dazu wissen müsst und wer teilnehmen darf, erfahrt ihr hier.
- Und noch einmal ArcheAge Chronicles: Auf Steam gab es einen Post der Entwickler zum PvP des MMORPGs. Dabei sollen PvP-Fans in eigenen Versionen der Welt spielen und dadurch einen XP-Bonus erhalten.
- Riot-Chef Marc Merrill sprach in einem Podcast vor wenigen Tagen über den Status quo des MMO-Genres, das LoL-MMORPG, Free2Play und vieles mehr.
- Jagex hat auf dem RuneFest 2026 RuneScape 4 vorgestellt. Das MMORPG soll auf die Unreal Engine setzen. Viele Informationen sind bisher noch nicht bekannt. Für Genre-Enthusiast Karsten Scholz ist das dennoch eine fantastische Nachricht!
- Mit Grimrain könnt ihr gerade ein neues Indie-MMORPG auf Steam in Form einer Demo antesten. Der Early Access soll bald starten.
- Am 14. Oktober feiert Lineage 2 in der Essence-Version sein Steam-Debüt. Die Produktseite des MMORPG-Oldies von NCSoft findet ihr hier auf Steam.
- Am 21. Oktober erscheint MapleStory Classic World, schon jetzt können sich Besitzer der Gründerpakete in den Early Access stürzen. Infos dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite der Neuauflage des MMORPG-Klassikers.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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