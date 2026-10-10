Das MMORPG mit den meisten Spielern auf Steam beendet durch historisches Update unendlichen XP-Grind

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten viel Aion 2 und WoW Forever, aber auch große Überraschungen und das Ende eines historischen XP-Grinds.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Nach dem starken Early-Access-Start in der vergangenen Woche hat uns diese Woche natürlich auch der finale Launch von Aion 2 im Westen in Atem gehalten. Wir sind auf die Spielerzahlen am Wochenende gespannt. Die Investoren zeigen sich bislang enttäuscht, offenbaren damit aber nur ihr Unverständnis für den MMORPG-Markt. Wer reinstarten will und Hilfe braucht, schaut in unserer Guide-Übersicht zu Aion 2 vorbei.

Video starten Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet Autoplay

Das passierte bei WoW Forever:

Mehr zu Aion 2 findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist vor kurzer Zeit erst ein Guide mit Endgame-Tipps live gegangen:

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Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Im November zieht sich Amazon Games als Publisher aus dem Betrieb von Throne and Liberty raus. Die Entwickler haben auf der offiziellen Webseite jetzt einen konkreten Fahrplan sowie eine FAQ veröffentlicht. Die Wartung für den Service-Übergang beginnt am 10. November 2026.

Außerdem ist für Throne and Liberty am 8. Oktober 2026 ein Update erschienen. Es gab Balancing-Anpassungen, Fehlerbehebungen und eine Glücksbelohnungstruhe. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com.

ODIN: Valhalla Rising hat ein neues Update erhalten, mit einer frischen Region, Story-Inhalten, Missionen, Endgame-Herausforderungen, Features und mehr. Die Patch Notes findet ihr bei Publisher Kakao Games.

Mit Wrath of the Worldkillers hat DC Universe Online ein neues Update erhalten, und damit Nachschub an Missionen, Open-World-Inhalten, Raids und mehr. Die Patch Notes? Auf dcuniverseonline.com.

In Tibia ist das Orcsoberfest gestartet. Außerdem gab es einen Patch für diverse Bereiche des MMORPGs. Alle Infos findet ihr auf tibia.com.

Bei Albion Online gab es einen wichtigen Hinweis für eure Account-Sicherheit. Wie ihr euch bestmöglich schützt, erfahrt ihr auf albiononline.com.

Video starten RuneScape 4: Jagex zeigt im Teaser-Trailer das neue MMORPG der Zukunft

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen