WoW Forever: Ihr levelt nicht schneller als in Classic, nur angenehmer

Viele Spieler meckern und meinen: In WoW Forever levelt man deutlich schneller als in Classic. Aber stimmt das eigentlich? Die Entwickler sagen: Nein.

Seit einigen Wochen ist die Beta von WoW Forever inzwischen live und das Level-Cap wurde von 20 auf 30 angehoben. Besonders die Geschwindigkeit, mit der neue Stufen erklommen werden, sind ein Grund für Diskussionen in verschiedenen Foren und sozialen Medien. Die Frage, die im Raum steht, ist: Levelt man in Forever viel schneller als in Classic? Für manche fühlt es sich so an. Doch stimmt das auch?

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Entwickler sagen: Level ist fast gleich schnell, laut Statistik

Was sagen die Entwickler? In ihrem ersten großen Podcast rund um WoW Forever (auf YouTube) haben die Entwickler des Spiels sich genau mit der Thematik auseinandergesetzt. Sie haben sich angeschaut, wie schnell Charaktere im Schnitt gelevelt haben, um von Stufe 1 auf Stufe 20 zu gelangen – also den ersten Abschnitt der Reise, mit dem die Beta von WoW Forver gestartet ist. Das Ergebnis:

In WoW Classic brauchten Charaktere im Schnitt 20,4 Stunden bis Stufe 20.

In WoW Forever sind es im Schnitt 20,5 Stunden bis Stufe 20.

„Aber man hat doch viel früher blaue Ausrüstung!“, höre ich nun einige sagen. Und ja, das stimmt. Schon sehr früh kann man sich solide Ausrüstung herstellen und auch viele Questbelohnungen und Dungeon-Drops sind deutlich stärker als damals, weil sie eine sinnvollere Werte-Verteilung haben.

Doch was hierbei gerne vergessen wird: Sämtliche Fähigkeiten im Spiel wurden angepasst, sodass sie in ihrer Grundversion weniger Schaden machen und dafür mit Items besser skalieren.

Das führt dazu, dass jeder neue Gegenstand sich spürbar auswirkt und man fühlt, wie der Charakter besser wird. Wer sich allerdings nicht um seinen Recken kümmert, kein Crafting betreibt, nie Dungeons besucht oder Items im Auktionshaus kauft, der wird schon bald feststellen, dass Zauber deutlich schwächer sind und Kämpfe länger dauern.

Aber was ist mit all den Bonus-XP? Wer bis hierhin gelesen hat, dem brennt sicher noch eine Frage auf den Lippen: Wenn das Leveln in Forever gar nicht bedeutend schneller als in Classic vonstatten geht – wie kann das denn sein mit all den Bonus-XP? Immerhin gibt es gleich 3 verschiedene Möglichkeiten, um weitere Erfahrungspunkte zu sammeln.

So kann man etwa am Lagerfeuer rasten, um einen Balken an Erholungs-Erfahrung zu bekommen oder ein paar Minuten im Schlafsack verbringen, um für eine Stunde 3 % mehr XP zu ergattern.

All das stimmt auch, doch was die meisten hier außer acht lassen: Das kostet Zeit.

Wer etwa die 3 % Bonus-XP für eine Stunde will, muss vorher 3 Minuten in einem Schlafsack verbringen. 3 Minuten sind bereits 5 % einer Stunde, sodass sich die 3 % Bonus-XP nahezu wieder amortisieren.

Das gleiche gilt auch für das Rasten am Lagerfeuer oder das Essen von Buff-Food, das ohnehin nur auf die Tötungs-XP einen Bonus gibt.

XP-Boni gibt es mehrere – doch die kosten Zeit.

Diese verschiedenen Methoden der Bonus-XP haben gemein, dass man dafür ein wenig Zeit (oder Ressourcen) opfern muss, um von ihnen zu profitieren. Zeit, in der man ansonsten auch schon wieder ein Dutzend Monster hätte besiegen können.

WoW Forever will mit den Bonus-XP gar nicht erreichen, dass ihr viel schneller levelt. Es erschafft so eher Momente der Entschleunigung, in denen man vielleicht mit anderen Spielerinnen und Spielern zusammen sitzt, ein paar Minuten chattet oder sich austauscht. Oder man macht sich einfach einen Kaffee, während der Charakter im Schlafsack den XP-Buff ansammelt.

Wer schneller leveln will, der schafft das – aber dann ist man selbst schuld

Natürlich sollte man bei all dem beachten, dass es sich aktuell noch um die Beta von WoW Forever handelt und die Entwickler mit jedem Update eine Menge Änderungen vornehmen. Bis zum Release kann sich noch das eine oder andere Detail ändern, gerade an den Dungeon-XP wird viel herumgeschraubt – aktuell geben Dungeons deutlich weniger Erfahrungspunkte als in Classic.

Bei all dem möchte ich noch anmerken: Ich bin mir sicher, wenn man die Level-Route bis ins kleinste Detail optimiert, Quest-Helfer-Addons benutzt und alles ins kleinste Detail durchkalkuliert, dann wird man in WoW Forever sicher ein klein wenig schneller leveln können als in Classic. Dafür dürften alleine die neuen Quests sorgen, die gerade ein paar Flauten zwischen Stufe 30 und 40 beheben dürften, in denen es in Classic nur wenig zu tun gab.

Letztlich wird das Leveln ein wenig „smoother“ sein, als in Classic. Die Downtimes sind ein wenig kürzer. Die Questdichte ist ein wenig umfangreicher.

Doch wenn ihr – nach aktuellem Stand – in WoW Forever wirklich bedeutend schneller levelt als in Classic, dann vor allem aus einem Grund: Weil ihr das mit Absicht versucht. Man kann immer noch ein bisschen optimierter an die Sache herangehen. Aber daran ist dann nicht Blizzard schuld sondern nur die Person vor dem Bildschirm.

Aber auch das ist einer der Gründe, warum ein paar von euch WoW Forever einfach nicht verdient haben.